Раздел: Фоторепортажи
Фотограф на своих снимках раскрыл тайны Японии. Фото
Взгляд американского фотографа на Японию.
На фотографиях Шона Лотмана Япония кажется ещё более таинственной благодаря необычной манере снимков, нестандартному ракурсу и оригинальной цветовой палитре. Фотограф показал, как он ощущает себя в Стране восходящего солнца, как он видит её. Несмотря на то, сколько времени там пробыл Шон, как много друзей там встретил, он всегда остается чужеземцем, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Психоделические фотографии наполнены восхищением, удивлением и интересом, которые испытал автор после знакомства с этой страной. Шон Лотман родился в Лос-Анджелесе, но сейчас проживает в Киото. О своей жизни в Японии он даже выпустил фотокнигу под названием «Sunlanders». Таких снимков не найти в путеводителе или туристических афишах, это скорее мироощущение и восприятие окружающей реальности, красивой, привлекательной и неизведанной.
Читайте также: Так выглядят особняки самых богатых звезд. Фото
Никакого фотошопа, лишь пленка и камера. Проявкой и печатью снимков Шон занимается самостоятельно. Для фотографа важен не только процесс съемки, но и создание снимка в студии, до получения готового результата на бумаге.
На фотографиях Шона Лотмана Япония кажется ещё более таинственной благодаря необычной манере снимков, нестандартному ракурсу и оригинальной цветовой палитре. Фотограф показал, как он ощущает себя в Стране восходящего солнца, как он видит её. Несмотря на то, сколько времени там пробыл Шон, как много друзей там встретил, он всегда остается чужеземцем, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Психоделические фотографии наполнены восхищением, удивлением и интересом, которые испытал автор после знакомства с этой страной. Шон Лотман родился в Лос-Анджелесе, но сейчас проживает в Киото. О своей жизни в Японии он даже выпустил фотокнигу под названием «Sunlanders». Таких снимков не найти в путеводителе или туристических афишах, это скорее мироощущение и восприятие окружающей реальности, красивой, привлекательной и неизведанной.
Читайте также: Так выглядят особняки самых богатых звезд. Фото
Никакого фотошопа, лишь пленка и камера. Проявкой и печатью снимков Шон занимается самостоятельно. Для фотографа важен не только процесс съемки, но и создание снимка в студии, до получения готового результата на бумаге.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
108
0
Также советуем посмотреть
- Кто такие «предполитики»
- «Умный дом» оставил хозяина на пороге, спутав его с Бэтменом
- Тимошенко вперто продовжує проросійський курс
- Боевики обстреляли из артиллерии Широкино
- Асад убивает россиян
- Фермер надеялся вырастить цыплят, но что-то пошло не так
- Депутати почали робочий тиждень гарно
- Авиакомпания знатно оконфузилась с надписью на самолете
- Под Радой начались стычки, ранен полицейский
- Санкции против России: возможные последствия
- Любопытный баклан испортил работу финской метеостанции
- ВСУ должны быть готовы к силовому сценарию освобождения Донбасса, – Порошенко
- Российская Федерация угрожает всему миру
- Сеть насмешили российские военные, умудрившиеся утопить грузовик
- О реакции Шойгу на сбитый ИЛ-20
- «Мачо с мега-пушкой»: Путин насмешил фото с винтовкой
- Сирийское ПВО – лучшее в мире
- Черновецкий вернулся: киевлян насмешил гуляющий по улицам «космонавт»
- Чому гальмується створення національного суду
- За сутки на Донбассе ранен один военный
- Прикольные вещи от дизайнеров с богатой фантазией
- На позитиве: отличные анекдоты для хорошего вечера
- Объявления, способные вызвать искренний смех
- Россия может использовать оружие массового поражения: тревожный прогноз
- Художница забавно показала разницу между первым и вторым ребенком в семье
- Палестина может признать аннексию Крыма
- Забавные доказательства того, что отцы – настоящие супермены
- Прикольные поступки, на которые способны лишь взрослые «дети»
- Крымчанин насмешил нелепым способом защитить авто от угона
- Сеть в восторге от 85-летнего ирландца, заставившего «капитулировать» грабителей
Оставьте свой комментарий