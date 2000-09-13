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США времен Великой депрессии в редких снимках. Фото
Снимки из Библиотеки Конгресса США.
США вступили в Великую депрессию, один из самых разрушительных в истории экономических кризисов, в конце 1920-х годов, и все 1930-е годы большинство американцев балансировало на грани выживания. Лишь с началом Второй мировой войны США удалось выбраться из затяжного финансового пике, передает Хроника.инфо со ссылкой на bigpicture.
Зачастую снимки Америки в годы Великой депрессии выцветшие, черно-белые и неизменно производящие унылое впечатление.
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Однако эти фотографии из Библиотеки Конгресса США, созданные при помощи цветных диапозитивов разными фотографами в период между 1939 и 1941 годами, показывают эпоху и тех, кто ее пережил, в цвете, позволяя по-новому взглянуть на один из самых изучаемых периодов американской истории.
США вступили в Великую депрессию, один из самых разрушительных в истории экономических кризисов, в конце 1920-х годов, и все 1930-е годы большинство американцев балансировало на грани выживания. Лишь с началом Второй мировой войны США удалось выбраться из затяжного финансового пике, передает Хроника.инфо со ссылкой на bigpicture.
Зачастую снимки Америки в годы Великой депрессии выцветшие, черно-белые и неизменно производящие унылое впечатление.
Читайте также: Плохая компания: в России попугай сбежал из дома и "спутался" с голубями
Однако эти фотографии из Библиотеки Конгресса США, созданные при помощи цветных диапозитивов разными фотографами в период между 1939 и 1941 годами, показывают эпоху и тех, кто ее пережил, в цвете, позволяя по-новому взглянуть на один из самых изучаемых периодов американской истории.
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