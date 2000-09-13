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112-летняя британка поделилась нестандартным секретом долголетия. Фото
Ей помогла привычка пить виски.
Британская бабушка Грейс Джонс, которая отметила на днях свой 112-й день рождения, встретила журналистов и рассказала им свой секрет долголетия. Вместе с Грейс была ее 80-летняя дочь Дейдре, и обе они сказали, что, в общем-то, несмотря на свой возраст, чувствуют себя замечательно, передает Хроника.инфо со ссылкой на Культурологию.
Грейс Джонс (Grace Jones) сейчас считается самой старой жительницей Великобритании, после того, как в августе этого года в возрасте 113 лет умерла другая рекордсменка страны Олив Эвелин Боар. Забавно, что до этого рекорд держала другая дама 1899 года рождения, которая была полной тезкой Грейс Джонс. Та британка тоже дожила до 113-го дня рождения и умерла в ноябре 2013 года.
Естественно, первым делом журналисты, встретившиеся с Грейс, спросили о ее самочувствии и о ее секрете долголетия. «Да прост секрет. Рюмочка виски на ночь. Я придерживаюсь этой традиции вот уже 62 года. Начала, когда отметила свой полтинник, ну и дальше каждую-каждую ночь пропускаю перед стом стопочку виски, и останавливатья не собираюсь. Тем более, что мой доктор мне тоже сказал, мол, ГРейс, пей и дальше, это хорошо для твоего сердца».
Это может показаться надуманным, в конце концов, кому неизвестна губительная сила алкоголя, но на самом деле в этом есть свой смысл. В малых дозах алкоголь, особенно если его принятие возведено в ритуал, способен помочь спросить дневной стресс. А меньше стресса - дольше жизнь. Другая долгожительница Бетти Уайт, которую многие помнят ее по роли горничной в сериале «Санта-Барбара», также подтвердит эту теорию: совсем чуть-чуть алкоголя на регулярной основе способно делать чудеса. Главное тут - не увлекаться.
«Я чувствую себя так, будто мне 60 лет», - говорит 113-летняя Грейс. И ее дочь подтверждает: «Моя мама просто невероятный человек. Она все еще очень заботится о своем внешнем виде. Когда она вышла замуж за моего отца, она стала светской дамой. Ей нравятся встречи с людьми, она все еще любит читать книги, смотреть телевизор. Каждую неделю она отправляется на Бродвей, чтобы купить что-то для себя, если погода позволяет. У нее отличное здоровье, ну, может, она стала чуть хуже слышать, чем раньше».
Грейс Джос, дочка викара, в свое время вышла замуж за Леонарда, который также был сыном священника. «Мы все были рядом. Он был настоящим джентльменом». Он умер в возрасте 79 лет в 1986 году после 53 лет брака. Сама Грейс не бездействовала, ее жизнь была наполнена событиями и любимой работой - она руководила фабрикой по изготовлению дамских шляпок. Сейчас она живет в большом особняке.
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«Она великолепна, она красива и умна, - говорит о своей матери Дейдре. - Она все еще полна жизни. Ей нравится ее рюмочка виски перед сном, и, собственно говоря, почему нет? Она придерживается этой традиции уже больше 60 лет, и я должна признаться, это отличный способ развеяться в конце дня. Тем более, что очевидно, что моей маме это идет на пользу».
Британская бабушка Грейс Джонс, которая отметила на днях свой 112-й день рождения, встретила журналистов и рассказала им свой секрет долголетия. Вместе с Грейс была ее 80-летняя дочь Дейдре, и обе они сказали, что, в общем-то, несмотря на свой возраст, чувствуют себя замечательно, передает Хроника.инфо со ссылкой на Культурологию.
Грейс Джонс (Grace Jones) сейчас считается самой старой жительницей Великобритании, после того, как в августе этого года в возрасте 113 лет умерла другая рекордсменка страны Олив Эвелин Боар. Забавно, что до этого рекорд держала другая дама 1899 года рождения, которая была полной тезкой Грейс Джонс. Та британка тоже дожила до 113-го дня рождения и умерла в ноябре 2013 года.
Естественно, первым делом журналисты, встретившиеся с Грейс, спросили о ее самочувствии и о ее секрете долголетия. «Да прост секрет. Рюмочка виски на ночь. Я придерживаюсь этой традиции вот уже 62 года. Начала, когда отметила свой полтинник, ну и дальше каждую-каждую ночь пропускаю перед стом стопочку виски, и останавливатья не собираюсь. Тем более, что мой доктор мне тоже сказал, мол, ГРейс, пей и дальше, это хорошо для твоего сердца».
Это может показаться надуманным, в конце концов, кому неизвестна губительная сила алкоголя, но на самом деле в этом есть свой смысл. В малых дозах алкоголь, особенно если его принятие возведено в ритуал, способен помочь спросить дневной стресс. А меньше стресса - дольше жизнь. Другая долгожительница Бетти Уайт, которую многие помнят ее по роли горничной в сериале «Санта-Барбара», также подтвердит эту теорию: совсем чуть-чуть алкоголя на регулярной основе способно делать чудеса. Главное тут - не увлекаться.
«Я чувствую себя так, будто мне 60 лет», - говорит 113-летняя Грейс. И ее дочь подтверждает: «Моя мама просто невероятный человек. Она все еще очень заботится о своем внешнем виде. Когда она вышла замуж за моего отца, она стала светской дамой. Ей нравятся встречи с людьми, она все еще любит читать книги, смотреть телевизор. Каждую неделю она отправляется на Бродвей, чтобы купить что-то для себя, если погода позволяет. У нее отличное здоровье, ну, может, она стала чуть хуже слышать, чем раньше».
Грейс Джос, дочка викара, в свое время вышла замуж за Леонарда, который также был сыном священника. «Мы все были рядом. Он был настоящим джентльменом». Он умер в возрасте 79 лет в 1986 году после 53 лет брака. Сама Грейс не бездействовала, ее жизнь была наполнена событиями и любимой работой - она руководила фабрикой по изготовлению дамских шляпок. Сейчас она живет в большом особняке.
Читайте также: Итальянские актрисы, покорившие сердца миллионов. Фото
«Она великолепна, она красива и умна, - говорит о своей матери Дейдре. - Она все еще полна жизни. Ей нравится ее рюмочка виски перед сном, и, собственно говоря, почему нет? Она придерживается этой традиции уже больше 60 лет, и я должна признаться, это отличный способ развеяться в конце дня. Тем более, что очевидно, что моей маме это идет на пользу».
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