Раздел: Фоторепортажи
Так выглядит самое большое в мире кладбище старых американских авто. Фото
В 50 милях от Атланты располагается участок леса, полный ржавых машин.
В «городе старых машин» более четырех тысяч классических автомобилей, большинство из которых 1972 года производства или старше. Это «форды», «кадиллаки» и даже редкий молочный грузовик Mack, произведенный в 1941 году, передает Хроника.инфо со ссылкой на Zefirka.net.
История кладбища старых автомобилей уходит своими корнями в 1931 год, когда семья Льюисов открыла в городке Уайт универмаг. Они продавали самые разные вещи - от автозапчастей до одежды. Когда США вступили во Вторую мировую войну, и такие ресурсы как сталь и шины стали кончаться, Льюисы добавили к своему бизнесу свалку. Они покупали старые машины, разбирали их и продавали запчасти. К концу 40-х годов универмаг превратился в полноценную площадку сбора и разделки негодных автомашин. Именно тогда родился нынешний владелец кладбища Дин Льюис.
Все свое детство Дин играл с машинами. «Я проехал миллионы миль, не сдвинувшись ни на дюйм!». Потому когда в 1970 ему достался отцовский бизнес, он решил управлять им совсем иначе: Дин решил, что он будет не разбирать автомобили, а сохранять их.
В течение нескольких следующих десятилетий Дин потратил тысячи долларов на приобретение различных старых и разбитых авто на аукционах и у частных лиц. Кладбище так разрослось, что ему пришлось прикупить еще земли. Некоторые образцы Дин продавал, но это не было местом, где коллекционеры могли заключить выгодную сделку - у каждой машины была ностальгическая ценность и Дин отказывался продавать их, если не ощущал, что цена действительно достойная. Многие покупатели в поиске запчастей уходили разочарованными, но когда Дина спрашивали, он говорил: «Все на продажу».
Читайте также: В Канаде выставили на продажу кладбище автомобилей
Больше он так не говорит. Он осознал, что больше заработает, беря плату за вход и фотографирование. Сегодня кладбище старых машин посещают сотни гостей в год. За вход они платят 15 долларов, и еще 10, если хотят делать снимки. Запчасти Дин больше не продает, теперь они являют собой часть его удивительной музейной коллекции.
В «городе старых машин» более четырех тысяч классических автомобилей, большинство из которых 1972 года производства или старше. Это «форды», «кадиллаки» и даже редкий молочный грузовик Mack, произведенный в 1941 году, передает Хроника.инфо со ссылкой на Zefirka.net.
История кладбища старых автомобилей уходит своими корнями в 1931 год, когда семья Льюисов открыла в городке Уайт универмаг. Они продавали самые разные вещи - от автозапчастей до одежды. Когда США вступили во Вторую мировую войну, и такие ресурсы как сталь и шины стали кончаться, Льюисы добавили к своему бизнесу свалку. Они покупали старые машины, разбирали их и продавали запчасти. К концу 40-х годов универмаг превратился в полноценную площадку сбора и разделки негодных автомашин. Именно тогда родился нынешний владелец кладбища Дин Льюис.
Все свое детство Дин играл с машинами. «Я проехал миллионы миль, не сдвинувшись ни на дюйм!». Потому когда в 1970 ему достался отцовский бизнес, он решил управлять им совсем иначе: Дин решил, что он будет не разбирать автомобили, а сохранять их.
В течение нескольких следующих десятилетий Дин потратил тысячи долларов на приобретение различных старых и разбитых авто на аукционах и у частных лиц. Кладбище так разрослось, что ему пришлось прикупить еще земли. Некоторые образцы Дин продавал, но это не было местом, где коллекционеры могли заключить выгодную сделку - у каждой машины была ностальгическая ценность и Дин отказывался продавать их, если не ощущал, что цена действительно достойная. Многие покупатели в поиске запчастей уходили разочарованными, но когда Дина спрашивали, он говорил: «Все на продажу».
Читайте также: В Канаде выставили на продажу кладбище автомобилей
Больше он так не говорит. Он осознал, что больше заработает, беря плату за вход и фотографирование. Сегодня кладбище старых машин посещают сотни гостей в год. За вход они платят 15 долларов, и еще 10, если хотят делать снимки. Запчасти Дин больше не продает, теперь они являют собой часть его удивительной музейной коллекции.
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