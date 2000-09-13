Раздел: Фоторепортажи
Воздух, земля и море на страницах National Geographic. Фото
Работы лучших из лучших.
Воздух, земля и море – выставка 50 лучших фотографов живой природы от National Geographic, передает Хроника.инфо со ссылкой на loveopium.
1. Колония альбатросов, Фолклендские острова. Размах их крыльев может достигать 3.7 м (в среднем чуть менее 3 м), что является абсолютным рекордом. (Фото Paul Nicklen | National Geographic):
2. Слоны купаются в грязи. Национальный парк Цаво - один из крупнейших национальных парков в мире, территория парка - 21 000 кв. км, он больше, чем Ямайка! (Фото Michael Nichols | National Geographic):
3. Дельфины на Гавайях. (Фото Brian Skerry | National Geographic):
4. Орангутан лезет ввысь, Борнео, Индонезия. (Фото Tim Laman | National Geographic):
5. Казуары - самые крупные птицы в Австралии и вторые по величине птицы в мире. Ноги казуара очень сильные и имеют острые когти. Кинжалообразный коготь внутреннего пальца имеет длину около 12 см, им казуар способен убить одним ударом. Казуары способны развивать скорость до 50 км/ч при беге через густой лес. (Фото Christian Ziegler | National Geographic):
6. Игры морских львов, остров Хопкинс, Австралия. (Фото David Doubilet | National Geographic):
7. Панда, как модель, провинция Сычуань, Китай. (Фото Ami Vitale | National Geographic):
8. Плыви ко мне! Серый кит, лагуна Сан-Игнасио, Мексика. (Фото Thomas P. Peschak | National Geographic):
9. Молнии и птицы, Небраска. (Фото Randy Olson | National Geographic):
10. Медведь в лесу. (Фото Paul Nicklen | National Geographic):
11. Динозавр вышел из воды. (Фото Michael Nichols | National Geographic):
12. Жираф, идущий в туманном лесу. (Фото Chris Johns | National Geographic):
13. Львиная семья (Фото Michael Nichols | National Geographic):
Читайте также: Сеть покорила дочь Сильвестра Сталлоне. Фото
14. Морской леопард на охоте. (Фото Paul Nicklen | National Geographic):
Воздух, земля и море – выставка 50 лучших фотографов живой природы от National Geographic, передает Хроника.инфо со ссылкой на loveopium.
1. Колония альбатросов, Фолклендские острова. Размах их крыльев может достигать 3.7 м (в среднем чуть менее 3 м), что является абсолютным рекордом. (Фото Paul Nicklen | National Geographic):
2. Слоны купаются в грязи. Национальный парк Цаво - один из крупнейших национальных парков в мире, территория парка - 21 000 кв. км, он больше, чем Ямайка! (Фото Michael Nichols | National Geographic):
3. Дельфины на Гавайях. (Фото Brian Skerry | National Geographic):
4. Орангутан лезет ввысь, Борнео, Индонезия. (Фото Tim Laman | National Geographic):
5. Казуары - самые крупные птицы в Австралии и вторые по величине птицы в мире. Ноги казуара очень сильные и имеют острые когти. Кинжалообразный коготь внутреннего пальца имеет длину около 12 см, им казуар способен убить одним ударом. Казуары способны развивать скорость до 50 км/ч при беге через густой лес. (Фото Christian Ziegler | National Geographic):
6. Игры морских львов, остров Хопкинс, Австралия. (Фото David Doubilet | National Geographic):
7. Панда, как модель, провинция Сычуань, Китай. (Фото Ami Vitale | National Geographic):
8. Плыви ко мне! Серый кит, лагуна Сан-Игнасио, Мексика. (Фото Thomas P. Peschak | National Geographic):
9. Молнии и птицы, Небраска. (Фото Randy Olson | National Geographic):
10. Медведь в лесу. (Фото Paul Nicklen | National Geographic):
11. Динозавр вышел из воды. (Фото Michael Nichols | National Geographic):
12. Жираф, идущий в туманном лесу. (Фото Chris Johns | National Geographic):
13. Львиная семья (Фото Michael Nichols | National Geographic):
Читайте также: Сеть покорила дочь Сильвестра Сталлоне. Фото
14. Морской леопард на охоте. (Фото Paul Nicklen | National Geographic):
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
222
0
Также советуем посмотреть
- Прикольные поступки, на которые способны лишь взрослые «дети»
- Крымчанин насмешил нелепым способом защитить авто от угона
- Сеть в восторге от 85-летнего ирландца, заставившего «капитулировать» грабителей
- Оплата почасовая: соцсети потешаются над двойниками Путина
- Україна втрачає Азовське море
- «Поющие» пауки не на шутку перепугали британку
- В ближайшие дни ожидается повышение цен на электроэнергию
- Плохая компания: в России попугай сбежал из дома и "спутался" с голубями
- Скоріше Фінляндія стане Україною
- СБУ объявила в розыск «премьер-министра ЛНР»
- Україна і світ: що трапилось 18 вересня
- Министр образования и науки рассказала о новой форме обучения
- Отец прославил дочь на весь мир благодаря нелепому снимку
- Кремль продолжает наступать на те же грабли
- Медведь придумал «преступный» способ полакомиться сладостями
- Про деякі аспекти економічної футурології
- ООН составила новый отчет о потерях на Донбассе
- Вступ України до НАТО: як проголосує Батьківщина
- Прокололся: Путин дал еще один повод усомниться в его росте
- Как может выглядеть «пенсионно-кризисный» фонд украинца
- Британский министр обороны посетил зону ООС
- Сеть насмешил снимок чиновников с Ближнего Востока, отказавшихся от чая Путина
- Каким будет личное поражение Путина
- В Чехии собака умудрилась откопать древний клад
- Под Кабмином проходит митинг «евробляхеров»
- Избиение журналистов: все это плохо заканчивается
- Ученые решили устроить свою «битву экстрасенсов»
- Війна і цінності
- За сутки двое военных ВСУ погибли, один получил легкие ранения
- Забавные фотки питомцев, застигнутых врасплох
Оставьте свой комментарий