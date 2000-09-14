Раздел: Фоторепортажи
«Ад на земле»: на этой свалке в Гаити живут тысячи людей. Фото
Не самое лучшее место в мире.
Свалка возле города Сите-Солей является крупнейшей в Гаити. 24 часа в сутки здесь не стихает рев самосвалов, которые оставляют 100 000 тонн отходов каждый месяц на площади 200 акров, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
На свалке живет около 500 семей, которые сортируют отходы, чтобы прокормить себя и детей. Среди рабочих часто происходят драки за самые ценные мусоровозы. Свалка является центром вспышек смертельной холеры, когда земли затапливаются в сезон дождей и становятся питательной средой для комаров, переносящих болезни. Ядовитые отходы попадают в почву, просачиваясь в близлежащие источники воды.
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36-летний Аристид сортирует отходы с 1994 года, он называет свалку "ад на земле". Отчаяние и нищета в этом месте притупляют любое чувство оптимизма.
Свалка возле города Сите-Солей является крупнейшей в Гаити. 24 часа в сутки здесь не стихает рев самосвалов, которые оставляют 100 000 тонн отходов каждый месяц на площади 200 акров, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
На свалке живет около 500 семей, которые сортируют отходы, чтобы прокормить себя и детей. Среди рабочих часто происходят драки за самые ценные мусоровозы. Свалка является центром вспышек смертельной холеры, когда земли затапливаются в сезон дождей и становятся питательной средой для комаров, переносящих болезни. Ядовитые отходы попадают в почву, просачиваясь в близлежащие источники воды.
Читайте также: Занимательные факты о новой невестке Елизаветы II. Фото
36-летний Аристид сортирует отходы с 1994 года, он называет свалку "ад на земле". Отчаяние и нищета в этом месте притупляют любое чувство оптимизма.
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