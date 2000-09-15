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Стилисты назвали лучшие стрижки для разных типов волос. Фото
Их не нужно постоянно укладывать.
Проблема укрощения волос никогда не перестанет быть актуальной, а стильная, отлично выглядящая стрижка, которую не нужно укладывать, - это просто мечта. Но вполне осуществимая: достаточно подобрать форму под особенности именно ваших волос, передает Хроника.инфо со ссылкой на АДМЕ.
Мы собрали для разных типов шевелюры 6 популярных стрижек, которые не требуют ежедневного ухода и выглядят при этом классно.
1. Боб (для любого типа волос)
Стрижка боб - универсальная, одновременно классическая и стильная. Такое сочетание - большая редкость в условиях постоянно меняющейся моды. Подходит для девушек с любым типом волос и не нуждается в постоянной укладке.
Среди всего многообразия вариантов боба выбрать тот, который подойдет именно вам, довольно просто. Ориентируйтесь на овал лица:
При удлиненном овале стоит отдать предпочтение бобу с густой челкой до линии бровей. Это сделает лицо визуально пропорциональным и скроет большой лоб. Длину в этом случае лучше выбрать среднюю, избегая коротких и удлиненных вариантов.
Девушкам с круглым лицом идеально подойдет боб до подбородка. Это создаст иллюзию удлиненного овала и скроет округлости по бокам. Прямая челка при этом не рекомендуется, потому что она укорачивает лицо.
Если у вас треугольное лицо, то рваная, немного взлохмаченная прическа прекрасно смягчит острые черты. Образ при этом получится нежным и мягким, но волосы должны иметь природный объем, чтобы хорошо лежать без укладки.
2. Французская стрижка (для густых, объемных волос)
Отличительная особенность французской стрижки - приподнятая макушка и затылок, поэтому варианты без укладки подойдут только для плотных, объемных от природы волос. Более нежный и воздушный образ получится, если волосы вьются.
Довольно часто эту стрижку сопровождает челка - асимметричная, прямая, короткая или удлиненная. Визуально она добавляет прическе объем.
Короткую французскую стрижку не стоит выбирать девушкам, у которых:
крупная шея;
ярко выраженные скулы;
тонкие волосы.
3. Шэг (для тонких волос)
Внешне шэг напоминает приятный художественный беспорядок. За счет тщательной филировки прядей по всей голове стрижка дает большой объем, а потому является настоящим спасением для девушек с тонкими волосами.
Шэг можно делать на волосы разной длины: чем короче стрижка, тем более дерзким становится ваш образ. Чтобы скорректировать форму лица, к шэгу можно добавить челку:
прямую длинную - для прямоугольных и вытянутых овалов;
рваную, уходящую вбок - для треугольных лиц.
4. Андеркат (для любого типа волос)
Изначально андеркат считался исключительно мужской стрижкой, поскольку главные его особенности - выбритые или стриженые виски (иногда и затылок) в сочетании с длинными волосами на макушке. Подходит андеркат почти всем, только нужно выбрать определенную вариацию в зависимости от общего облика:
при высоком росте и худосочности волосы должны лежать набок (чтобы обходиться без укладки, нужно убедиться, что рост ваших волос соответствует направлению стрижки);
если фигура достаточно пышная, лицо круглое, а рост средний или ниже среднего, волосы лучше зачесывать назад, а удлиненные прядки - приподнимать (здесь в выигрышном положении девушки с густыми от природы волосами).
Андеркат бывает спортивным, повседневным и официальным. Стрижка не является сама по себе вызывающей или брутальной, все зависит от мастера и того, как правильно он подберет длину и участки для выбривания. Приятный бонус: ограничений по возрасту у андерката нет.
5. Пикси (для послушных волос)
Главная особенность пикси - короткие пряди спереди и удлиненные на затылке. Без укладки можно обходиться только тем девушкам, у кого от природы послушные, мягкие волосы и нет торчащих макушек.
Основные преимущества стрижки:
придает объем редким и тонким волосам;
подчеркивает линии скул и шеи, поэтому не рекомендуется девушкам с крупными чертами лица;
визуально очень молодит.
Есть и недостатки. Во-первых, поддержка аккуратности прически требует частой коррекции (примерно 1 раз в 2–3 недели). Во-вторых, пикси делает акцент на ушах, поэтому не подходит тем, у кого уши немного оттопырены.
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6. Асимметричное каре (для жестких послушных волос)
Асимметричное каре должно иметь строгую, хорошо поддерживаемую форму, поэтому без укладки могут обойтись только те девушки, у кого волосы жесткие и послушные (при этом они могут быть редкими или густыми). Совершенно не подходит такая модель только для вьющихся волос.
Основные особенности асимметрии:
подходит всем независимо от возраста;
создает иллюзию густой плотной шевелюры;
вписывается в любой овал лица, кроме удлиненного (не рекомендуется вообще), за счет вариаций с челками;
визуально уменьшает контуры пухлого лица, скрадывая боковые округлости.
Довольно популярна асимметрия с укороченным затылком, подчеркивающая красивые линии шеи. В этом случае ваши волосы должны быть густыми.
