Раздел: Фоторепортажи
Так выглядит квартира, заброшенная 70 лет назад. Фото
На протяжении долгих лет в квартиру никто не заходил.
Париж - густонаселенный город, и трудно представить, что в нем можно найти апартаменты, которые никого не интересовали более 70 лет, однако именно так и обстоит дело с обнаруженной некоторое время назад квартирой, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BigPicture.
Прошлой владелицей этой квартиры была мадам де Флориан, которая во время войны сбежала из города от нацистов.
В течение десятилетий квартира исправно оплачивалась, и только на днях ее нынешние собственники решили провести инвентаризацию своего имущества.
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Внутри квартиры они застали настоящую «капсулу времени», хранящую в себе светский дух той далекой эпохи.
Париж - густонаселенный город, и трудно представить, что в нем можно найти апартаменты, которые никого не интересовали более 70 лет, однако именно так и обстоит дело с обнаруженной некоторое время назад квартирой, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BigPicture.
Прошлой владелицей этой квартиры была мадам де Флориан, которая во время войны сбежала из города от нацистов.
В течение десятилетий квартира исправно оплачивалась, и только на днях ее нынешние собственники решили провести инвентаризацию своего имущества.
Читайте также: Забавные снимки животных в дикой природе. Фото
Внутри квартиры они застали настоящую «капсулу времени», хранящую в себе светский дух той далекой эпохи.
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