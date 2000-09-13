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Самые странные дома с разных уголков планеты. Фото

Самые странные дома с разных уголков планеты. ФотоДома для неординарных людей.

Современные жилые дома в некоторых случаях даже можно назвать симпатичными, но от их вида уж точно не перехватывает дыхание. Другое дело - следующие десять домов. Их авторы были настоящими безумцами с поистине потрясающим полетом фантазии, ведь они творили не для того, чтобы эти жилые помещения были доступны по цене и понятны простому обывателю, а для того, чтобы излить в постройке свою душу и отразить настроение, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

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Самые странные дома с разных уголков планеты. Фото
Самые странные дома с разных уголков планеты. Фото
Самые странные дома с разных уголков планеты. Фото
Самые странные дома с разных уголков планеты. Фото
Самые странные дома с разных уголков планеты. Фото
Самые странные дома с разных уголков планеты. Фото
Самые странные дома с разных уголков планеты. Фото
Самые странные дома с разных уголков планеты. Фото
Самые странные дома с разных уголков планеты. Фото
Самые странные дома с разных уголков планеты. Фото
Самые странные дома с разных уголков планеты. Фото
Самые странные дома с разных уголков планеты. Фото
Самые странные дома с разных уголков планеты. Фото
Самые странные дома с разных уголков планеты. Фото
Самые странные дома с разных уголков планеты. Фото
Самые странные дома с разных уголков планеты. Фото
Самые странные дома с разных уголков планеты. Фото
Самые странные дома с разных уголков планеты. Фото
Самые странные дома с разных уголков планеты. Фото
Самые странные дома с разных уголков планеты. Фото
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 Теги: дома, планета

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Сегодня, 17:57 » Автор: Анна Мартынова
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