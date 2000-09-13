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Фотограф наглядно сравнил Южную и Северную Корею. Фото

Фотограф наглядно сравнил Южную и Северную Корею. ФотоЕсть и сходства.

Когда-то Корея была единой, но теперь жизнь в этих двух странах очень различается. Разделение Кореи на Северную и Южную произошло больше 70 лет назад, и за это время жизнь в обеих странах стала очень разной. Но несмотря на разделяющую их границу, в каких-то мелочах обе Кореи остаются очень и очень похожими друг на друга, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

Фотограф Эд Джонс посетил две страны и сделал серию снимков, которая показывает сходства и различия Южной и Северной Кореи. Как говорится, найдите 10 отличий!

1. Аквапарк «Munsu» в Пхеньяне и аквапарк «Carribean Bay» на юге Сеула

Фотограф наглядно сравнил Южную и Северную Корею. Фото


2. Девочка на праздновании Дня детей в Пхеньяне и девочка на Неделе моды в Сеуле

Фотограф наглядно сравнил Южную и Северную Корею. Фото


3. Северо- и южнокорейский инструкторы по стрельбе

Фотограф наглядно сравнил Южную и Северную Корею. Фото


4. Студенты из Северной и Южной Кореи

Фотограф наглядно сравнил Южную и Северную Корею. Фото


5. Работница аквапарка «Munsu» и спасатель из аквапарка «One Mount»

Фотограф наглядно сравнил Южную и Северную Корею. Фото


6. Работница фабрики в Вонсане, Северная Корея, и работница консервного завода в Чинчхоне, Южная Корея

Фотограф наглядно сравнил Южную и Северную Корею. Фото


7. Компьютерный класс в Южной и Северной Корее

Фотограф наглядно сравнил Южную и Северную Корею. Фото


8. Фермер рядом с посадками женьшеня в Кэсоне, Южная Корея, и фермер в Южной Корее

Фотограф наглядно сравнил Южную и Северную Корею. Фото


9. Девушка на смотровой площадке монумента идей чучхе и девушка в Юксам-билдинг

Фотограф наглядно сравнил Южную и Северную Корею. Фото


10. Женщина на военном параде в Пхеньяне и мужчина, протестующий против ядерного оружия

Фотограф наглядно сравнил Южную и Северную Корею. Фото


11. Супермаркет в Северной и Южной Корее

Фотограф наглядно сравнил Южную и Северную Корею. Фото


12. Работница фабрики по производству стоматологического оборудования и работник завода упаковочных материалов

Фотограф наглядно сравнил Южную и Северную Корею. Фото


13. Работники заправки в Северной и Южной Корее

Фотограф наглядно сравнил Южную и Северную Корею. Фото


14. Водитель туристического катера в Северной Корее и водитель спортивного катера в Южной Корее

Фотограф наглядно сравнил Южную и Северную Корею. Фото


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15. Военные в Северной и Южной Корее

Фотограф наглядно сравнил Южную и Северную Корею. Фото
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 Теги: Южная Корея, Северная Корея

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Сегодня, 10:33 » Автор: Анна Мартынова
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