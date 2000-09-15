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Как устроено самое маленькое королевство в мире. Фото

Как устроено самое маленькое королевство в мире. ФотоОно находится на острове.

У берегов Сардинии, по соседству с гораздо более живописными Моларо и Моларотто, лежит небольшой островок Таволара. Собственно, назвать это островом можно лишь с некоторой натяжкой: Таволара больше похожа на скалу, внезапно выросшую посреди моря. Длина скалы пять километров, а ширина всего один. На одном из концов острова, склоны гор спускаются к узкому перешейку с длинным песчаным пляжем. Перешеек является единственной пригодной для жизни частью острова. Именно здесь живет семья и потомки Джузеппе Бертолеони - монарха королевства Таволара, которому исполнилось уже 200 лет, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фрешер.

Как устроено самое маленькое королевство в мире. Фото


Джузеппе Бертолеони, генуэзский эмигрант, прибыл на остров в 1807 году - и привез с собой парочку жен. Собственно, предприимчивый итальянец сбежал на остров, чтобы избежать обвинения в двоеженстве.

Как устроено самое маленькое королевство в мире. Фото


Обжив немного остров, Джузеппе объявил себя королем. Позднее генуэзец утверждал, что титул ему даровал сама Карло Альберто, король Сардинии, прибывший на Таволару поохотиться.

Как устроено самое маленькое королевство в мире. Фото


История гласит, что прибыв на остров Джузеппе обнаружил там коз, чьи зубы были окрашены в золотисто-желтый цвет из-за водорослей и лишайников, которые они ели. Когда слух о золотозубых овцах дошел до Карло Альберто, тот решил убедиться в чуде лично. Встретить монарха вышел 24-летний сын Джузеппе, Паоло - он представился как король острова.

Как устроено самое маленькое королевство в мире. Фото


Карло Альберто остался очень доволен гостеприимством местных жителей. Когда государственная машина Италии попробовала экспроприировать имущество Бертолеони, тот отправил сына к Альберто, где тот получил официальные бумаги, утверждающие право семьи на владение островом.

Как устроено самое маленькое королевство в мире. Фото


Паоло Бертолионе вернулся на остров и создал собственный герб. В 1900-е годы королева Великобритании Виктория собирала фотографии всех правящих династий мира и послала на остров своего личного фотографа. Отпечаток с оригинального снимка (он содержится в Букингемском дворце) до сих пор висит на стене одного из ресторанов острова.

С тех самых пор до 1934 года семья Джузеппе правила Таволара. Жители острова (а кроме потомков Бертолеоне здесь никого и нет) поддерживают существование сельским хозяйством и рыболовством. Также они разводят коз и содержат целых два ресторана для немногочисленных туристов.

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Как устроено самое маленькое королевство в мире. Фото


В 1934 году официальный суверенитет семьи Бертолеоне подошел к концу: остров был захвачен Италией. Затем в 1962 году НАТО создала базу на восточной половине Таволара, оставив «правящей династии» всего 50 гектаров земли.
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 Теги: государство

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Сегодня, 19:52 » Автор: Анна Мартынова
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