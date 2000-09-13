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Работы этой молодой художницы украшают известные сказки. Фото

Работы этой молодой художницы украшают известные сказки. ФотоЕё работы напоминают волшебные сны.

Стоит только взглянуть на Белого Кролика с часами, приведшего Алису к таинственному входу, как тут же появляется Кот в сапогах, Дюймовочка и другие любимые многими сказочные герои, на месте которых в детстве хотел бы оказаться каждый из нас. Но помимо всего этого, молодая и талантливая художница Брианна Ангелакис (Brianna Angelakis) рисует прекрасных женщин, передает Хроника.инфо со ссылкой на Культурологию.

Работы Брианны возвращают в то время, когда не было проблем и забот, туда, где было всё легко и просто, а невозможное возможно, в маленькую волшебную страну под названием детство. Где на каждом углу поджидали чудеса и самые обыденные вещи казались чем-то грандиозным и необычным, где сказки становились частью реальности, а истории сочинялись на ходу. И так бы могло продолжаться бесконечно долго, но, как известно, на смену одному всегда приходит другое. Обязательно появляется что-то новое и более интересное. Детские мечты становятся позабытыми или же наоборот, воплощаются в жизнь. Сказочные образы постепенно сменяются другими, обретая новые очертания и характер. Это как следующая страница любимой книги, которую вроде бы и прочитал до конца, да вот только возвращаясь к определённому моменту, ловишь себя на мысли о том, что всё выглядит иначе: персонажи стали ярче и взрослей, да и сказки обрели уже далеко не детские мотивы...

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Работы этой молодой художницы украшают известные сказки. Фото
Работы этой молодой художницы украшают известные сказки. Фото
Работы этой молодой художницы украшают известные сказки. Фото
Работы этой молодой художницы украшают известные сказки. Фото
Работы этой молодой художницы украшают известные сказки. Фото
Работы этой молодой художницы украшают известные сказки. Фото
Работы этой молодой художницы украшают известные сказки. Фото
Работы этой молодой художницы украшают известные сказки. Фото
Работы этой молодой художницы украшают известные сказки. Фото
Работы этой молодой художницы украшают известные сказки. Фото
Работы этой молодой художницы украшают известные сказки. Фото
Работы этой молодой художницы украшают известные сказки. Фото
Работы этой молодой художницы украшают известные сказки. Фото
Работы этой молодой художницы украшают известные сказки. Фото
Работы этой молодой художницы украшают известные сказки. Фото
Работы этой молодой художницы украшают известные сказки. Фото
Работы этой молодой художницы украшают известные сказки. Фото
Работы этой молодой художницы украшают известные сказки. Фото
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 Теги: художница, сказки

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Сегодня, 16:44 » Автор: Анна Мартынова
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