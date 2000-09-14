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В Индии построили виллу, жить в которой захотели бы многие. Фото

В Индии построили виллу, жить в которой захотели бы многие. ФотоЗдесь есть все для роскошной жизни.

Проект Private Villa in Khandala является одной из работ компании GA design. Земельный участок площадью 2044 квадратных метра с видом на долину расположен в 120 километрах от Мумбаи, Индия. Сам дом имеет площадь 1115 квадратных метров, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

Дизайн виллы выполнен в простом стиле с грубой настенной текстурой, каменной облицовкой и потолками из древесины. В качестве внешнего напольного покрытия широко используется гранит. Крыльцо отличается своей покатой терракотовой крышей, которая поддерживается колоннами с деревянной облицовкой. Вход в дом украшается резными экранами.

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Планировка виллы достаточно проста и эффективна. Первый этаж состоит из гостиной, столовой, общей гостевой, игровой, кухни и главной спальной комнаты. Спальные комнаты находятся на втором этаже. Засчет расположения гостиной и прихожей на одной оси, внутреннее пространство обеспечено естественным освещением и сквозной вентиляцией. Также, дизайнеры спроектировали первый этаж максимально открытым, что позволяет насладиться видом на окружающий ландшафт. На задней стороне участка обращенной на долину расположилась просторная лужайка с бассейном.

В Индии построили виллу, жить в которой захотели бы многие. Фото
В Индии построили виллу, жить в которой захотели бы многие. Фото
В Индии построили виллу, жить в которой захотели бы многие. Фото
В Индии построили виллу, жить в которой захотели бы многие. Фото
В Индии построили виллу, жить в которой захотели бы многие. Фото
В Индии построили виллу, жить в которой захотели бы многие. Фото
В Индии построили виллу, жить в которой захотели бы многие. Фото
В Индии построили виллу, жить в которой захотели бы многие. Фото
В Индии построили виллу, жить в которой захотели бы многие. Фото
В Индии построили виллу, жить в которой захотели бы многие. Фото
В Индии построили виллу, жить в которой захотели бы многие. Фото
В Индии построили виллу, жить в которой захотели бы многие. Фото
В Индии построили виллу, жить в которой захотели бы многие. Фото
В Индии построили виллу, жить в которой захотели бы многие. Фото
В Индии построили виллу, жить в которой захотели бы многие. Фото
В Индии построили виллу, жить в которой захотели бы многие. Фото
В Индии построили виллу, жить в которой захотели бы многие. Фото
В Индии построили виллу, жить в которой захотели бы многие. Фото
В Индии построили виллу, жить в которой захотели бы многие. Фото
В Индии построили виллу, жить в которой захотели бы многие. Фото
В Индии построили виллу, жить в которой захотели бы многие. Фото
В Индии построили виллу, жить в которой захотели бы многие. Фото
В Индии построили виллу, жить в которой захотели бы многие. Фото
В Индии построили виллу, жить в которой захотели бы многие. Фото
В Индии построили виллу, жить в которой захотели бы многие. Фото
В Индии построили виллу, жить в которой захотели бы многие. Фото
В Индии построили виллу, жить в которой захотели бы многие. Фото
В Индии построили виллу, жить в которой захотели бы многие. Фото
В Индии построили виллу, жить в которой захотели бы многие. Фото
В Индии построили виллу, жить в которой захотели бы многие. Фото
В Индии построили виллу, жить в которой захотели бы многие. Фото
В Индии построили виллу, жить в которой захотели бы многие. Фото
В Индии построили виллу, жить в которой захотели бы многие. Фото
В Индии построили виллу, жить в которой захотели бы многие. Фото
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 Теги: Индия, вилла

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Сегодня, 11:39 » Автор: Анна Мартынова
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