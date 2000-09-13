» » Итальянец своими силами соорудил лесной парк аттракционов
Раздел: Фоторепортажи  
0

Итальянец своими силами соорудил лесной парк аттракционов

Итальянец своими силами соорудил лесной парк аттракционов Это лесное чудо света.

Попав туда, вы словно оказываетесь на другой планете. Среди самодельных горок всех видов и мастей, среди стуков металлических деталей, которые сливаются в единую песню со звуками леса, время будто останавливается, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фрешер.

И то, что на первый взгляд кажется железным мусором, оказывается невероятной находкой. Лесным чудом света.

Читайте также: Щенок-путешественник стал новой звездой Instagram

Итальянец своими силами соорудил лесной парк аттракционов
Итальянец своими силами соорудил лесной парк аттракционов
Итальянец своими силами соорудил лесной парк аттракционов
Итальянец своими силами соорудил лесной парк аттракционов
Итальянец своими силами соорудил лесной парк аттракционов
Итальянец своими силами соорудил лесной парк аттракционов
Итальянец своими силами соорудил лесной парк аттракционов
Итальянец своими силами соорудил лесной парк аттракционов
Итальянец своими силами соорудил лесной парк аттракционов
Итальянец своими силами соорудил лесной парк аттракционов
Итальянец своими силами соорудил лесной парк аттракционов
Итальянец своими силами соорудил лесной парк аттракционов
Итальянец своими силами соорудил лесной парк аттракционов
Итальянец своими силами соорудил лесной парк аттракционов
Итальянец своими силами соорудил лесной парк аттракционов
Итальянец своими силами соорудил лесной парк аттракционов
Итальянец своими силами соорудил лесной парк аттракционов
Итальянец своими силами соорудил лесной парк аттракционов
Итальянец своими силами соорудил лесной парк аттракционов
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: парк аттракционов, лес

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 19:52 » Автор: Анна Мартынова
     395
     0

Похожие новости по теме

Заброшенные места, в которых время словно остановилось. Фото Заброшенные места, в которых время словно остановилось. Фото

Работы Ромена Вейона.

Этот уникальный цветочный парк претендует на звание восьмого чуда света. Фото Этот уникальный цветочный парк претендует на звание восьмого чуда света. Фото

Идеальное место для тех, кому не хватает романтики.

Мужчина самостоятельно превратил лес в парк аттракционов. Фото Мужчина самостоятельно превратил лес в парк аттракционов. Фото

Он потратил на это рукотворное чудо 40 лет.

Пушистый кот-путешественник Гэндальф стал звездой Instagram. Фото Пушистый кот-путешественник Гэндальф стал звездой Instagram. Фото

Котофей уже посетил 2 страны и 8 штатов.

Восьмое чудо света: замерзший Ниагарский водопад. Фото Восьмое чудо света: замерзший Ниагарский водопад. Фото

Ниагарский водопад превратился в огромную глыбу льда.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх