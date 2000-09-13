Мифы о Гонконге, в которые многие до сих пор верят. Фото

Некоторые из них - правда.



Гонконг - место встречи британской и китайской культур, мир капиталистических свобод при коммунистическом режиме. Как эти несовместимые на первый взгляд вещи взаимодействуют на практике, передает



Гонконг - город экспатов







Миф. Гонконг - мировой финансовый центр, где расположены офисы многих мировых корпораций и есть районы - например, знаменитая улица с барами Лан-Квай-Фонг, - где вы можете оказаться в окружении исключительно белых англоговорящих людей. Но не спешите с выводами! На самом деле этнические китайцы составляют 92% населения Гонконга, а за оставшиеся 8% в большинстве своем отвечают филиппинцы, индонезийцы, индийцы, пакистанцы. Скорее всего, если сойдете с обозначенных в путеводителе троп, вы не встретите ни одного европеоида.



Китайцы везде китайцы, даже в Гонконге







Миф. Если вы скажете это коренному гонконгцу, вы оскорбите его до глубины души. Гонконгцы существенно отличаются от китайцев c континента. Можно начать с того, что они говорят на двух разных языках: в Гонконге - на кантонском, а в континентальном Китае - в основном на мандаринском. Но особенно заметно различие в стиле общения и манерах. Гонконгцы не плюют под ноги, не орут друг на друга при разговоре, не толкаются на улицах и не издают громких звуков во время еды. Они ведут себя сдержанно, разговаривают довольно тихо, спокойно стоят в очередях и в целом приветливы. Уже через несколько дней, будучи внимательными, вы сможете отличить туриста с континента от коренного жителя Гонконга.



Гонконг - это азиатский Голливуд







Правда! В течение многих лет в XX веке Гонконг был третьим по величине производителем кино в мире (после Голливуда и Болливуда). Поэтому совсем не удивительно найти в Гонконге «Авеню звезд», главным украшением которой является, конечно, статуя Брюса Ли в боевой стойке. Культовые кунг-фу-боевики, родиной которых является Гонконг, до сих пор вдохновляют режиссеров по всему миру - им мы обязаны такими фильмами, как «Матрица», «Убить Билла» и «Кунг-фу панда». Свою карьеру здесь начинали такие мировые знаменитости, как актер и режиссер Джеки Чан, режиссер Джон Ву и актер Чоу Юньфат.



Все свободно говорят на английском







Миф. Британцы правили Гонконгом более 150 лет, но, кроме двухэтажных автобусов и трамваев, видимые следы британского влияния сегодня заметить сложно. Английский язык по-прежнему является одним из двух официальных, и, чтобы устроиться на работу в госструктуру или финансовый сектор, им нужно владеть более чем отлично. Но во всех остальных сферах лидирует кантонский, и потому далеко не всякий продавец на рынке ответит на вопрос о цене товара, а прохожий объяснит дорогу. Зато все уличные знаки - на двух языках, что очень помогает ориентироваться в городе.



В Гонконге обязательно нужно съесть змею или собаку







Миф. Конечно, если хорошенько поискать, а также быть готовым расстаться с приличной суммой, то можно найти и то и другое. Но если эти варианты вам не по душе, то на выбор - более 15 000 ресторанов с едой гонконгской, кантонской, китайской, японской, вьетнамской, тайской, индийской, кухни Макао и любой европейской кухни, а также нескончаемые киоски с уличной едой на любой вкус и самый дешевый мишленовский ресторан в мире. Гонконг по праву заслуживает звание рая гурмана. А путешественников из России ждет особый сюрприз: борщ в меню многих местных заведений. Ставшее традиционным блюдо досталось Гонконгу в наследство от белых эмигрантов в 20-х годах прошлого века.



Гонконгцы очень азартны







Правда! Лошадиные бега пользуются бешеной популярностью: на ипподром ходят каждую неделю, как в церковь. Гонконгский жокей-клуб является ключевым источником городского бюджета. В парках и на рынках легко встретить игроков в маджонг, который, наряду с покером, является разрешенной и любимой азартной игрой. Самые отчаянные отправляются на пароме в соседний Макао, который с его многочисленными казино представляет азиатский аналог Лас-Вегаса.



