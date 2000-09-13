Раздел: Фоторепортажи
Простые изобретения, удивляющие своей гениальностью. Фото
Все гениальное - просто.
Иногда среди обыденных вещей встречаются такие, о которых хочется сказать: «Лучше и придумать было нельзя!» Кто эти гении промышленного и строительного дизайна? Их имен мы не знаем, но зато можем показать вам эти вещи, которые настолько умно оформлены, что хочется распространить их повсеместно, передает Хроника.инфо со ссылкой на bigpicture.
Этим лифтом можно управлять ногами, если руки заняты.
В образовательных целях на стекле изображена схема исторического памятника до того, как он разрушился.
Бариста решил использовать изъян как плюс, создав репродукцию картины Сальвадора Дали прямо в чашке.
Справа - корзинки для тех посетителей универмага, которым нужна помощь продавца, а слева - для тех, кто хочет делать покупки самостоятельно.
И ложка, и вилка, и зубочистка в одном предмете.
Оригинальный дверной звонок.
Магазин гитар.
Многофункциональная скамейка, которую можно подстроить под свои нужды в любой момент.
Знак «Если вы дотронетесь до этого знака, вы ударитесь об этот мост».
Дверь в виде книжного шкафа в клинике для пациентов с болезнью Альцгеймера - чтобы они случайно не вышли.
Скамейка для пикника, где найдется место и для взрослых, и для маленьких.
Когда протектор стирается, на шине проявляется надпись: «Замените шину».
Палочки, которые одновременно являются и вилкой.
Лапша быстрого приготовления со встроенным дуршлагом.
Церковь с солнечными батареями.
Наклейка на манго указывает, когда фрукт до конца созрел.
Читайте также: Так выглядят самые маленькие квартиры в разных странах. Фото
Парковка для велосипедов, оборудованная насосом.
Иногда среди обыденных вещей встречаются такие, о которых хочется сказать: «Лучше и придумать было нельзя!» Кто эти гении промышленного и строительного дизайна? Их имен мы не знаем, но зато можем показать вам эти вещи, которые настолько умно оформлены, что хочется распространить их повсеместно, передает Хроника.инфо со ссылкой на bigpicture.
Этим лифтом можно управлять ногами, если руки заняты.
В образовательных целях на стекле изображена схема исторического памятника до того, как он разрушился.
Бариста решил использовать изъян как плюс, создав репродукцию картины Сальвадора Дали прямо в чашке.
Справа - корзинки для тех посетителей универмага, которым нужна помощь продавца, а слева - для тех, кто хочет делать покупки самостоятельно.
И ложка, и вилка, и зубочистка в одном предмете.
Оригинальный дверной звонок.
Магазин гитар.
Многофункциональная скамейка, которую можно подстроить под свои нужды в любой момент.
Знак «Если вы дотронетесь до этого знака, вы ударитесь об этот мост».
Дверь в виде книжного шкафа в клинике для пациентов с болезнью Альцгеймера - чтобы они случайно не вышли.
Скамейка для пикника, где найдется место и для взрослых, и для маленьких.
Когда протектор стирается, на шине проявляется надпись: «Замените шину».
Палочки, которые одновременно являются и вилкой.
Лапша быстрого приготовления со встроенным дуршлагом.
Церковь с солнечными батареями.
Наклейка на манго указывает, когда фрукт до конца созрел.
Читайте также: Так выглядят самые маленькие квартиры в разных странах. Фото
Парковка для велосипедов, оборудованная насосом.
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