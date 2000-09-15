» » Туристы показали, как на самом деле выглядят «растиражированные» места. Фото
Раздел: Фоторепортажи  
0

Туристы показали, как на самом деле выглядят «растиражированные» места. Фото

Туристы показали, как на самом деле выглядят «растиражированные» места. Фото Когда реальность не совпала с ожиданиями.

Часто, отправляясь в путешествие, мы представляем себе достопримечательности по туристическим брошюрам или пестрым картинкам на сайтах турагентств. Но когда прибываем на место, то разочаровываемся тем, что происходит на самом деле. Мы собрали 15 наглядных примеров того, как выглядят знаменитые достопримечательности в реальности, передает Хроника.инфо со ссылкой на novate.

1. «Думал, что ты один из немногих смельчаков, готовых покорить Эверест? Становись в очередь!»

Туристы показали, как на самом деле выглядят «растиражированные» места. Фото


Восхождение на Эверест.

2. Мечтал взглянуть на творение знаменитого Гауди, а увидел красивую ширму, натянутую вдоль фасада

Туристы показали, как на самом деле выглядят «растиражированные» места. Фото


Дом Мила в Барселоне.

3. Хотел рассмотреть Мону Лизу во всех деталях, оценить тени, разглядеть тончайшие штрихи... Что же, возможно часа через три что-то и получится

Туристы показали, как на самом деле выглядят «растиражированные» места. Фото


Да что вы знаете о популярности!?

4. Тем, кто хотел неспешно пройтись по Великой Китайской стене, рекомендуем не зевать и «плыть по течению»!

Туристы показали, как на самом деле выглядят «растиражированные» места. Фото


Если медленно переставлять ноги, есть шанс навсегда остаться на Великой Китайской стене.

5. В принципе, если абстрагироваться от людей, закат над Стоунхенджем восхитителен

Туристы показали, как на самом деле выглядят «растиражированные» места. Фото


Закат над Стоунхенджем.

6. Овечий луг в Нью-Йорке какой-то совсем не овечий

Туристы показали, как на самом деле выглядят «растиражированные» места. Фото


Овечий луг в Центральном парке.

7. «Не волнуйтесь, все ведра чистые и почти не ржавые!»

Туристы показали, как на самом деле выглядят «растиражированные» места. Фото


Кухня в Таиланде.

8. Романтическая прогулка на гондоле на деле обернулась гонками...

Туристы показали, как на самом деле выглядят «растиражированные» места. Фото


Прогулка на гондоле по Венеции.

9. «Возле Эйфелевой башни очень романтично, но немного тесно!»

Туристы показали, как на самом деле выглядят «растиражированные» места. Фото


В тесноте, да не в обиде.

10. Вот тебе и «уединенный пляж» Таиланда

Туристы показали, как на самом деле выглядят «растиражированные» места. Фото


Пляж в Таиланде.

11. «Дайте бинокль, мне не видно фонтан!»

Туристы показали, как на самом деле выглядят «растиражированные» места. Фото


Фонтан Треви и тысячи туристов.

12. Ни одна неделя мод не видела такого количества вспышек!

Туристы показали, как на самом деле выглядят «растиражированные» места. Фото


Цветущие сакуры во всей красе.

13. Оказывается, чтобы постоять на площади Святого Петра, нужно сначала постоять в очереди возле

Туристы показали, как на самом деле выглядят «растиражированные» места. Фото


Площадь Святого Петра.

14. Ниагарский водопад и море туристов

Туристы показали, как на самом деле выглядят «растиражированные» места. Фото


Ниагарский водопад.

Читайте также: Так выглядят особняки самых богатых звезд. Фото

15. Мальдивы прекрасны, немного грязноваты, но все равно прекрасны

Туристы показали, как на самом деле выглядят «растиражированные» места. Фото


Пляж на Мальдивах.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: туристы, ожидание

Загрузка...
загрузка...
Вчера, 23:12 » Автор: Анна Мартынова
     1310
     0

Похожие новости по теме

Как выглядят ночью известные на весь мир достопримечательности. Фото Как выглядят ночью известные на весь мир достопримечательности. Фото

Ночью они особенно обворожительны.

Ожидание vs реальность: что в действительности можно увидеть в популярных местах мира. Фото Ожидание vs реальность: что в действительности можно увидеть в популярных местах мира. Фото

Из-за инстаграма суровая действительность разбивает наши фантастические ожидания.

Всемирно известные достопримечательности могут разочаровать. Фото Всемирно известные достопримечательности могут разочаровать. Фото

Они выглядят не так, как мы ожидаем.

Вот как выглядят туристические «Мекки» в реальности. Фото Вот как выглядят туристические «Мекки» в реальности. Фото

Любителям путешествий на заметку.

Как на самом деле выглядят насекомые. Фото Как на самом деле выглядят насекомые. Фото

Эти макроснимки заставят вас взглянуть на насекомых по-другому.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх