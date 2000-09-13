Работы этих художников не отличить от фотографий. Фото

Вот это талант!



Художники рисуют маслом, акриловыми красками, углём, шариковыми ручками или простым карандашом, но их работы не отличить от фотографий. Всё-таки мир творчества – потрясающая вещь. Эти 24 художника заставят вас усомниться в том, что видят ваши глаза, передает



1. Omar Ortiz – Масло на холсте









2. Paul Cadden – Рисунок карандашом на бумаге









3. Kamalky Laureano – Акрил на холсте









4. Gregory Thielker – Масло на холсте







5. Lee Price – Масло на холсте









6. Ben Weiner – Картины, изображающие сгустки краски









7. Ron Mueck – Скульптура, смешанные материалы









8. Kim Ji-hoon – Карандаш







9. Christina K – Рисунок на тонированной серой бумаге







10. Ray Hare – Акриловые изображения на холсте







11. Daisy – Древесный уголь









12. Pedro Campos – Масло на холсте







13. Dirk Dzimirsky – Графит на бумаге







14. Thomas Arvid – Жикле на холсте







15. Paul Cadden – Карандаш на бумаге







16. Robin Eley – Масло на бельгийской льняной ткани







17. Samuel Silva – Шариковая ручка







18. Gottfried Helnwein – Масло и акрил на холсте







19. Franco Clun – Карандаш на акварельной бумаге







20. Kelvin Okafor – Простой карандаш









21. Amy Robins – Цветные карандаши на плотной бумаге







22. Bryan Drury – Масло на дереве







23. Diego Fazio – Рисунок углём









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24. Американский художник Matthew W. Cornell



Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Художники рисуют маслом, акриловыми красками, углём, шариковыми ручками или простым карандашом, но их работы не отличить от фотографий. Всё-таки мир творчества – потрясающая вещь. Эти 24 художника заставят вас усомниться в том, что видят ваши глаза, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф 1. Omar Ortiz – Масло на холсте2. Paul Cadden – Рисунок карандашом на бумаге3. Kamalky Laureano – Акрил на холсте4. Gregory Thielker – Масло на холсте5. Lee Price – Масло на холсте6. Ben Weiner – Картины, изображающие сгустки краски7. Ron Mueck – Скульптура, смешанные материалы8. Kim Ji-hoon – Карандаш9. Christina K – Рисунок на тонированной серой бумаге10. Ray Hare – Акриловые изображения на холсте11. Daisy – Древесный уголь12. Pedro Campos – Масло на холсте13. Dirk Dzimirsky – Графит на бумаге14. Thomas Arvid – Жикле на холсте15. Paul Cadden – Карандаш на бумаге16. Robin Eley – Масло на бельгийской льняной ткани17. Samuel Silva – Шариковая ручка18. Gottfried Helnwein – Масло и акрил на холсте19. Franco Clun – Карандаш на акварельной бумаге20. Kelvin Okafor – Простой карандаш21. Amy Robins – Цветные карандаши на плотной бумаге22. Bryan Drury – Масло на дереве23. Diego Fazio – Рисунок углём24. Американский художник Matthew W. Cornell



