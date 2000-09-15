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На Филиппинах найден необычный остров близнецов. Фото
Алабат - остров с наибольшим количеством близнецов
Филиппинский остров Алабат может по праву называться островом близнецов, ведь ученые обнаружили там их аномальное количество, передает Хроника.инфо со ссылкой на Zefirka.net.
По подсчетам специалистов, на острове проживают 78 пар гетерозиготных и 22 пары монозиготных близнецов. Доктора считают, что подобная аномалия напрямую связана вовсе не с генетическими причинами, а с какими-то особенностями окружающей среды. На данный момент тщательным проверкам подверглась питьевая вода, но причина подобной аномалии по-прежнему неизвестна.
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Стоит отметить и то, что лишь только за 2015 год на Алабате родились 12 пар сиамских близнецов.
Филиппинский остров Алабат может по праву называться островом близнецов, ведь ученые обнаружили там их аномальное количество, передает Хроника.инфо со ссылкой на Zefirka.net.
По подсчетам специалистов, на острове проживают 78 пар гетерозиготных и 22 пары монозиготных близнецов. Доктора считают, что подобная аномалия напрямую связана вовсе не с генетическими причинами, а с какими-то особенностями окружающей среды. На данный момент тщательным проверкам подверглась питьевая вода, но причина подобной аномалии по-прежнему неизвестна.
Читайте также: Из жизни близнецов: необычный фотопроект. Фото
Стоит отметить и то, что лишь только за 2015 год на Алабате родились 12 пар сиамских близнецов.
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