Гонконг - город уличных вывесок







Правда! Бешеная коммерция породила бешеную конкуренцию, итогом которой стали тысячи и тысячи вывесок, каждая из которых стремится быть ярче и больше, чем у соседа. При этом выставка ломбарда или оптики не уступит в блеске вывеске ночного клуба. Главным праздником для глаз и Instagram является улица Nathan Road, особенно впечатляющая ночью, когда загораются неоновые вывески. Именно здесь в 70-х Panasonic покрыла неоном целую стену небоскреба и попала в Книгу рекордов Гиннесса. Увы, сегодня неон, который стал символом города, постепенно вытесняется более дешевыми LED-панелями.



Все должно быть по фэншую







Правда! Фэн-шуй, практика организации пространства, берущая начало в китайском учении о Дао, или «пути вещей». В России мода на фэн-шуй прошла довольно быстро, но даже в самый ее разгар мы не могли представить гонконгский размах. Например, два «меча», венчающие один из самых знаменитых небоскребов города, офис Bank of China, призваны направлять негативную энергию: с одной стороны, на дом губернатора, а с другой - на офис банка-конкурента HSBC. И тем и другим пришлось выстраивать защиту: у дома губернатора высадили ивы, а на крыше HSBC укрепили две конструкции, напоминающие пушки, которые целятся в «агрессивный» небоскреб.



Гонконг - это только небоскребы и толкучка на улицах







Миф. Гонконг знаменит панорамами сверкающих небоскребов, которых насчитывается почти 8000. Но стоит чуть отъехать от городского центра, и вас ждут национальные парки с нетронутой зеленью и райскими пляжами. Пляжи, впрочем, пользуются здесь гораздо меньшей популярностью, чем хайкинг - главный секрет местных жителей и их любимое занятие на выходных. Более чем 200 островов на территории Гонконга предлагают маршруты разной степени сложности, но все они - с умопомрачительными видами, которые ни в чем не уступают рукотворным пейзажам городского центра.



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Гонконг - отличное место для шопинга







