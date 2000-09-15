Раздел: Фоторепортажи
Стилисты назвали вещи, которым не место в гардеробе. Фото
Они уродуют даже идеальные фигуры.
Мода - дама капризная. Сегодня в тренде одна вещь, а завтра - другая. Большинство модниц просто не успевают угнаться за тем, что предлагают дизайнеры в новом сезоне. Однако, отвоевывая очередное платье в магазине, не нужно забывать и о своих параметрах, ведь типы фигуры у всех разные. Мы составили список 9 вещей, от которых стилисты рекомендуют избавиться немедленно, передает Хроника.инфо со ссылкой на novate.
1. Болеро
Болеро - одна из самых бесполезных вещей в женском гардеробе. Действительно, функция этой укороченной кофты, часто без пуговиц, весьма туманна. Когда-то болеро пользовались огромной популярностью, да и сейчас время от времени возвращаются в моду.
Если вы прямо сейчас думаете, нужна ли вам такая вещь, как болеро, ответ - нет! Мало того, что кофточка такого рода не выполняет никакой функции кроме декоративной, так она еще и искажает пропорции фигуры. В повседневных нарядах, короткие болеро выглядят так, будто мать взяла поносить вещь десятилетней дочери.
2. Галифе
Брюки галифе, шаровары, афгани, алладины и другие модели, имеющие необычную конструкцию верха. Штаны такого плана стилисты считают весьма неоднозначными. Они идут малому проценту женщин и сильно искажают пропорции, добавляя объема бедрам и укорачивая ноги.
Интересный факт: брюки галифе регулярно попадают в ТОП самых асексуальных вещей женского гардероба, который составляют, опираясь на мнение представителей сильного пола. Как бы то ни было, такой фасон брюк подходит очень узкой категории женщин и сложно сочетается с другими вещами.
3. Обувь на грубой платформе
Несмотря на бешеную популярность обуви на высокой, а также тракторной подошве, стилисты рекомендуют воздержаться от покупки таковой. Дело в том, что подобная обувь выглядит очень грубо на изящной женской ножке. Кроме того, модели на платформе зачастую очень тяжелые, из-за чего походка их владелицы меняется не в лучшую сторону.
Кстати, туфли на каблуке и платформе, босоножки на тракторной подошве и модели на танкетке находятся в чек-листе худших женских вещей по мнению мужчин. Представители сильного пола называют такую обувь «утюгами» и «копытцами».
4. Платье с заниженной талией
Платья с заниженной талией пользовались популярностью в 1920-х. Сейчас такой фасон не слишком популярен, но все же нет-нет, да проскочит в коллекции какого-нибудь дизайнера. Однако, такое платье может стать вашей худшей покупкой. Подобные модели меняют пропорции фигуры, визуально удлиняя тело и укорачивая ноги. Они подходят исключительно длинноногим красоткам с модельной фигурой, но и на них смотрятся слегка странновато.
5. Кардиган с пуговицами
Хотите превратиться в гусеницу - купите короткий кардиган с пуговицами и носите его застегнутым. Главная проблема в том, что подобные вещи чаще всего делают из тонкого трикотажа, который имеет свойства подчеркивать малейшие складки и выпуклости фигуры. Поэтому, если у вас есть небольшой животик или выразительные бока, будьте уверены, кардиган сделает их еще заметней.
Выход прост - откажитесь от короткого кардигана на пуговицах, отдав предпочтение удлиненной модели без застежек, выполненной из объемной пряжи.
6. Брюки-кюлоты
Брюки-кюлоты внезапно возглавили список самых модных вещей сезона, и все модницы ринулись за специфичным трендом. Однако, стилисты рекомендуют тщательно обдумать подобную покупку, проанализировав свою фигуру. Такой фасон брюк точно не подойдет низкорослым женщинам, так как укороченный крой «обрежет» ноги. Полную девушку кюлоты моментально превратят в Карлсона. Остаются только высокие женщины с фигурой, приближенной к модельным параметрам.
7. Расклешенные джинсы
Брюки-клеш - любимая одежда американских домохозяек. Хотите быть как они - выбирайте модель со средней посадкой и обязательно дополняйте образ широким кожаным ремнем. Однако, модные журналы утверждают, что это самая популярная модель джинсов и она должна быть в гардеробе у каждой уважающей себя модницы. Что же, хотите отпугнуть мужчин и напрочь убить любые намеки на сексуальность, смело покупайте этот джинсовый «привет из прошлого»!
8. Балетки
Многие стилисты утверждают, что балеткам вообще не место в гардеробе. Они укорачивают ноги, увеличивают стопу, делают походку тяжелой и неуклюжей. Примерно такого же мнения придерживаются и мужчины, которые утверждают, что женщины в балетках похожи на уток. Одним словом, лучше отдать предпочтение ни менее удобным кедам или подобрать для себя какой-нибудь другой вид удобной обуви.
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9. Сапоги до середины икры
Вы думали такие сапоги навсегда ушли в забвение? А не тут то было, дизайнеры вновь вспомнили о них, провозгласив одним из must have грядущего сезона. Стоит заметить, что коротенькие сапожки заканчиваются, аккурат, в самом широком месте ноги, превращая их в попиленные бревнышки.
