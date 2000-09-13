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Воздух, земля и море на страницах National Geographic. Фото

Воздух, земля и море на страницах National Geographic. ФотоРаботы лучших из лучших.

Воздух, земля и море – выставка 50 лучших фотографов живой природы от National Geographic, передает Хроника.инфо со ссылкой на loveopium.

1. Колония альбатросов, Фолклендские острова. Размах их крыльев может достигать 3.7 м (в среднем чуть менее 3 м), что является абсолютным рекордом. (Фото Paul Nicklen | National Geographic):

Воздух, земля и море на страницах National Geographic. Фото


2. Слоны купаются в грязи. Национальный парк Цаво - один из крупнейших национальных парков в мире, территория парка - 21 000 кв. км, он больше, чем Ямайка! (Фото Michael Nichols | National Geographic):

Воздух, земля и море на страницах National Geographic. Фото


3. Дельфины на Гавайях. (Фото Brian Skerry | National Geographic):

Воздух, земля и море на страницах National Geographic. Фото


4. Орангутан лезет ввысь, Борнео, Индонезия. (Фото Tim Laman | National Geographic):

Воздух, земля и море на страницах National Geographic. Фото


5. Казуары - самые крупные птицы в Австралии и вторые по величине птицы в мире. Ноги казуара очень сильные и имеют острые когти. Кинжалообразный коготь внутреннего пальца имеет длину около 12 см, им казуар способен убить одним ударом. Казуары способны развивать скорость до 50 км/ч при беге через густой лес. (Фото Christian Ziegler | National Geographic):

Воздух, земля и море на страницах National Geographic. Фото


6. Игры морских львов, остров Хопкинс, Австралия. (Фото David Doubilet | National Geographic):

Воздух, земля и море на страницах National Geographic. Фото


7. Панда, как модель, провинция Сычуань, Китай. (Фото Ami Vitale | National Geographic):

Воздух, земля и море на страницах National Geographic. Фото


8. Плыви ко мне! Серый кит, лагуна Сан-Игнасио, Мексика. (Фото Thomas P. Peschak | National Geographic):

Воздух, земля и море на страницах National Geographic. Фото


9. Молнии и птицы, Небраска. (Фото Randy Olson | National Geographic):

Воздух, земля и море на страницах National Geographic. Фото


10. Медведь в лесу. (Фото Paul Nicklen | National Geographic):

Воздух, земля и море на страницах National Geographic. Фото


11. Динозавр вышел из воды. (Фото Michael Nichols | National Geographic):

Воздух, земля и море на страницах National Geographic. Фото


12. Жираф, идущий в туманном лесу. (Фото Chris Johns | National Geographic):

Воздух, земля и море на страницах National Geographic. Фото


13. Львиная семья (Фото Michael Nichols | National Geographic):

Воздух, земля и море на страницах National Geographic. Фото


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14. Морской леопард на охоте. (Фото Paul Nicklen | National Geographic):

Воздух, земля и море на страницах National Geographic. Фото
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 Теги: National Geographic, фотограф

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Сегодня, 18:32 » Автор: Анна Мартынова
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