Правда! На нижних этажах каждой высотки обязательно будут магазины. Иногда кажется, что весь город - это один огромный шопинг-центр, где представлены все мировые бренды электроники, одежды, аксессуаров, обуви - всего, что можно купить за деньги. И все это с нулевым НДС, то есть дешевле, чем где бы то ни было. В то же время на улицах города процветает уличная торговля и бесчисленные рынки - овощные, рыбные и вещевые - с бессменным ассортиментом в духе Черкизона (Черкизовского рынка в Москве, ознаменовавшего собой рыночную эпоху 90-х. - Прим. ред.). Отдельного внимания заслуживает район Коулун с его цветочным, птичьим, нефритовым рынками и «улицей кроссовок». А для тех, кто предпочитает древние реликты, есть улица Hollywood Road, где бок о бок расположились антикварные лавки с китайскими вазами и шелками.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Гонконг - место встречи британской и китайской культур, мир капиталистических свобод при коммунистическом режиме. Как эти несовместимые на первый взгляд вещи взаимодействуют на практике, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фрешер Миф. Гонконг - мировой финансовый центр, где расположены офисы многих мировых корпораций и есть районы - например, знаменитая улица с барами Лан-Квай-Фонг, - где вы можете оказаться в окружении исключительно белых англоговорящих людей. Но не спешите с выводами! На самом деле этнические китайцы составляют 92% населения Гонконга, а за оставшиеся 8% в большинстве своем отвечают филиппинцы, индонезийцы, индийцы, пакистанцы. Скорее всего, если сойдете с обозначенных в путеводителе троп, вы не встретите ни одного европеоида.Миф. Если вы скажете это коренному гонконгцу, вы оскорбите его до глубины души. Гонконгцы существенно отличаются от китайцев c континента. Можно начать с того, что они говорят на двух разных языках: в Гонконге - на кантонском, а в континентальном Китае - в основном на мандаринском. Но особенно заметно различие в стиле общения и манерах. Гонконгцы не плюют под ноги, не орут друг на друга при разговоре, не толкаются на улицах и не издают громких звуков во время еды. Они ведут себя сдержанно, разговаривают довольно тихо, спокойно стоят в очередях и в целом приветливы. Уже через несколько дней, будучи внимательными, вы сможете отличить туриста с континента от коренного жителя Гонконга.Правда! В течение многих лет в XX веке Гонконг был третьим по величине производителем кино в мире (после Голливуда и Болливуда). Поэтому совсем не удивительно найти в Гонконге «Авеню звезд», главным украшением которой является, конечно, статуя Брюса Ли в боевой стойке. Культовые кунг-фу-боевики, родиной которых является Гонконг, до сих пор вдохновляют режиссеров по всему миру - им мы обязаны такими фильмами, как «Матрица», «Убить Билла» и «Кунг-фу панда». Свою карьеру здесь начинали такие мировые знаменитости, как актер и режиссер Джеки Чан, режиссер Джон Ву и актер Чоу Юньфат.Миф. Британцы правили Гонконгом более 150 лет, но, кроме двухэтажных автобусов и трамваев, видимые следы британского влияния сегодня заметить сложно. Английский язык по-прежнему является одним из двух официальных, и, чтобы устроиться на работу в госструктуру или финансовый сектор, им нужно владеть более чем отлично. Но во всех остальных сферах лидирует кантонский, и потому далеко не всякий продавец на рынке ответит на вопрос о цене товара, а прохожий объяснит дорогу. Зато все уличные знаки - на двух языках, что очень помогает ориентироваться в городе.Миф. Конечно, если хорошенько поискать, а также быть готовым расстаться с приличной суммой, то можно найти и то и другое. Но если эти варианты вам не по душе, то на выбор - более 15 000 ресторанов с едой гонконгской, кантонской, китайской, японской, вьетнамской, тайской, индийской, кухни Макао и любой европейской кухни, а также нескончаемые киоски с уличной едой на любой вкус и самый дешевый мишленовский ресторан в мире. Гонконг по праву заслуживает звание рая гурмана. А путешественников из России ждет особый сюрприз: борщ в меню многих местных заведений. Ставшее традиционным блюдо досталось Гонконгу в наследство от белых эмигрантов в 20-х годах прошлого века.Правда! Лошадиные бега пользуются бешеной популярностью: на ипподром ходят каждую неделю, как в церковь. Гонконгский жокей-клуб является ключевым источником городского бюджета. В парках и на рынках легко встретить игроков в маджонг, который, наряду с покером, является разрешенной и любимой азартной игрой. Самые отчаянные отправляются на пароме в соседний Макао, который с его многочисленными казино представляет азиатский аналог Лас-Вегаса.Правда! Бешеная коммерция породила бешеную конкуренцию, итогом которой стали тысячи и тысячи вывесок, каждая из которых стремится быть ярче и больше, чем у соседа. При этом выставка ломбарда или оптики не уступит в блеске вывеске ночного клуба. Главным праздником для глаз и Instagram является улица Nathan Road, особенно впечатляющая ночью, когда загораются неоновые вывески. Именно здесь в 70-х Panasonic покрыла неоном целую стену небоскреба и попала в Книгу рекордов Гиннесса. Увы, сегодня неон, который стал символом города, постепенно вытесняется более дешевыми LED-панелями.Правда! Фэн-шуй, практика организации пространства, берущая начало в китайском учении о Дао, или «пути вещей». В России мода на фэн-шуй прошла довольно быстро, но даже в самый ее разгар мы не могли представить гонконгский размах. Например, два «меча», венчающие один из самых знаменитых небоскребов города, офис Bank of China, призваны направлять негативную энергию: с одной стороны, на дом губернатора, а с другой - на офис банка-конкурента HSBC. И тем и другим пришлось выстраивать защиту: у дома губернатора высадили ивы, а на крыше HSBC укрепили две конструкции, напоминающие пушки, которые целятся в «агрессивный» небоскреб.Миф. Гонконг знаменит панорамами сверкающих небоскребов, которых насчитывается почти 8000. Но стоит чуть отъехать от городского центра, и вас ждут национальные парки с нетронутой зеленью и райскими пляжами. Пляжи, впрочем, пользуются здесь гораздо меньшей популярностью, чем хайкинг - главный секрет местных жителей и их любимое занятие на выходных. Более чем 200 островов на территории Гонконга предлагают маршруты разной степени сложности, но все они - с умопомрачительными видами, которые ни в чем не уступают рукотворным пейзажам городского центра.Правда! На нижних этажах каждой высотки обязательно будут магазины. Иногда кажется, что весь город - это один огромный шопинг-центр, где представлены все мировые бренды электроники, одежды, аксессуаров, обуви - всего, что можно купить за деньги. И все это с нулевым НДС, то есть дешевле, чем где бы то ни было. В то же время на улицах города процветает уличная торговля и бесчисленные рынки - овощные, рыбные и вещевые - с бессменным ассортиментом в духе Черкизона (Черкизовского рынка в Москве, ознаменовавшего собой рыночную эпоху 90-х. - Прим. ред.). Отдельного внимания заслуживает район Коулун с его цветочным, птичьим, нефритовым рынками и «улицей кроссовок». А для тех, кто предпочитает древние реликты, есть улица Hollywood Road, где бок о бок расположились антикварные лавки с китайскими вазами и шелками.



