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Раздел: Фоторепортажи  
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Как выросло население разных стран за последние сто лет. Фото

Как выросло население разных стран за последние сто лет. ФотоЭти цифры говорят о многом.

Вся сравнительная информация в продолжении поста поможет вам понять, как за прошлый век изменилось население различных стран мира. Ни для кого не секрет, что Китай и Индия могут по праву считаться рекордсменами по приросту населения, но советуем вам своими глазами взглянуть на цифры далее, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фрешер.

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Как выросло население разных стран за последние сто лет. Фото
Как выросло население разных стран за последние сто лет. Фото
Как выросло население разных стран за последние сто лет. Фото
Как выросло население разных стран за последние сто лет. Фото
Как выросло население разных стран за последние сто лет. Фото
Как выросло население разных стран за последние сто лет. Фото
Как выросло население разных стран за последние сто лет. Фото
Как выросло население разных стран за последние сто лет. Фото
Как выросло население разных стран за последние сто лет. Фото
Как выросло население разных стран за последние сто лет. Фото
Как выросло население разных стран за последние сто лет. Фото
Как выросло население разных стран за последние сто лет. Фото
Как выросло население разных стран за последние сто лет. Фото
Как выросло население разных стран за последние сто лет. Фото
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 Теги: страны, население

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Сегодня, 21:52 » Автор: Анна Мартынова
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