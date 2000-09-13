Раздел: Фоторепортажи
Необычные изобретения, придуманные японцами. Фото
Удивительные вещи из Японии.
Японцы удивительные люди и создают они не менее удивительные вещи. Если оказаться в магазине бытовой техники в Стране восходящего солнца, то там можно увидеть много занимательных гаджетов и аксессуаров, которые не найдёшь ни в одной другой стране на нашей планете, передает Хроника.инфо со ссылкой на novate.
1. Миска для тех, кто на диете
Сложно контролировать себя, когда занялись диетическим питанием? Если боитесь положить еды больше, чем нужно, помочь может вот такая миска из Японии, которая была заботливо «уполовинена» дизайнерами. Действительно ли она помогает, сказать сложно.
2. Брелок «пузырчатая пленка»
Будет очень трудно найти человека, которому бы не нравилось давить пузырчатую упаковочную пленку. Есть в этом какое-то непонятное удовольствие! Для того чтобы такая пленка была всегда под рукой, японские дизайнеры придумали вот такой брелок-имитатор. С ним всегда будет чем занять свои руки.
3. Брюки-полотенца
Есть люди, которые с детства заработали дурную привычку вытирать руки о свою же одежду, особенно о брюки. Если и вы в их числе, то стоит подумать о приобретении вот таких занятных брюк с прикрепленными полотенцами, хотя бы для того, чтобы ходить в них по дому.
4. Обувь с кондиционером
На протяжении всей истории производители обуви хотели сделать так, чтобы нога как можно меньше потела в жару и лучше согревалась в прохладную погоду. Дальше всех в этом вопросе пошли японские сапожники, которые разработали занятные туфли со встроенным в них кондиционером.
5. Сливочное масло в карандаше
Наверняка и вам не нравится нарезать масло ножом и размазывать его по хлебу. Ничего удивительного в этом нет, ведь процесс это сложный и неудобный. Проблему очень изящно решили в стране Восходящего солнца. Там предлагают купить карандаши с маслом. Просто и удобно.
6. Каска для сна
Многие люди на протяжении рабочей недели плохо высыпаются, от чего продолжают дремать, сидя в общественном транспорте. Для того чтобы не раздражать окружающих заваливанием своей уставшей головы к ним на плечо, в Японии придумали специальную каску для сна с присоской, которая удержит голову в положении прямо.
7. Звукопроницаемая подушка
Укладывать голову ухом на подушку и слушать любимое шоу по телевизору совсем неудобно. В Японии смогли решить и эту проблему, сделав полую подушку, которая пропускает большую часть звуков, идущих снизу. При этом на инновационное устройство все также можно удобно положить голову.
8. Ctrl+alt+del
Занимательное приспособление для тех, кто хочет быстро нажимать сочетание клавиш Ctrl+alt+del в один клик. Впрочем, не исключено, что в Японии это приспособление было разработано для людей с ограниченными возможностями.
9. Бюстгальтер «в поисках мужа»
Невероятно романтическая штука. Своеобразный «пояс верности» XXI столетия. Только надевается этот предмет и снимается после того, как будет остановлен таймер. Для этого в специальное отверстие нужно просунуть обручальное кольцо.
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10. Вентилятор для китайских палочек
По всей видимости, создатель этого девайса больше всего не любил дуть на еду, пытаясь её остудить. Теоретически использовать такой вентилятор можно было бы и с ложкой для супа. Правда, что-то подсказывает, что аксессуар достаточно тяжелый.
Японцы удивительные люди и создают они не менее удивительные вещи. Если оказаться в магазине бытовой техники в Стране восходящего солнца, то там можно увидеть много занимательных гаджетов и аксессуаров, которые не найдёшь ни в одной другой стране на нашей планете, передает Хроника.инфо со ссылкой на novate.
1. Миска для тех, кто на диете
Сложно контролировать себя, когда занялись диетическим питанием? Если боитесь положить еды больше, чем нужно, помочь может вот такая миска из Японии, которая была заботливо «уполовинена» дизайнерами. Действительно ли она помогает, сказать сложно.
2. Брелок «пузырчатая пленка»
Будет очень трудно найти человека, которому бы не нравилось давить пузырчатую упаковочную пленку. Есть в этом какое-то непонятное удовольствие! Для того чтобы такая пленка была всегда под рукой, японские дизайнеры придумали вот такой брелок-имитатор. С ним всегда будет чем занять свои руки.
3. Брюки-полотенца
Есть люди, которые с детства заработали дурную привычку вытирать руки о свою же одежду, особенно о брюки. Если и вы в их числе, то стоит подумать о приобретении вот таких занятных брюк с прикрепленными полотенцами, хотя бы для того, чтобы ходить в них по дому.
4. Обувь с кондиционером
На протяжении всей истории производители обуви хотели сделать так, чтобы нога как можно меньше потела в жару и лучше согревалась в прохладную погоду. Дальше всех в этом вопросе пошли японские сапожники, которые разработали занятные туфли со встроенным в них кондиционером.
5. Сливочное масло в карандаше
Наверняка и вам не нравится нарезать масло ножом и размазывать его по хлебу. Ничего удивительного в этом нет, ведь процесс это сложный и неудобный. Проблему очень изящно решили в стране Восходящего солнца. Там предлагают купить карандаши с маслом. Просто и удобно.
6. Каска для сна
Многие люди на протяжении рабочей недели плохо высыпаются, от чего продолжают дремать, сидя в общественном транспорте. Для того чтобы не раздражать окружающих заваливанием своей уставшей головы к ним на плечо, в Японии придумали специальную каску для сна с присоской, которая удержит голову в положении прямо.
7. Звукопроницаемая подушка
Укладывать голову ухом на подушку и слушать любимое шоу по телевизору совсем неудобно. В Японии смогли решить и эту проблему, сделав полую подушку, которая пропускает большую часть звуков, идущих снизу. При этом на инновационное устройство все также можно удобно положить голову.
8. Ctrl+alt+del
Занимательное приспособление для тех, кто хочет быстро нажимать сочетание клавиш Ctrl+alt+del в один клик. Впрочем, не исключено, что в Японии это приспособление было разработано для людей с ограниченными возможностями.
9. Бюстгальтер «в поисках мужа»
Невероятно романтическая штука. Своеобразный «пояс верности» XXI столетия. Только надевается этот предмет и снимается после того, как будет остановлен таймер. Для этого в специальное отверстие нужно просунуть обручальное кольцо.
Читайте также: Впечатляющие результаты людей, сбросивших половину веса. Фото
10. Вентилятор для китайских палочек
По всей видимости, создатель этого девайса больше всего не любил дуть на еду, пытаясь её остудить. Теоретически использовать такой вентилятор можно было бы и с ложкой для супа. Правда, что-то подсказывает, что аксессуар достаточно тяжелый.
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