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США времен Великой депрессии в редких снимках. Фото

США времен Великой депрессии в редких снимках. ФотоСнимки из Библиотеки Конгресса США.

США вступили в Великую депрессию, один из самых разрушительных в истории экономических кризисов, в конце 1920-х годов, и все 1930-е годы большинство американцев балансировало на грани выживания. Лишь с началом Второй мировой войны США удалось выбраться из затяжного финансового пике, передает Хроника.инфо со ссылкой на bigpicture.

Зачастую снимки Америки в годы Великой депрессии выцветшие, черно-белые и неизменно производящие унылое впечатление.

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Однако эти фотографии из Библиотеки Конгресса США, созданные при помощи цветных диапозитивов разными фотографами в период между 1939 и 1941 годами, показывают эпоху и тех, кто ее пережил, в цвете, позволяя по-новому взглянуть на один из самых изучаемых периодов американской истории.

США времен Великой депрессии в редких снимках. Фото
США времен Великой депрессии в редких снимках. Фото
США времен Великой депрессии в редких снимках. Фото
США времен Великой депрессии в редких снимках. Фото
США времен Великой депрессии в редких снимках. Фото
США времен Великой депрессии в редких снимках. Фото
США времен Великой депрессии в редких снимках. Фото
США времен Великой депрессии в редких снимках. Фото
США времен Великой депрессии в редких снимках. Фото
США времен Великой депрессии в редких снимках. Фото
США времен Великой депрессии в редких снимках. Фото
США времен Великой депрессии в редких снимках. Фото
США времен Великой депрессии в редких снимках. Фото
США времен Великой депрессии в редких снимках. Фото
США времен Великой депрессии в редких снимках. Фото
США времен Великой депрессии в редких снимках. Фото
США времен Великой депрессии в редких снимках. Фото
США времен Великой депрессии в редких снимках. Фото
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 Теги: США, история

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Сегодня, 16:52 » Автор: Анна Мартынова
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