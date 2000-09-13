Раздел: Фоторепортажи
Знаменитости показали своих родителей. Фото
Снимки из семейных архивов.
Много ли мы знаем о людях, в своё время оказавших колоссальное влияние на формирование личностей наших кумиров, которыми мы так восхищаемся, и на которых порой хотим быть похожими? Наша подборка фотографий расскажет вам о семьях, в которых воспитывались звёзды Голливуда первой величины, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф
Николь Кидман родилась в Гонолулу на Гавайях в 1967 году в семье биохимика и клинического психолога Энтони Кидмана и Джанелль Энн Макнэйл.
Роберт Паттинсон.
Роберт Паттинсон родился в 1986 году в пригороде Лондона. Его отец, Ричард, занимался импортом винтажных автомобилей из США, а мать, Клэр, работала администратором в модельном агентстве.
Кристен Стюарт.
Кристен Стюарт родилась в 1990 году в Лос-Анджелесе. Её родители работали в сфере шоу-бизнеса. Отец Кристен, Джон Стюарт, был телепродюсером и режиссёром, а мать, Джулс, помощником режиссера по сценарию.
Мать Кристен Стюарт – Джулс Мэнн-Стюарт.
Брэд Питт.
Уильям Брэдли Питт родился в городе Шауни в штате Оклахома в 1963 году. Его отец, Уильям Питт, работал менеджером в компании по грузоперевозкам, а мать, Джейн Хиллхаус, была учительницей в местной школе.
Брэд Питт с родителями.
Эмма Уотсон.
Эмма Уотсон родилась в Париже в 1990 году в семье адвокатов Жаклин Льюсби и Криса Уотсона.
Кейт Бекинсэйл.
Кейт Бекинсэйл родилась в 1973 году в Лондоне. Её мать, Джуди Ло, была телевизионной и театральной актрисой, а отец, Ричард Бекинсэйл, знаменитым телевизионным актёром.
Элтон Джон.
Элтон Джон (при рождении Реджиналд Кеннет Дуайт) родился в Пиннере, Англия, в 1947 году. Его отец, Стэнли Дуайт, был командиром эскадрильи ВВС. Мать Элтона Джона звали Шейлой.
Леонардо Ди Каприо.
Леонардо Ди Каприо родился в 1974 году в Лос-Анджелесе в штате Калифорния. Его отец, Джордж Ди Каприо, был автором комиксов, а мать, Ирмелин Инденбиркен, секретарём суда. Ирмелин назвала своего сына Леонардо, потому что смотрела работы Леонардо да Винчи в музее в Италии, когда впервые почувствовала, как он толкается у неё в животе.
Родители Леонардо Ди Каприо.
Кортни, Ким и Хлои Кардашян.
Кортни, Ким и Хлои Кардашян родились в Лос-Анджелесе семье известного адвоката Роберта Кардашяна и Крис Дженнер (в девичестве – Кристен Мэри Хоутон), ныне светской львицы.
Майкл Джексон.
Майкл Джексон родился в городе Гэри в штате Индиана в 1958 году в семье бывшего боксёра и работника сталелитейного завода Джозефа Джексона. Мать Майкла Джексона, Кэтрин, работала в сфере торговли.
Натали Портман.
Натали Портман родилась в Иерусалиме в 1981 году в семье врача Авнера Хершлага и Шелли Стивенс, на тот момент домохозяйки.
Родители Натали Портман.
Братья Джонас.
Кевин, Джо и Ник Джонас родились в Нью-Джерси в семье музыканта Пола Кевина Джонаса и преподавательницы языка жестов Дениз Миллер.
Хэлли Берри.
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Хэлли Берри родилась в 1966 году в Кливленде, штат Огайо. Её мать Джудит Энн работала медсестрой в психиатрической клинике, а отец, Джером Джесси Берри, санитаром в той же клинике.
Много ли мы знаем о людях, в своё время оказавших колоссальное влияние на формирование личностей наших кумиров, которыми мы так восхищаемся, и на которых порой хотим быть похожими? Наша подборка фотографий расскажет вам о семьях, в которых воспитывались звёзды Голливуда первой величины, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф
Николь Кидман родилась в Гонолулу на Гавайях в 1967 году в семье биохимика и клинического психолога Энтони Кидмана и Джанелль Энн Макнэйл.
Роберт Паттинсон.
Роберт Паттинсон родился в 1986 году в пригороде Лондона. Его отец, Ричард, занимался импортом винтажных автомобилей из США, а мать, Клэр, работала администратором в модельном агентстве.
Кристен Стюарт.
Кристен Стюарт родилась в 1990 году в Лос-Анджелесе. Её родители работали в сфере шоу-бизнеса. Отец Кристен, Джон Стюарт, был телепродюсером и режиссёром, а мать, Джулс, помощником режиссера по сценарию.
Мать Кристен Стюарт – Джулс Мэнн-Стюарт.
Брэд Питт.
Уильям Брэдли Питт родился в городе Шауни в штате Оклахома в 1963 году. Его отец, Уильям Питт, работал менеджером в компании по грузоперевозкам, а мать, Джейн Хиллхаус, была учительницей в местной школе.
Брэд Питт с родителями.
Эмма Уотсон.
Эмма Уотсон родилась в Париже в 1990 году в семье адвокатов Жаклин Льюсби и Криса Уотсона.
Кейт Бекинсэйл.
Кейт Бекинсэйл родилась в 1973 году в Лондоне. Её мать, Джуди Ло, была телевизионной и театральной актрисой, а отец, Ричард Бекинсэйл, знаменитым телевизионным актёром.
Элтон Джон.
Элтон Джон (при рождении Реджиналд Кеннет Дуайт) родился в Пиннере, Англия, в 1947 году. Его отец, Стэнли Дуайт, был командиром эскадрильи ВВС. Мать Элтона Джона звали Шейлой.
Леонардо Ди Каприо.
Леонардо Ди Каприо родился в 1974 году в Лос-Анджелесе в штате Калифорния. Его отец, Джордж Ди Каприо, был автором комиксов, а мать, Ирмелин Инденбиркен, секретарём суда. Ирмелин назвала своего сына Леонардо, потому что смотрела работы Леонардо да Винчи в музее в Италии, когда впервые почувствовала, как он толкается у неё в животе.
Родители Леонардо Ди Каприо.
Кортни, Ким и Хлои Кардашян.
Кортни, Ким и Хлои Кардашян родились в Лос-Анджелесе семье известного адвоката Роберта Кардашяна и Крис Дженнер (в девичестве – Кристен Мэри Хоутон), ныне светской львицы.
Майкл Джексон.
Майкл Джексон родился в городе Гэри в штате Индиана в 1958 году в семье бывшего боксёра и работника сталелитейного завода Джозефа Джексона. Мать Майкла Джексона, Кэтрин, работала в сфере торговли.
Натали Портман.
Натали Портман родилась в Иерусалиме в 1981 году в семье врача Авнера Хершлага и Шелли Стивенс, на тот момент домохозяйки.
Родители Натали Портман.
Братья Джонас.
Кевин, Джо и Ник Джонас родились в Нью-Джерси в семье музыканта Пола Кевина Джонаса и преподавательницы языка жестов Дениз Миллер.
Хэлли Берри.
Читайте также: Маленькая коала покорила интернет-пользователей
Хэлли Берри родилась в 1966 году в Кливленде, штат Огайо. Её мать Джудит Энн работала медсестрой в психиатрической клинике, а отец, Джером Джесси Берри, санитаром в той же клинике.
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