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Раздел: Фоторепортажи  
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Так выглядит квартира, заброшенная 70 лет назад. Фото

Так выглядит квартира, заброшенная 70 лет назад. Фото На протяжении долгих лет в квартиру никто не заходил.

Париж - густонаселенный город, и трудно представить, что в нем можно найти апартаменты, которые никого не интересовали более 70 лет, однако именно так и обстоит дело с обнаруженной некоторое время назад квартирой, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BigPicture.

Прошлой владелицей этой квартиры была мадам де Флориан, которая во время войны сбежала из города от нацистов.

В течение десятилетий квартира исправно оплачивалась, и только на днях ее нынешние собственники решили провести инвентаризацию своего имущества.

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Внутри квартиры они застали настоящую «капсулу времени», хранящую в себе светский дух той далекой эпохи.

Так выглядит квартира, заброшенная 70 лет назад. Фото
Так выглядит квартира, заброшенная 70 лет назад. Фото
Так выглядит квартира, заброшенная 70 лет назад. Фото
Так выглядит квартира, заброшенная 70 лет назад. Фото
Так выглядит квартира, заброшенная 70 лет назад. Фото
Так выглядит квартира, заброшенная 70 лет назад. Фото
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 Теги: Париж, квартира, фото

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Сегодня, 07:33 » Автор: Евгений Шевченко
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