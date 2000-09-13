Раздел: Фоторепортажи
Работы этой молодой художницы украшают известные сказки. Фото
Её работы напоминают волшебные сны.
Стоит только взглянуть на Белого Кролика с часами, приведшего Алису к таинственному входу, как тут же появляется Кот в сапогах, Дюймовочка и другие любимые многими сказочные герои, на месте которых в детстве хотел бы оказаться каждый из нас. Но помимо всего этого, молодая и талантливая художница Брианна Ангелакис (Brianna Angelakis) рисует прекрасных женщин, передает Хроника.инфо со ссылкой на Культурологию.
Работы Брианны возвращают в то время, когда не было проблем и забот, туда, где было всё легко и просто, а невозможное возможно, в маленькую волшебную страну под названием детство. Где на каждом углу поджидали чудеса и самые обыденные вещи казались чем-то грандиозным и необычным, где сказки становились частью реальности, а истории сочинялись на ходу. И так бы могло продолжаться бесконечно долго, но, как известно, на смену одному всегда приходит другое. Обязательно появляется что-то новое и более интересное. Детские мечты становятся позабытыми или же наоборот, воплощаются в жизнь. Сказочные образы постепенно сменяются другими, обретая новые очертания и характер. Это как следующая страница любимой книги, которую вроде бы и прочитал до конца, да вот только возвращаясь к определённому моменту, ловишь себя на мысли о том, что всё выглядит иначе: персонажи стали ярче и взрослей, да и сказки обрели уже далеко не детские мотивы...
Читайте также: Маленькая коала покорила интернет-пользователей
Стоит только взглянуть на Белого Кролика с часами, приведшего Алису к таинственному входу, как тут же появляется Кот в сапогах, Дюймовочка и другие любимые многими сказочные герои, на месте которых в детстве хотел бы оказаться каждый из нас. Но помимо всего этого, молодая и талантливая художница Брианна Ангелакис (Brianna Angelakis) рисует прекрасных женщин, передает Хроника.инфо со ссылкой на Культурологию.
Работы Брианны возвращают в то время, когда не было проблем и забот, туда, где было всё легко и просто, а невозможное возможно, в маленькую волшебную страну под названием детство. Где на каждом углу поджидали чудеса и самые обыденные вещи казались чем-то грандиозным и необычным, где сказки становились частью реальности, а истории сочинялись на ходу. И так бы могло продолжаться бесконечно долго, но, как известно, на смену одному всегда приходит другое. Обязательно появляется что-то новое и более интересное. Детские мечты становятся позабытыми или же наоборот, воплощаются в жизнь. Сказочные образы постепенно сменяются другими, обретая новые очертания и характер. Это как следующая страница любимой книги, которую вроде бы и прочитал до конца, да вот только возвращаясь к определённому моменту, ловишь себя на мысли о том, что всё выглядит иначе: персонажи стали ярче и взрослей, да и сказки обрели уже далеко не детские мотивы...
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