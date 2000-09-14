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Эта девушка перенесла десятки пластических операций. Фото
Она уже пожалела о своем решении.
22-летняя девушка перенесла более 30 пластических операций, чтобы произвести впечатление на своего бойфренда. Берри из Гонконга сделала первую операцию, когда ей было всего 17 лет. Просто она хотела быть похожей на западных моделей. А теперь жалеет о своем решении, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BigPicture.
Берри рассказала, что ее склонность к пластической хирургии началась, когда она увидела салон красоты, где предлагали доступные по цене акции для студентов: всего 102 доллара за три инъекции. Но за несколько часов косметолог убедил девушку взять более дорогой пакет за 2000 долларов.
Берри была настолько довольна результатом, что стала просто одержима пластическими операциями. Через три года она начала встречаться с мужчиной на девять лет старше, и ситуация с пластикой стала ухудшаться.
Молодой человек Берри часто оскорблял ее внешность и сравнивал ее с другими женщинами. Берри рассказала, что за шестимесячный период она перенесла блефаропластику и ринопластику, а также инъекции в губы, щеки, подбородок и лоб.
«Если бы он хоть раз сказал мне, что я прекрасна, я бы остановилась», - поделилась Берри.
Последней каплей для Берри стало то, что молодой человек был недоволен размером ее груди и заставил девушку пойти на операцию по увеличению бюста. Пока Берри приходила в себя после операции, она как будто прозрела. Девушка увидела, как все эти операции шокировали ее мать: «Ты была прекрасна до всего этого, а теперь ты безобразна».
Берри рассталась с молодым человеком и избавилась от одержимости пластической хирургией. Теперь она выступает против пластических операций и помогает молодым девушкам, попавшим в такую же тяжелую ситуацию.
«На самом деле молодые люди оказывают огромное давление на своих девушек. Девушки жалуются, что их парни говорят: «Твой нос недостаточно острый» или «У тебя слишком широкое лицо». Многие девушки были такими же глупыми, как и я. Вот почему я хочу снимать видео и рассказывать всем о своем опыте», - говорит Берри.
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Девушка признается, что очень жалеет о том, что делала так много пластических операций, и хотела бы вернуть свою прежнюю внешность.
22-летняя девушка перенесла более 30 пластических операций, чтобы произвести впечатление на своего бойфренда. Берри из Гонконга сделала первую операцию, когда ей было всего 17 лет. Просто она хотела быть похожей на западных моделей. А теперь жалеет о своем решении, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BigPicture.
Берри рассказала, что ее склонность к пластической хирургии началась, когда она увидела салон красоты, где предлагали доступные по цене акции для студентов: всего 102 доллара за три инъекции. Но за несколько часов косметолог убедил девушку взять более дорогой пакет за 2000 долларов.
Берри была настолько довольна результатом, что стала просто одержима пластическими операциями. Через три года она начала встречаться с мужчиной на девять лет старше, и ситуация с пластикой стала ухудшаться.
Молодой человек Берри часто оскорблял ее внешность и сравнивал ее с другими женщинами. Берри рассказала, что за шестимесячный период она перенесла блефаропластику и ринопластику, а также инъекции в губы, щеки, подбородок и лоб.
«Если бы он хоть раз сказал мне, что я прекрасна, я бы остановилась», - поделилась Берри.
Последней каплей для Берри стало то, что молодой человек был недоволен размером ее груди и заставил девушку пойти на операцию по увеличению бюста. Пока Берри приходила в себя после операции, она как будто прозрела. Девушка увидела, как все эти операции шокировали ее мать: «Ты была прекрасна до всего этого, а теперь ты безобразна».
Берри рассталась с молодым человеком и избавилась от одержимости пластической хирургией. Теперь она выступает против пластических операций и помогает молодым девушкам, попавшим в такую же тяжелую ситуацию.
«На самом деле молодые люди оказывают огромное давление на своих девушек. Девушки жалуются, что их парни говорят: «Твой нос недостаточно острый» или «У тебя слишком широкое лицо». Многие девушки были такими же глупыми, как и я. Вот почему я хочу снимать видео и рассказывать всем о своем опыте», - говорит Берри.
Читайте также: Необычные снимки соседей из дома напротив. Фото
Девушка признается, что очень жалеет о том, что делала так много пластических операций, и хотела бы вернуть свою прежнюю внешность.
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