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Фотограф на своих снимках раскрыл тайны Японии. Фото

Фотограф на своих снимках раскрыл тайны Японии. ФотоВзгляд американского фотографа на Японию.

На фотографиях Шона Лотмана Япония кажется ещё более таинственной благодаря необычной манере снимков, нестандартному ракурсу и оригинальной цветовой палитре. Фотограф показал, как он ощущает себя в Стране восходящего солнца, как он видит её. Несмотря на то, сколько времени там пробыл Шон, как много друзей там встретил, он всегда остается чужеземцем, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

Психоделические фотографии наполнены восхищением, удивлением и интересом, которые испытал автор после знакомства с этой страной. Шон Лотман родился в Лос-Анджелесе, но сейчас проживает в Киото. О своей жизни в Японии он даже выпустил фотокнигу под названием «Sunlanders». Таких снимков не найти в путеводителе или туристических афишах, это скорее мироощущение и восприятие окружающей реальности, красивой, привлекательной и неизведанной.

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Никакого фотошопа, лишь пленка и камера. Проявкой и печатью снимков Шон занимается самостоятельно. Для фотографа важен не только процесс съемки, но и создание снимка в студии, до получения готового результата на бумаге.

Фотограф на своих снимках раскрыл тайны Японии. Фото
Фотограф на своих снимках раскрыл тайны Японии. Фото
Фотограф на своих снимках раскрыл тайны Японии. Фото
Фотограф на своих снимках раскрыл тайны Японии. Фото
Фотограф на своих снимках раскрыл тайны Японии. Фото
Фотограф на своих снимках раскрыл тайны Японии. Фото
Фотограф на своих снимках раскрыл тайны Японии. Фото
Фотограф на своих снимках раскрыл тайны Японии. Фото
Фотограф на своих снимках раскрыл тайны Японии. Фото
Фотограф на своих снимках раскрыл тайны Японии. Фото
Фотограф на своих снимках раскрыл тайны Японии. Фото
Фотограф на своих снимках раскрыл тайны Японии. Фото
Фотограф на своих снимках раскрыл тайны Японии. Фото
Фотограф на своих снимках раскрыл тайны Японии. Фото
Фотограф на своих снимках раскрыл тайны Японии. Фото
Фотограф на своих снимках раскрыл тайны Японии. Фото
Фотограф на своих снимках раскрыл тайны Японии. Фото
Фотограф на своих снимках раскрыл тайны Японии. Фото
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 Теги: фотограф, япония

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Сегодня, 15:01 » Автор: Анна Мартынова
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