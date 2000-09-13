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Работы этих художников не отличить от фотографий. Фото

Работы этих художников не отличить от фотографий. ФотоВот это талант!

Художники рисуют маслом, акриловыми красками, углём, шариковыми ручками или простым карандашом, но их работы не отличить от фотографий. Всё-таки мир творчества – потрясающая вещь. Эти 24 художника заставят вас усомниться в том, что видят ваши глаза, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

1. Omar Ortiz – Масло на холсте

Работы этих художников не отличить от фотографий. Фото
Работы этих художников не отличить от фотографий. Фото


2. Paul Cadden – Рисунок карандашом на бумаге

Работы этих художников не отличить от фотографий. Фото
Работы этих художников не отличить от фотографий. Фото


3. Kamalky Laureano – Акрил на холсте

Работы этих художников не отличить от фотографий. Фото
Работы этих художников не отличить от фотографий. Фото


4. Gregory Thielker – Масло на холсте

Работы этих художников не отличить от фотографий. Фото


5. Lee Price – Масло на холсте

Работы этих художников не отличить от фотографий. Фото
Работы этих художников не отличить от фотографий. Фото


6. Ben Weiner – Картины, изображающие сгустки краски

Работы этих художников не отличить от фотографий. Фото
Работы этих художников не отличить от фотографий. Фото


7. Ron Mueck – Скульптура, смешанные материалы

Работы этих художников не отличить от фотографий. Фото
Работы этих художников не отличить от фотографий. Фото


8. Kim Ji-hoon – Карандаш

Работы этих художников не отличить от фотографий. Фото


9. Christina K – Рисунок на тонированной серой бумаге

Работы этих художников не отличить от фотографий. Фото


10. Ray Hare – Акриловые изображения на холсте

Работы этих художников не отличить от фотографий. Фото


11. Daisy – Древесный уголь

Работы этих художников не отличить от фотографий. Фото
Работы этих художников не отличить от фотографий. Фото


12. Pedro Campos – Масло на холсте

Работы этих художников не отличить от фотографий. Фото


13. Dirk Dzimirsky – Графит на бумаге

Работы этих художников не отличить от фотографий. Фото


14. Thomas Arvid – Жикле на холсте

Работы этих художников не отличить от фотографий. Фото


15. Paul Cadden – Карандаш на бумаге

Работы этих художников не отличить от фотографий. Фото


16. Robin Eley – Масло на бельгийской льняной ткани

Работы этих художников не отличить от фотографий. Фото


17. Samuel Silva – Шариковая ручка

Работы этих художников не отличить от фотографий. Фото


18. Gottfried Helnwein – Масло и акрил на холсте

Работы этих художников не отличить от фотографий. Фото


19. Franco Clun – Карандаш на акварельной бумаге

Работы этих художников не отличить от фотографий. Фото


20. Kelvin Okafor – Простой карандаш

Работы этих художников не отличить от фотографий. Фото
Работы этих художников не отличить от фотографий. Фото


21. Amy Robins – Цветные карандаши на плотной бумаге

Работы этих художников не отличить от фотографий. Фото


22. Bryan Drury – Масло на дереве

Работы этих художников не отличить от фотографий. Фото


23. Diego Fazio – Рисунок углём

Работы этих художников не отличить от фотографий. Фото
Работы этих художников не отличить от фотографий. Фото


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24. Американский художник Matthew W. Cornell

Работы этих художников не отличить от фотографий. Фото
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 Теги: художник, гиперреализм

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Сегодня, 15:04 » Автор: Анна Мартынова
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