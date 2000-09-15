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Детский труд 100 лет назад: маленькие дети на фабриках и в шахтах. Фото

Детский труд 100 лет назад: маленькие дети на фабриках и в шахтах. ФотоКак дети работали на производстве 100 лет назад

В 1908 году фотограф Льюис Хайн взял в руки камеру и отправился в путешествие по США, передает Хроника.инфо со ссылкой на Zefirka.net.

Прикидываясь торговцем, агентом или проповедником, он снимал, как эксплуатируют детей в шахтах, на фабриках и полях, делая акцент на опасные и порой невыносимые условия труда. За 10 лет он сделал тысячи снимков малолетних грузчиков, кочегаров, ткачей и уборщиков с одной целью положить конец детскому труду.

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Его фото разлетелись по газетам и журналам, поэтому федеральное правительство в конечном итоге было вынуждено обратить внимание на этот беспредел.

Детский труд 100 лет назад: маленькие дети на фабриках и в шахтах. Фото
Детский труд 100 лет назад: маленькие дети на фабриках и в шахтах. Фото
Детский труд 100 лет назад: маленькие дети на фабриках и в шахтах. Фото
Детский труд 100 лет назад: маленькие дети на фабриках и в шахтах. Фото
Детский труд 100 лет назад: маленькие дети на фабриках и в шахтах. Фото
Детский труд 100 лет назад: маленькие дети на фабриках и в шахтах. Фото
Детский труд 100 лет назад: маленькие дети на фабриках и в шахтах. Фото
Детский труд 100 лет назад: маленькие дети на фабриках и в шахтах. Фото
Детский труд 100 лет назад: маленькие дети на фабриках и в шахтах. Фото
Детский труд 100 лет назад: маленькие дети на фабриках и в шахтах. Фото
Детский труд 100 лет назад: маленькие дети на фабриках и в шахтах. Фото
Детский труд 100 лет назад: маленькие дети на фабриках и в шахтах. Фото
Детский труд 100 лет назад: маленькие дети на фабриках и в шахтах. Фото
Детский труд 100 лет назад: маленькие дети на фабриках и в шахтах. Фото
Детский труд 100 лет назад: маленькие дети на фабриках и в шахтах. Фото
Детский труд 100 лет назад: маленькие дети на фабриках и в шахтах. Фото
Детский труд 100 лет назад: маленькие дети на фабриках и в шахтах. Фото
Детский труд 100 лет назад: маленькие дети на фабриках и в шахтах. Фото
Детский труд 100 лет назад: маленькие дети на фабриках и в шахтах. Фото
Детский труд 100 лет назад: маленькие дети на фабриках и в шахтах. Фото
Детский труд 100 лет назад: маленькие дети на фабриках и в шахтах. Фото
Детский труд 100 лет назад: маленькие дети на фабриках и в шахтах. Фото
Детский труд 100 лет назад: маленькие дети на фабриках и в шахтах. Фото
Детский труд 100 лет назад: маленькие дети на фабриках и в шахтах. Фото
Детский труд 100 лет назад: маленькие дети на фабриках и в шахтах. Фото
Детский труд 100 лет назад: маленькие дети на фабриках и в шахтах. Фото
Детский труд 100 лет назад: маленькие дети на фабриках и в шахтах. Фото
Детский труд 100 лет назад: маленькие дети на фабриках и в шахтах. Фото
Детский труд 100 лет назад: маленькие дети на фабриках и в шахтах. Фото
Детский труд 100 лет назад: маленькие дети на фабриках и в шахтах. Фото
Детский труд 100 лет назад: маленькие дети на фабриках и в шахтах. Фото
Детский труд 100 лет назад: маленькие дети на фабриках и в шахтах. Фото
Детский труд 100 лет назад: маленькие дети на фабриках и в шахтах. Фото

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 Теги: дети, работа

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Сегодня, 06:22 » Автор: Татьяна Ларина
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