Мода - дама капризная. Сегодня в тренде одна вещь, а завтра - другая. Большинство модниц просто не успевают угнаться за тем, что предлагают дизайнеры в новом сезоне. Однако, отвоевывая очередное платье в магазине, не нужно забывать и о своих параметрах, ведь типы фигуры у всех разные. Мы составили список 9 вещей, от которых стилисты рекомендуют избавиться немедленно, передает Хроника.инфо со ссылкой на novate.
1. Болеро
Болеро - одна из самых бесполезных вещей в женском гардеробе. Действительно, функция этой укороченной кофты, часто без пуговиц, весьма туманна. Когда-то болеро пользовались огромной популярностью, да и сейчас время от времени возвращаются в моду.
Если вы прямо сейчас думаете, нужна ли вам такая вещь, как болеро, ответ - нет! Мало того, что кофточка такого рода не выполняет никакой функции кроме декоративной, так она еще и искажает пропорции фигуры. В повседневных нарядах, короткие болеро выглядят так, будто мать взяла поносить вещь десятилетней дочери.
2. Галифе
Брюки галифе, шаровары, афгани, алладины и другие модели, имеющие необычную конструкцию верха. Штаны такого плана стилисты считают весьма неоднозначными. Они идут малому проценту женщин и сильно искажают пропорции, добавляя объема бедрам и укорачивая ноги.
Интересный факт: брюки галифе регулярно попадают в ТОП самых асексуальных вещей женского гардероба, который составляют, опираясь на мнение представителей сильного пола. Как бы то ни было, такой фасон брюк подходит очень узкой категории женщин и сложно сочетается с другими вещами.
3. Обувь на грубой платформе
Несмотря на бешеную популярность обуви на высокой, а также тракторной подошве, стилисты рекомендуют воздержаться от покупки таковой. Дело в том, что подобная обувь выглядит очень грубо на изящной женской ножке. Кроме того, модели на платформе зачастую очень тяжелые, из-за чего походка их владелицы меняется не в лучшую сторону.
Кстати, туфли на каблуке и платформе, босоножки на тракторной подошве и модели на танкетке находятся в чек-листе худших женских вещей по мнению мужчин. Представители сильного пола называют такую обувь «утюгами» и «копытцами».
4. Платье с заниженной талией
Платья с заниженной талией пользовались популярностью в 1920-х. Сейчас такой фасон не слишком популярен, но все же нет-нет, да проскочит в коллекции какого-нибудь дизайнера. Однако, такое платье может стать вашей худшей покупкой. Подобные модели меняют пропорции фигуры, визуально удлиняя тело и укорачивая ноги. Они подходят исключительно длинноногим красоткам с модельной фигурой, но и на них смотрятся слегка странновато.
5. Кардиган с пуговицами
Хотите превратиться в гусеницу - купите короткий кардиган с пуговицами и носите его застегнутым. Главная проблема в том, что подобные вещи чаще всего делают из тонкого трикотажа, который имеет свойства подчеркивать малейшие складки и выпуклости фигуры. Поэтому, если у вас есть небольшой животик или выразительные бока, будьте уверены, кардиган сделает их еще заметней.
Выход прост - откажитесь от короткого кардигана на пуговицах, отдав предпочтение удлиненной модели без застежек, выполненной из объемной пряжи.
6. Брюки-кюлоты
Брюки-кюлоты внезапно возглавили список самых модных вещей сезона, и все модницы ринулись за специфичным трендом. Однако, стилисты рекомендуют тщательно обдумать подобную покупку, проанализировав свою фигуру. Такой фасон брюк точно не подойдет низкорослым женщинам, так как укороченный крой «обрежет» ноги. Полную девушку кюлоты моментально превратят в Карлсона. Остаются только высокие женщины с фигурой, приближенной к модельным параметрам.
7. Расклешенные джинсы
Брюки-клеш - любимая одежда американских домохозяек. Хотите быть как они - выбирайте модель со средней посадкой и обязательно дополняйте образ широким кожаным ремнем. Однако, модные журналы утверждают, что это самая популярная модель джинсов и она должна быть в гардеробе у каждой уважающей себя модницы. Что же, хотите отпугнуть мужчин и напрочь убить любые намеки на сексуальность, смело покупайте этот джинсовый «привет из прошлого»!
8. Балетки
Многие стилисты утверждают, что балеткам вообще не место в гардеробе. Они укорачивают ноги, увеличивают стопу, делают походку тяжелой и неуклюжей. Примерно такого же мнения придерживаются и мужчины, которые утверждают, что женщины в балетках похожи на уток. Одним словом, лучше отдать предпочтение ни менее удобным кедам или подобрать для себя какой-нибудь другой вид удобной обуви.
Читайте также: Так выглядят особняки самых богатых звезд. Фото
9. Сапоги до середины икры
Вы думали такие сапоги навсегда ушли в забвение? А не тут то было, дизайнеры вновь вспомнили о них, провозгласив одним из must have грядущего сезона. Стоит заметить, что коротенькие сапожки заканчиваются, аккурат, в самом широком месте ноги, превращая их в попиленные бревнышки.
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