Раздел: Фоторепортажи
В Индии построили виллу, жить в которой захотели бы многие. Фото
Здесь есть все для роскошной жизни.
Проект Private Villa in Khandala является одной из работ компании GA design. Земельный участок площадью 2044 квадратных метра с видом на долину расположен в 120 километрах от Мумбаи, Индия. Сам дом имеет площадь 1115 квадратных метров, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Дизайн виллы выполнен в простом стиле с грубой настенной текстурой, каменной облицовкой и потолками из древесины. В качестве внешнего напольного покрытия широко используется гранит. Крыльцо отличается своей покатой терракотовой крышей, которая поддерживается колоннами с деревянной облицовкой. Вход в дом украшается резными экранами.
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Планировка виллы достаточно проста и эффективна. Первый этаж состоит из гостиной, столовой, общей гостевой, игровой, кухни и главной спальной комнаты. Спальные комнаты находятся на втором этаже. Засчет расположения гостиной и прихожей на одной оси, внутреннее пространство обеспечено естественным освещением и сквозной вентиляцией. Также, дизайнеры спроектировали первый этаж максимально открытым, что позволяет насладиться видом на окружающий ландшафт. На задней стороне участка обращенной на долину расположилась просторная лужайка с бассейном.
Проект Private Villa in Khandala является одной из работ компании GA design. Земельный участок площадью 2044 квадратных метра с видом на долину расположен в 120 километрах от Мумбаи, Индия. Сам дом имеет площадь 1115 квадратных метров, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Дизайн виллы выполнен в простом стиле с грубой настенной текстурой, каменной облицовкой и потолками из древесины. В качестве внешнего напольного покрытия широко используется гранит. Крыльцо отличается своей покатой терракотовой крышей, которая поддерживается колоннами с деревянной облицовкой. Вход в дом украшается резными экранами.
Читайте также: Исторические снимки, оказавшиеся подделками. Фото
Планировка виллы достаточно проста и эффективна. Первый этаж состоит из гостиной, столовой, общей гостевой, игровой, кухни и главной спальной комнаты. Спальные комнаты находятся на втором этаже. Засчет расположения гостиной и прихожей на одной оси, внутреннее пространство обеспечено естественным освещением и сквозной вентиляцией. Также, дизайнеры спроектировали первый этаж максимально открытым, что позволяет насладиться видом на окружающий ландшафт. На задней стороне участка обращенной на долину расположилась просторная лужайка с бассейном.
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