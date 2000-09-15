» » На Филиппинах найден необычный остров близнецов. Фото
Раздел: Фоторепортажи  
0

На Филиппинах найден необычный остров близнецов. Фото

На Филиппинах найден необычный остров близнецов. ФотоАлабат - остров с наибольшим количеством близнецов

Филиппинский остров Алабат может по праву называться островом близнецов, ведь ученые обнаружили там их аномальное количество, передает Хроника.инфо со ссылкой на Zefirka.net.

По подсчетам специалистов, на острове проживают 78 пар гетерозиготных и 22 пары монозиготных близнецов. Доктора считают, что подобная аномалия напрямую связана вовсе не с генетическими причинами, а с какими-то особенностями окружающей среды. На данный момент тщательным проверкам подверглась питьевая вода, но причина подобной аномалии по-прежнему неизвестна.

Читайте также: Из жизни близнецов: необычный фотопроект. Фото

Стоит отметить и то, что лишь только за 2015 год на Алабате родились 12 пар сиамских близнецов.

На Филиппинах найден необычный остров близнецов. Фото
На Филиппинах найден необычный остров близнецов. Фото
На Филиппинах найден необычный остров близнецов. Фото
На Филиппинах найден необычный остров близнецов. Фото
На Филиппинах найден необычный остров близнецов. Фото
На Филиппинах найден необычный остров близнецов. Фото
На Филиппинах найден необычный остров близнецов. Фото

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Филиппины, близнецы

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 07:55 » Автор: Татьяна Ларина
     402
     0

Похожие новости по теме

Из жизни близнецов: необычный фотопроект. Фото Из жизни близнецов: необычный фотопроект. Фото

Отец превратил процесс воспитания близнецов в забавный фотопроект

Одно тело на двоих: яркая жизнь сиамских близнецов из США. Фото Одно тело на двоих: яркая жизнь сиамских близнецов из США. Фото

В американском штате Миннесота живут сиамские близнецы Эбигейл и Бриттани Хэнсел.

Это украинское село называют «деревней близнецов». Фото Это украинское село называют «деревней близнецов». Фото

Здесь живет 61 пара близняшек.

В Твинсбурге прошел юбилейный фестиваль близнецов. Фото В Твинсбурге прошел юбилейный фестиваль близнецов. Фото

Город настигло настоящее нашествие близнецов.

Как две капли воды: удивительные фотографии близнецов. Фото Как две капли воды: удивительные фотографии близнецов. Фото

Вашему вниманию предоставляются увлекательные фото близняшек.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх