Раздел: Фоторепортажи
Работы этих художников не отличить от фотографий. Фото
Вот это талант!
Художники рисуют маслом, акриловыми красками, углём, шариковыми ручками или простым карандашом, но их работы не отличить от фотографий. Всё-таки мир творчества – потрясающая вещь. Эти 24 художника заставят вас усомниться в том, что видят ваши глаза, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
1. Omar Ortiz – Масло на холсте
2. Paul Cadden – Рисунок карандашом на бумаге
3. Kamalky Laureano – Акрил на холсте
4. Gregory Thielker – Масло на холсте
5. Lee Price – Масло на холсте
6. Ben Weiner – Картины, изображающие сгустки краски
7. Ron Mueck – Скульптура, смешанные материалы
8. Kim Ji-hoon – Карандаш
9. Christina K – Рисунок на тонированной серой бумаге
10. Ray Hare – Акриловые изображения на холсте
11. Daisy – Древесный уголь
12. Pedro Campos – Масло на холсте
13. Dirk Dzimirsky – Графит на бумаге
14. Thomas Arvid – Жикле на холсте
15. Paul Cadden – Карандаш на бумаге
16. Robin Eley – Масло на бельгийской льняной ткани
17. Samuel Silva – Шариковая ручка
18. Gottfried Helnwein – Масло и акрил на холсте
19. Franco Clun – Карандаш на акварельной бумаге
20. Kelvin Okafor – Простой карандаш
21. Amy Robins – Цветные карандаши на плотной бумаге
22. Bryan Drury – Масло на дереве
23. Diego Fazio – Рисунок углём
Читайте также: Маленькая коала покорила интернет-пользователей
24. Американский художник Matthew W. Cornell
Художники рисуют маслом, акриловыми красками, углём, шариковыми ручками или простым карандашом, но их работы не отличить от фотографий. Всё-таки мир творчества – потрясающая вещь. Эти 24 художника заставят вас усомниться в том, что видят ваши глаза, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
1. Omar Ortiz – Масло на холсте
2. Paul Cadden – Рисунок карандашом на бумаге
3. Kamalky Laureano – Акрил на холсте
4. Gregory Thielker – Масло на холсте
5. Lee Price – Масло на холсте
6. Ben Weiner – Картины, изображающие сгустки краски
7. Ron Mueck – Скульптура, смешанные материалы
8. Kim Ji-hoon – Карандаш
9. Christina K – Рисунок на тонированной серой бумаге
10. Ray Hare – Акриловые изображения на холсте
11. Daisy – Древесный уголь
12. Pedro Campos – Масло на холсте
13. Dirk Dzimirsky – Графит на бумаге
14. Thomas Arvid – Жикле на холсте
15. Paul Cadden – Карандаш на бумаге
16. Robin Eley – Масло на бельгийской льняной ткани
17. Samuel Silva – Шариковая ручка
18. Gottfried Helnwein – Масло и акрил на холсте
19. Franco Clun – Карандаш на акварельной бумаге
20. Kelvin Okafor – Простой карандаш
21. Amy Robins – Цветные карандаши на плотной бумаге
22. Bryan Drury – Масло на дереве
23. Diego Fazio – Рисунок углём
Читайте также: Маленькая коала покорила интернет-пользователей
24. Американский художник Matthew W. Cornell
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