Проблема укрощения волос никогда не перестанет быть актуальной, а стильная, отлично выглядящая стрижка, которую не нужно укладывать, - это просто мечта. Но вполне осуществимая: достаточно подобрать форму под особенности именно ваших волос, передает Хроника.инфо со ссылкой на АДМЕ.
Мы собрали для разных типов шевелюры 6 популярных стрижек, которые не требуют ежедневного ухода и выглядят при этом классно.
1. Боб (для любого типа волос)
Стрижка боб - универсальная, одновременно классическая и стильная. Такое сочетание - большая редкость в условиях постоянно меняющейся моды. Подходит для девушек с любым типом волос и не нуждается в постоянной укладке.
Среди всего многообразия вариантов боба выбрать тот, который подойдет именно вам, довольно просто. Ориентируйтесь на овал лица:
При удлиненном овале стоит отдать предпочтение бобу с густой челкой до линии бровей. Это сделает лицо визуально пропорциональным и скроет большой лоб. Длину в этом случае лучше выбрать среднюю, избегая коротких и удлиненных вариантов.
Девушкам с круглым лицом идеально подойдет боб до подбородка. Это создаст иллюзию удлиненного овала и скроет округлости по бокам. Прямая челка при этом не рекомендуется, потому что она укорачивает лицо.
Если у вас треугольное лицо, то рваная, немного взлохмаченная прическа прекрасно смягчит острые черты. Образ при этом получится нежным и мягким, но волосы должны иметь природный объем, чтобы хорошо лежать без укладки.
2. Французская стрижка (для густых, объемных волос)
Отличительная особенность французской стрижки - приподнятая макушка и затылок, поэтому варианты без укладки подойдут только для плотных, объемных от природы волос. Более нежный и воздушный образ получится, если волосы вьются.
Довольно часто эту стрижку сопровождает челка - асимметричная, прямая, короткая или удлиненная. Визуально она добавляет прическе объем.
Короткую французскую стрижку не стоит выбирать девушкам, у которых:
крупная шея;
ярко выраженные скулы;
тонкие волосы.
3. Шэг (для тонких волос)
Внешне шэг напоминает приятный художественный беспорядок. За счет тщательной филировки прядей по всей голове стрижка дает большой объем, а потому является настоящим спасением для девушек с тонкими волосами.
Шэг можно делать на волосы разной длины: чем короче стрижка, тем более дерзким становится ваш образ. Чтобы скорректировать форму лица, к шэгу можно добавить челку:
прямую длинную - для прямоугольных и вытянутых овалов;
рваную, уходящую вбок - для треугольных лиц.
4. Андеркат (для любого типа волос)
Изначально андеркат считался исключительно мужской стрижкой, поскольку главные его особенности - выбритые или стриженые виски (иногда и затылок) в сочетании с длинными волосами на макушке. Подходит андеркат почти всем, только нужно выбрать определенную вариацию в зависимости от общего облика:
при высоком росте и худосочности волосы должны лежать набок (чтобы обходиться без укладки, нужно убедиться, что рост ваших волос соответствует направлению стрижки);
если фигура достаточно пышная, лицо круглое, а рост средний или ниже среднего, волосы лучше зачесывать назад, а удлиненные прядки - приподнимать (здесь в выигрышном положении девушки с густыми от природы волосами).
Андеркат бывает спортивным, повседневным и официальным. Стрижка не является сама по себе вызывающей или брутальной, все зависит от мастера и того, как правильно он подберет длину и участки для выбривания. Приятный бонус: ограничений по возрасту у андерката нет.
5. Пикси (для послушных волос)
Главная особенность пикси - короткие пряди спереди и удлиненные на затылке. Без укладки можно обходиться только тем девушкам, у кого от природы послушные, мягкие волосы и нет торчащих макушек.
Основные преимущества стрижки:
придает объем редким и тонким волосам;
подчеркивает линии скул и шеи, поэтому не рекомендуется девушкам с крупными чертами лица;
визуально очень молодит.
Есть и недостатки. Во-первых, поддержка аккуратности прически требует частой коррекции (примерно 1 раз в 2–3 недели). Во-вторых, пикси делает акцент на ушах, поэтому не подходит тем, у кого уши немного оттопырены.
Читайте также: Собаки этих пород могут похвастаться белоснежными «шубами». Фото
6. Асимметричное каре (для жестких послушных волос)
Асимметричное каре должно иметь строгую, хорошо поддерживаемую форму, поэтому без укладки могут обойтись только те девушки, у кого волосы жесткие и послушные (при этом они могут быть редкими или густыми). Совершенно не подходит такая модель только для вьющихся волос.
Основные особенности асимметрии:
подходит всем независимо от возраста;
создает иллюзию густой плотной шевелюры;
вписывается в любой овал лица, кроме удлиненного (не рекомендуется вообще), за счет вариаций с челками;
визуально уменьшает контуры пухлого лица, скрадывая боковые округлости.
Довольно популярна асимметрия с укороченным затылком, подчеркивающая красивые линии шеи. В этом случае ваши волосы должны быть густыми.
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