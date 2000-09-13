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Знаменитости показали своих родителей. Фото

Знаменитости показали своих родителей. ФотоСнимки из семейных архивов.

Много ли мы знаем о людях, в своё время оказавших колоссальное влияние на формирование личностей наших кумиров, которыми мы так восхищаемся, и на которых порой хотим быть похожими? Наша подборка фотографий расскажет вам о семьях, в которых воспитывались звёзды Голливуда первой величины, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф

Николь Кидман родилась в Гонолулу на Гавайях в 1967 году в семье биохимика и клинического психолога Энтони Кидмана и Джанелль Энн Макнэйл.

Знаменитости показали своих родителей. Фото


Роберт Паттинсон.

Знаменитости показали своих родителей. Фото


Роберт Паттинсон родился в 1986 году в пригороде Лондона. Его отец, Ричард, занимался импортом винтажных автомобилей из США, а мать, Клэр, работала администратором в модельном агентстве.

Знаменитости показали своих родителей. Фото


Кристен Стюарт.

Знаменитости показали своих родителей. Фото


Кристен Стюарт родилась в 1990 году в Лос-Анджелесе. Её родители работали в сфере шоу-бизнеса. Отец Кристен, Джон Стюарт, был телепродюсером и режиссёром, а мать, Джулс, помощником режиссера по сценарию.

Знаменитости показали своих родителей. Фото


Мать Кристен Стюарт – Джулс Мэнн-Стюарт.

Знаменитости показали своих родителей. Фото


Брэд Питт.

Знаменитости показали своих родителей. Фото


Уильям Брэдли Питт родился в городе Шауни в штате Оклахома в 1963 году. Его отец, Уильям Питт, работал менеджером в компании по грузоперевозкам, а мать, Джейн Хиллхаус, была учительницей в местной школе.

Знаменитости показали своих родителей. Фото


Брэд Питт с родителями.

Знаменитости показали своих родителей. Фото


Эмма Уотсон.

Знаменитости показали своих родителей. Фото


Эмма Уотсон родилась в Париже в 1990 году в семье адвокатов Жаклин Льюсби и Криса Уотсона.

Знаменитости показали своих родителей. Фото


Кейт Бекинсэйл.

Знаменитости показали своих родителей. Фото


Кейт Бекинсэйл родилась в 1973 году в Лондоне. Её мать, Джуди Ло, была телевизионной и театральной актрисой, а отец, Ричард Бекинсэйл, знаменитым телевизионным актёром.

Знаменитости показали своих родителей. Фото


Элтон Джон.

Знаменитости показали своих родителей. Фото


Элтон Джон (при рождении Реджиналд Кеннет Дуайт) родился в Пиннере, Англия, в 1947 году. Его отец, Стэнли Дуайт, был командиром эскадрильи ВВС. Мать Элтона Джона звали Шейлой.

Знаменитости показали своих родителей. Фото


Леонардо Ди Каприо.

Знаменитости показали своих родителей. Фото


Леонардо Ди Каприо родился в 1974 году в Лос-Анджелесе в штате Калифорния. Его отец, Джордж Ди Каприо, был автором комиксов, а мать, Ирмелин Инденбиркен, секретарём суда. Ирмелин назвала своего сына Леонардо, потому что смотрела работы Леонардо да Винчи в музее в Италии, когда впервые почувствовала, как он толкается у неё в животе.

Знаменитости показали своих родителей. Фото


Родители Леонардо Ди Каприо.

Знаменитости показали своих родителей. Фото


Кортни, Ким и Хлои Кардашян.

Знаменитости показали своих родителей. Фото


Кортни, Ким и Хлои Кардашян родились в Лос-Анджелесе семье известного адвоката Роберта Кардашяна и Крис Дженнер (в девичестве – Кристен Мэри Хоутон), ныне светской львицы.

Знаменитости показали своих родителей. Фото


Майкл Джексон.

Знаменитости показали своих родителей. Фото


Майкл Джексон родился в городе Гэри в штате Индиана в 1958 году в семье бывшего боксёра и работника сталелитейного завода Джозефа Джексона. Мать Майкла Джексона, Кэтрин, работала в сфере торговли.

Знаменитости показали своих родителей. Фото


Натали Портман.

Знаменитости показали своих родителей. Фото


Натали Портман родилась в Иерусалиме в 1981 году в семье врача Авнера Хершлага и Шелли Стивенс, на тот момент домохозяйки.

Знаменитости показали своих родителей. Фото


Родители Натали Портман.

Знаменитости показали своих родителей. Фото


Братья Джонас.

Знаменитости показали своих родителей. Фото


Кевин, Джо и Ник Джонас родились в Нью-Джерси в семье музыканта Пола Кевина Джонаса и преподавательницы языка жестов Дениз Миллер.

Знаменитости показали своих родителей. Фото


Хэлли Берри.

Знаменитости показали своих родителей. Фото


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Хэлли Берри родилась в 1966 году в Кливленде, штат Огайо. Её мать Джудит Энн работала медсестрой в психиатрической клинике, а отец, Джером Джесси Берри, санитаром в той же клинике.

Знаменитости показали своих родителей. Фото
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 Теги: звезды, родители

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Сегодня, 12:03 » Автор: Анна Мартынова
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