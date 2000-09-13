Так выглядит квартира, заброшенная 70 лет назад. Фото

На протяжении долгих лет в квартиру никто не заходил.



Париж - густонаселенный город, и трудно представить, что в нем можно найти апартаменты, которые никого не интересовали более 70 лет, однако именно так и обстоит дело с обнаруженной некоторое время назад квартирой, сообщает



Прошлой владелицей этой квартиры была мадам де Флориан, которая во время войны сбежала из города от нацистов.



В течение десятилетий квартира исправно оплачивалась, и только на днях ее нынешние собственники решили провести инвентаризацию своего имущества.



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Внутри квартиры они застали настоящую «капсулу времени», хранящую в себе светский дух той далекой эпохи.













Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Париж - густонаселенный город, и трудно представить, что в нем можно найти апартаменты, которые никого не интересовали более 70 лет, однако именно так и обстоит дело с обнаруженной некоторое время назад квартирой, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BigPicture Прошлой владелицей этой квартиры была мадам де Флориан, которая во время войны сбежала из города от нацистов.В течение десятилетий квартира исправно оплачивалась, и только на днях ее нынешние собственники решили провести инвентаризацию своего имущества.Внутри квартиры они застали настоящую «капсулу времени», хранящую в себе светский дух той далекой эпохи.



