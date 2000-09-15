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Софи Лорен – 83 года: редкие снимки знаменитой итальянки. Фото

Софи Лорен – 83 года: редкие снимки знаменитой итальянки. ФотоОдна из самых красивых женщин ХХ века.

20 сентября Софи Лорен исполняется 83 года. Поздравляем самую красивую женщину Италии с днем рождения и вспоминаем, что с юных лет и до сегодняшних дней Софи Лорен поражала своей красотой. Впервые победив в конкурсе красоты в Неаполе 14-летним подростком, она много раз удостаивалась почетного титула первой красавицы, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фрешер..

В 2006 году в возрасте 71 года Софи Лорен была признана самой красивой женщиной планеты. В 2007 году она не побоялась сняться обнаженной для знаменитого календаря Pirelli. Но всемирную известность Софи Лорен принесло кино.

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Снявшись в более чем 100 фильмах, Софи Лорен является обладательницей почетных премий основных кинофестивалей.

Софи Лорен – 83 года: редкие снимки знаменитой итальянки. Фото
Софи Лорен – 83 года: редкие снимки знаменитой итальянки. Фото
Софи Лорен – 83 года: редкие снимки знаменитой итальянки. Фото
Софи Лорен – 83 года: редкие снимки знаменитой итальянки. Фото
Софи Лорен – 83 года: редкие снимки знаменитой итальянки. Фото
Софи Лорен – 83 года: редкие снимки знаменитой итальянки. Фото
Софи Лорен – 83 года: редкие снимки знаменитой итальянки. Фото
Софи Лорен – 83 года: редкие снимки знаменитой итальянки. Фото
Софи Лорен – 83 года: редкие снимки знаменитой итальянки. Фото
Софи Лорен – 83 года: редкие снимки знаменитой итальянки. Фото
Софи Лорен – 83 года: редкие снимки знаменитой итальянки. Фото
Софи Лорен – 83 года: редкие снимки знаменитой итальянки. Фото
Софи Лорен – 83 года: редкие снимки знаменитой итальянки. Фото
Софи Лорен – 83 года: редкие снимки знаменитой итальянки. Фото
Софи Лорен – 83 года: редкие снимки знаменитой итальянки. Фото
Софи Лорен – 83 года: редкие снимки знаменитой итальянки. Фото
Софи Лорен – 83 года: редкие снимки знаменитой итальянки. Фото
Софи Лорен – 83 года: редкие снимки знаменитой итальянки. Фото
Софи Лорен – 83 года: редкие снимки знаменитой итальянки. Фото
Софи Лорен – 83 года: редкие снимки знаменитой итальянки. Фото
Софи Лорен – 83 года: редкие снимки знаменитой итальянки. Фото
Софи Лорен – 83 года: редкие снимки знаменитой итальянки. Фото
Софи Лорен – 83 года: редкие снимки знаменитой итальянки. Фото
Софи Лорен – 83 года: редкие снимки знаменитой итальянки. Фото
Софи Лорен – 83 года: редкие снимки знаменитой итальянки. Фото
Софи Лорен – 83 года: редкие снимки знаменитой итальянки. Фото
Софи Лорен – 83 года: редкие снимки знаменитой итальянки. Фото
Софи Лорен – 83 года: редкие снимки знаменитой итальянки. Фото
Софи Лорен – 83 года: редкие снимки знаменитой итальянки. Фото
Софи Лорен – 83 года: редкие снимки знаменитой итальянки. Фото
Софи Лорен – 83 года: редкие снимки знаменитой итальянки. Фото
Софи Лорен – 83 года: редкие снимки знаменитой итальянки. Фото
Софи Лорен – 83 года: редкие снимки знаменитой итальянки. Фото
Софи Лорен – 83 года: редкие снимки знаменитой итальянки. Фото
Софи Лорен – 83 года: редкие снимки знаменитой итальянки. Фото
Софи Лорен – 83 года: редкие снимки знаменитой итальянки. Фото
Софи Лорен – 83 года: редкие снимки знаменитой итальянки. Фото
Софи Лорен – 83 года: редкие снимки знаменитой итальянки. Фото
Софи Лорен – 83 года: редкие снимки знаменитой итальянки. Фото
Софи Лорен – 83 года: редкие снимки знаменитой итальянки. Фото
Софи Лорен – 83 года: редкие снимки знаменитой итальянки. Фото
Софи Лорен – 83 года: редкие снимки знаменитой итальянки. Фото
Софи Лорен – 83 года: редкие снимки знаменитой итальянки. Фото
Софи Лорен – 83 года: редкие снимки знаменитой итальянки. Фото
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 Теги: Софи Лорен, фото

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Сегодня, 18:32 » Автор: Анна Мартынова
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