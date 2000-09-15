Раздел: Фоторепортажи
Как устроено самое маленькое королевство в мире. Фото
Оно находится на острове.
У берегов Сардинии, по соседству с гораздо более живописными Моларо и Моларотто, лежит небольшой островок Таволара. Собственно, назвать это островом можно лишь с некоторой натяжкой: Таволара больше похожа на скалу, внезапно выросшую посреди моря. Длина скалы пять километров, а ширина всего один. На одном из концов острова, склоны гор спускаются к узкому перешейку с длинным песчаным пляжем. Перешеек является единственной пригодной для жизни частью острова. Именно здесь живет семья и потомки Джузеппе Бертолеони - монарха королевства Таволара, которому исполнилось уже 200 лет, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фрешер.
Джузеппе Бертолеони, генуэзский эмигрант, прибыл на остров в 1807 году - и привез с собой парочку жен. Собственно, предприимчивый итальянец сбежал на остров, чтобы избежать обвинения в двоеженстве.
Обжив немного остров, Джузеппе объявил себя королем. Позднее генуэзец утверждал, что титул ему даровал сама Карло Альберто, король Сардинии, прибывший на Таволару поохотиться.
История гласит, что прибыв на остров Джузеппе обнаружил там коз, чьи зубы были окрашены в золотисто-желтый цвет из-за водорослей и лишайников, которые они ели. Когда слух о золотозубых овцах дошел до Карло Альберто, тот решил убедиться в чуде лично. Встретить монарха вышел 24-летний сын Джузеппе, Паоло - он представился как король острова.
Карло Альберто остался очень доволен гостеприимством местных жителей. Когда государственная машина Италии попробовала экспроприировать имущество Бертолеони, тот отправил сына к Альберто, где тот получил официальные бумаги, утверждающие право семьи на владение островом.
Паоло Бертолионе вернулся на остров и создал собственный герб. В 1900-е годы королева Великобритании Виктория собирала фотографии всех правящих династий мира и послала на остров своего личного фотографа. Отпечаток с оригинального снимка (он содержится в Букингемском дворце) до сих пор висит на стене одного из ресторанов острова.
С тех самых пор до 1934 года семья Джузеппе правила Таволара. Жители острова (а кроме потомков Бертолеоне здесь никого и нет) поддерживают существование сельским хозяйством и рыболовством. Также они разводят коз и содержат целых два ресторана для немногочисленных туристов.
Читайте также: «Мгновения уютного детства»: трогательные снимки польского фотографа. Фото
В 1934 году официальный суверенитет семьи Бертолеоне подошел к концу: остров был захвачен Италией. Затем в 1962 году НАТО создала базу на восточной половине Таволара, оставив «правящей династии» всего 50 гектаров земли.
У берегов Сардинии, по соседству с гораздо более живописными Моларо и Моларотто, лежит небольшой островок Таволара. Собственно, назвать это островом можно лишь с некоторой натяжкой: Таволара больше похожа на скалу, внезапно выросшую посреди моря. Длина скалы пять километров, а ширина всего один. На одном из концов острова, склоны гор спускаются к узкому перешейку с длинным песчаным пляжем. Перешеек является единственной пригодной для жизни частью острова. Именно здесь живет семья и потомки Джузеппе Бертолеони - монарха королевства Таволара, которому исполнилось уже 200 лет, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фрешер.
Джузеппе Бертолеони, генуэзский эмигрант, прибыл на остров в 1807 году - и привез с собой парочку жен. Собственно, предприимчивый итальянец сбежал на остров, чтобы избежать обвинения в двоеженстве.
Обжив немного остров, Джузеппе объявил себя королем. Позднее генуэзец утверждал, что титул ему даровал сама Карло Альберто, король Сардинии, прибывший на Таволару поохотиться.
История гласит, что прибыв на остров Джузеппе обнаружил там коз, чьи зубы были окрашены в золотисто-желтый цвет из-за водорослей и лишайников, которые они ели. Когда слух о золотозубых овцах дошел до Карло Альберто, тот решил убедиться в чуде лично. Встретить монарха вышел 24-летний сын Джузеппе, Паоло - он представился как король острова.
Карло Альберто остался очень доволен гостеприимством местных жителей. Когда государственная машина Италии попробовала экспроприировать имущество Бертолеони, тот отправил сына к Альберто, где тот получил официальные бумаги, утверждающие право семьи на владение островом.
Паоло Бертолионе вернулся на остров и создал собственный герб. В 1900-е годы королева Великобритании Виктория собирала фотографии всех правящих династий мира и послала на остров своего личного фотографа. Отпечаток с оригинального снимка (он содержится в Букингемском дворце) до сих пор висит на стене одного из ресторанов острова.
С тех самых пор до 1934 года семья Джузеппе правила Таволара. Жители острова (а кроме потомков Бертолеоне здесь никого и нет) поддерживают существование сельским хозяйством и рыболовством. Также они разводят коз и содержат целых два ресторана для немногочисленных туристов.
Читайте также: «Мгновения уютного детства»: трогательные снимки польского фотографа. Фото
В 1934 году официальный суверенитет семьи Бертолеоне подошел к концу: остров был захвачен Италией. Затем в 1962 году НАТО создала базу на восточной половине Таволара, оставив «правящей династии» всего 50 гектаров земли.
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