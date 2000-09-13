Раздел: Фоторепортажи
Необычные снимки соседей из дома напротив. Фото
Фотограф снимает проект "Соседи" из своего окна.
Проект «Соседи» (The Neighbors) - этакий вуайеристический взгляд на повседневную жизнь утопающего в многоквартирных домах Манхэттена, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BigPicture.
Фотограф Арне Свенсон, 60-летний резидент Нижнего Манхэттена, какое-то время наблюдал за соседями. Такое времяпрепровождение неизбежно для жителей построенных рядом домов, а огромные окна позволяют оборудовать настоящий наблюдательный пункт.
Фотограф был заинтригован бесконечными драмами, которые разворачивались на его глазах, и стал снимать. В результате появилась серия фотографий из сюрреалистических частей тела и отражений в окнах.
«Люди, которых я фотографировал, не знали об этом, но я никоим образом не собираюсь раскрывать их личности. Я снимал именно этих людей не специально, не персонажей, которых можно опознать, нет. Я снимал их как представителей нашего рода».
По сути, Арне Свенсон не имел в виду ничего дурного и не хотел кого-либо обидеть, однако двое из числа его соседей посчитали фотопроект нарушением личной жизни и подали в суд. Суд постановил, что проект подпадает под первую поправку о свободе слова.
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«Я не снимаю что-то непристойное или оскорбительное. Моя цель - запечатлеть те моменты, которые определяют наши человеческие качества на базовом уровне. Я понял, что единственный способ сделать это - фотографировать людей, которые не знают об этом».
Проект «Соседи» (The Neighbors) - этакий вуайеристический взгляд на повседневную жизнь утопающего в многоквартирных домах Манхэттена, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BigPicture.
Фотограф Арне Свенсон, 60-летний резидент Нижнего Манхэттена, какое-то время наблюдал за соседями. Такое времяпрепровождение неизбежно для жителей построенных рядом домов, а огромные окна позволяют оборудовать настоящий наблюдательный пункт.
Фотограф был заинтригован бесконечными драмами, которые разворачивались на его глазах, и стал снимать. В результате появилась серия фотографий из сюрреалистических частей тела и отражений в окнах.
«Люди, которых я фотографировал, не знали об этом, но я никоим образом не собираюсь раскрывать их личности. Я снимал именно этих людей не специально, не персонажей, которых можно опознать, нет. Я снимал их как представителей нашего рода».
По сути, Арне Свенсон не имел в виду ничего дурного и не хотел кого-либо обидеть, однако двое из числа его соседей посчитали фотопроект нарушением личной жизни и подали в суд. Суд постановил, что проект подпадает под первую поправку о свободе слова.
Читайте также: Так выглядит квартира, заброшенная 70 лет назад. Фото
«Я не снимаю что-то непристойное или оскорбительное. Моя цель - запечатлеть те моменты, которые определяют наши человеческие качества на базовом уровне. Я понял, что единственный способ сделать это - фотографировать людей, которые не знают об этом».
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