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Необычные снимки соседей из дома напротив. Фото

Необычные снимки соседей из дома напротив. Фото Фотограф снимает проект "Соседи" из своего окна.

Проект «Соседи» (The Neighbors) - этакий вуайеристический взгляд на повседневную жизнь утопающего в многоквартирных домах Манхэттена, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BigPicture.

Фотограф Арне Свенсон, 60-летний резидент Нижнего Манхэттена, какое-то время наблюдал за соседями. Такое времяпрепровождение неизбежно для жителей построенных рядом домов, а огромные окна позволяют оборудовать настоящий наблюдательный пункт.

Фотограф был заинтригован бесконечными драмами, которые разворачивались на его глазах, и стал снимать. В результате появилась серия фотографий из сюрреалистических частей тела и отражений в окнах.

«Люди, которых я фотографировал, не знали об этом, но я никоим образом не собираюсь раскрывать их личности. Я снимал именно этих людей не специально, не персонажей, которых можно опознать, нет. Я снимал их как представителей нашего рода».

По сути, Арне Свенсон не имел в виду ничего дурного и не хотел кого-либо обидеть, однако двое из числа его соседей посчитали фотопроект нарушением личной жизни и подали в суд. Суд постановил, что проект подпадает под первую поправку о свободе слова.

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«Я не снимаю что-то непристойное или оскорбительное. Моя цель - запечатлеть те моменты, которые определяют наши человеческие качества на базовом уровне. Я понял, что единственный способ сделать это - фотографировать людей, которые не знают об этом».

Необычные снимки соседей из дома напротив. Фото
Необычные снимки соседей из дома напротив. Фото
Необычные снимки соседей из дома напротив. Фото
Необычные снимки соседей из дома напротив. Фото
Необычные снимки соседей из дома напротив. Фото
Необычные снимки соседей из дома напротив. Фото
Необычные снимки соседей из дома напротив. Фото
Необычные снимки соседей из дома напротив. Фото
Необычные снимки соседей из дома напротив. Фото
Необычные снимки соседей из дома напротив. Фото
Необычные снимки соседей из дома напротив. Фото
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 Теги: соседи, фото

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Сегодня, 08:30 » Автор: Евгений Шевченко
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