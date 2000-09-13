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Раздел: Фоторепортажи  
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Простые изобретения, удивляющие своей гениальностью. Фото

Простые изобретения, удивляющие своей гениальностью. ФотоВсе гениальное - просто.

Иногда среди обыденных вещей встречаются такие, о которых хочется сказать: «Лучше и придумать было нельзя!» Кто эти гении промышленного и строительного дизайна? Их имен мы не знаем, но зато можем показать вам эти вещи, которые настолько умно оформлены, что хочется распространить их повсеместно, передает Хроника.инфо со ссылкой на bigpicture.

Этим лифтом можно управлять ногами, если руки заняты.

Простые изобретения, удивляющие своей гениальностью. Фото


В образовательных целях на стекле изображена схема исторического памятника до того, как он разрушился.

Простые изобретения, удивляющие своей гениальностью. Фото


Бариста решил использовать изъян как плюс, создав репродукцию картины Сальвадора Дали прямо в чашке.

Простые изобретения, удивляющие своей гениальностью. Фото


Справа - корзинки для тех посетителей универмага, которым нужна помощь продавца, а слева - для тех, кто хочет делать покупки самостоятельно.

Простые изобретения, удивляющие своей гениальностью. Фото


И ложка, и вилка, и зубочистка в одном предмете.

Простые изобретения, удивляющие своей гениальностью. Фото


Оригинальный дверной звонок.

Простые изобретения, удивляющие своей гениальностью. Фото


Магазин гитар.

Простые изобретения, удивляющие своей гениальностью. Фото


Многофункциональная скамейка, которую можно подстроить под свои нужды в любой момент.

Простые изобретения, удивляющие своей гениальностью. Фото


Знак «Если вы дотронетесь до этого знака, вы ударитесь об этот мост».

Простые изобретения, удивляющие своей гениальностью. Фото


Дверь в виде книжного шкафа в клинике для пациентов с болезнью Альцгеймера - чтобы они случайно не вышли.

Простые изобретения, удивляющие своей гениальностью. Фото


Скамейка для пикника, где найдется место и для взрослых, и для маленьких.

Простые изобретения, удивляющие своей гениальностью. Фото


Когда протектор стирается, на шине проявляется надпись: «Замените шину».

Простые изобретения, удивляющие своей гениальностью. Фото


Палочки, которые одновременно являются и вилкой.

Простые изобретения, удивляющие своей гениальностью. Фото


Лапша быстрого приготовления со встроенным дуршлагом.

Простые изобретения, удивляющие своей гениальностью. Фото


Церковь с солнечными батареями.

Простые изобретения, удивляющие своей гениальностью. Фото


Наклейка на манго указывает, когда фрукт до конца созрел.

Простые изобретения, удивляющие своей гениальностью. Фото


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Парковка для велосипедов, оборудованная насосом.

Простые изобретения, удивляющие своей гениальностью. Фото
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 Теги: изобретения

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Сегодня, 17:59 » Автор: Анна Мартынова
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