Туристы показали, как на самом деле выглядят «растиражированные» места. Фото

Когда реальность не совпала с ожиданиями.



Часто, отправляясь в путешествие, мы представляем себе достопримечательности по туристическим брошюрам или пестрым картинкам на сайтах турагентств. Но когда прибываем на место, то разочаровываемся тем, что происходит на самом деле. Мы собрали 15 наглядных примеров того, как выглядят знаменитые достопримечательности в реальности, передает



1. «Думал, что ты один из немногих смельчаков, готовых покорить Эверест? Становись в очередь!»







Восхождение на Эверест.



2. Мечтал взглянуть на творение знаменитого Гауди, а увидел красивую ширму, натянутую вдоль фасада







Дом Мила в Барселоне.



3. Хотел рассмотреть Мону Лизу во всех деталях, оценить тени, разглядеть тончайшие штрихи... Что же, возможно часа через три что-то и получится







Да что вы знаете о популярности!?



4. Тем, кто хотел неспешно пройтись по Великой Китайской стене, рекомендуем не зевать и «плыть по течению»!







Если медленно переставлять ноги, есть шанс навсегда остаться на Великой Китайской стене.



5. В принципе, если абстрагироваться от людей, закат над Стоунхенджем восхитителен







Закат над Стоунхенджем.



6. Овечий луг в Нью-Йорке какой-то совсем не овечий







Овечий луг в Центральном парке.



7. «Не волнуйтесь, все ведра чистые и почти не ржавые!»







Кухня в Таиланде.



8. Романтическая прогулка на гондоле на деле обернулась гонками...







Прогулка на гондоле по Венеции.



9. «Возле Эйфелевой башни очень романтично, но немного тесно!»







В тесноте, да не в обиде.



10. Вот тебе и «уединенный пляж» Таиланда







Пляж в Таиланде.



11. «Дайте бинокль, мне не видно фонтан!»







Фонтан Треви и тысячи туристов.



12. Ни одна неделя мод не видела такого количества вспышек!







Цветущие сакуры во всей красе.



13. Оказывается, чтобы постоять на площади Святого Петра, нужно сначала постоять в очереди возле







Площадь Святого Петра.



14. Ниагарский водопад и море туристов







Ниагарский водопад.



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15. Мальдивы прекрасны, немного грязноваты, но все равно прекрасны







Пляж на Мальдивах. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Часто, отправляясь в путешествие, мы представляем себе достопримечательности по туристическим брошюрам или пестрым картинкам на сайтах турагентств. Но когда прибываем на место, то разочаровываемся тем, что происходит на самом деле. Мы собрали 15 наглядных примеров того, как выглядят знаменитые достопримечательности в реальности, передает Хроника.инфо со ссылкой на novate 1. «Думал, что ты один из немногих смельчаков, готовых покорить Эверест? Становись в очередь!»Восхождение на Эверест.2. Мечтал взглянуть на творение знаменитого Гауди, а увидел красивую ширму, натянутую вдоль фасадаДом Мила в Барселоне.3. Хотел рассмотреть Мону Лизу во всех деталях, оценить тени, разглядеть тончайшие штрихи... Что же, возможно часа через три что-то и получитсяДа что вы знаете о популярности!?4. Тем, кто хотел неспешно пройтись по Великой Китайской стене, рекомендуем не зевать и «плыть по течению»!Если медленно переставлять ноги, есть шанс навсегда остаться на Великой Китайской стене.5. В принципе, если абстрагироваться от людей, закат над Стоунхенджем восхитителенЗакат над Стоунхенджем.6. Овечий луг в Нью-Йорке какой-то совсем не овечийОвечий луг в Центральном парке.7. «Не волнуйтесь, все ведра чистые и почти не ржавые!»Кухня в Таиланде.8. Романтическая прогулка на гондоле на деле обернулась гонками...Прогулка на гондоле по Венеции.9. «Возле Эйфелевой башни очень романтично, но немного тесно!»В тесноте, да не в обиде.10. Вот тебе и «уединенный пляж» ТаиландаПляж в Таиланде.11. «Дайте бинокль, мне не видно фонтан!»Фонтан Треви и тысячи туристов.12. Ни одна неделя мод не видела такого количества вспышек!Цветущие сакуры во всей красе.13. Оказывается, чтобы постоять на площади Святого Петра, нужно сначала постоять в очереди возлеПлощадь Святого Петра.14. Ниагарский водопад и море туристовНиагарский водопад.15. Мальдивы прекрасны, немного грязноваты, но все равно прекрасныПляж на Мальдивах.



