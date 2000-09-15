Раздел: Фоторепортажи
Семь самых впечатляющих достижений человечества. Фото
Люди способны на многое.
Перед вами подборка из семи самых известных покорений, совершенных человеком, передает Хроника.инфо со ссылкой на loveopium.
1. Марианская впадина: максимальная глубина
Батискаф «Триест» был сконструирован швейцарским ученым Огюстом Пикаром с учетом его предыдущей разработки FNRS-2, первого в мире батискафа. Триест - это имя итальянского города, где были произведены основные работы по его созданию. С 1953 по 1957 год на нем было совершено несколько погружений в Средиземном море, в том числе на нем был установлен рекорд глубины на тот момент 3 150 метров. В 1958 году этот аппарат был куплен ВМС США. После покупки его доработали - была установлена более прочная и долговечная гондола. Несмотря на покупку, основным пилотом и техником аппарата в 1958-1960 годах оставался Жак Пикар, сын конструктора аппарата Огюста.
Жан Пикар (в центре) и лейтенант Дон Уолш во время рекордного погружения. Марианская впадина, 23 января 1960 года:
Самая глубокая впадина из известных на Земле была названа в честь близлежащих Марианских островов. Ее глубину впервые измерили в 1875 году с помощью британского корабля «Челленджер», чьим именем и была названа глубочайшая точка желоба. Жаку Пикару и Дону Уолшу первыми удалось совершить погружение в бездну 23 января 1960 года. На батискафе «Триест» они достигли отметки в 10 911 м.
Только спустя 52 года, 26 марта 2012 года, их рекорд повторил Джеймс Кэмерон, который в одиночку опустился в «Бездну Челленджер». Канадский кинорежиссер совершил погружение на батискафе Deepsea Challenger, во время которого произвел киносъемку в формате 3D, легшую в основу документального фильма National Geographic.
После погружения Кэмерон опубликовал такой твит: «Только что достиг самой глубокой точки океана. Достижение дна никогда не было столь приятным. Не могу дождаться, чтобы поделиться увиденным с вами».
2. Эверест: самая высокая вершина
Самая высокая точка Земли покорилась человеку раньше самой низкой на 7 лет. 60 лет назад, 29 мая 1953 года, впервые в истории на гору Джомолунгма высотой 8 848 метров ступила нога человека. Честь стать первооткрывателями выпала новозеландцу Эдмунду Хиллари и шерпе Тенцингу Норгею. На «крыше мира» они провели всего 15 минут, но эти «15 минут славы» навсегда вписали их имена в историю. Хиллари и Норгей покорили вершину в ходе девятой по счету британской экспедиции на вершину Эвереста. К слову, Джомолунгма обязана англичанам также своим более распространённым названием, которое вершина получила в честь валлийского географа и геодезиста Джорджа Эвереста.
Новозеландец Эдмунд Хиллари (слева) и шерпа Тенцинг Норгей - первые люди на Земле, покорившие Эверест. Фото 1953 года:
Почти двухметрового роста новозеландец Эдмунд Хиллари сфотографировал малорослого шерпа на снежном куполе с поднятым ледорубом, украшенным флажками ООН, Великобритании, Непала и Индии. Восходители пользовались кислородными приборами, 29 мая 1953 года. Подробнее читайте в статье «Покорение Эвереста». (Фото Edmund Hillary | Royal Geographical Society via Associated Press):
3. Луна: самая отдаленное от Земли место, где был человек
Экипаж корабля «Аполлон-11», в ходе полета которого в июле 1969 года земляне впервые совершили посадку на Луну. Слева направо: Нил Армстронг (слева), Базз Олдрин (справа) и Майкл Коллинз. Во время посадки Нила и Базза на поверхность спутника Майкл пилотировал командный модуль на орбите Луны:
21 июля 1969 года в 02 часа 56 минут 20 секунд по Гринвичу Нил Армстронг совершил маленький шаг, ставший гигантским скачком для всего человечества, спустившись по лестнице из спускаемого аппарата «Аполлон 11» на лунную поверхность. Вторым гостем спутника Земли стал Эдвин Олдрин, который присоединился к капитану полета через 15 минут.
В общей сложности они бороздили лунные просторы в течение 2 часов 31 минуты и 40 секунд. За это время астронавты установили американский флаг и приборы, необходимые для научных экспериментов, а также собрали образцы лунного грунта. Спустя 21 час и 36 минут, проведенных на поверхности Луны и внутри прилунившегося модуля, экипаж покинул единственный астрономический объект вне нашей планеты, на который ступила нога человека. Всего в рамках программы полетов на Луну «Аполлон» на поверхности спутника Земли побывало 12 астронавтов.
Э. Олдрин на поверхности Луны, 20 июля 1969 года. Также читайте статьи «Нил Армстронг - первый человек на Луне» и «Другая сторона Луны»:
4. Кольская сверхглубокая: самая глубокая скважина, сделанная человеком
24 мая 1970 года началось бурение самой глубокой «дыры» из всех, когда-либо сделанных человеком. В рамках советской научной программы в Мурманской области (в 10 км от города Заполярный) была пробурена скважина, достигшая рекордной отметки в 12 262 метра в 1990 году.
Кольская сверхглубокая скважина. Буровая первого этапа (глубина 7 600 м), 1974 год:
Грандиозный проект продлился до 1992 года. Только на первые 7 км бурения потребовалось порядка 7 лет. В 1983 году бур впервые вошел в земные породы на 12 км. Позже из-за аварий и технических трудностей работу пришлось приостановить. Только в 1990 году был поставлен окончательный мировой рекорд бурения. С помощью Кольской сверхглубокой ученые хотели изучить древнейшие породы нашей планеты на примере гранитного Балтийского щита.
Кольская сверхглубокая иногда называют «колодцем в ад». Существуют легенда на глубине около 12 тысяч метров, микрофоны ученых записали крики и стоны людей. Это конечно миф, хотя в ходе бурения действительно происходили явления, объяснения которым ученые найти не могли.
Кольская сверхглубокая. Фотография 2007 года. На данный момент объект заброшен, здание фактически разрушено, а сама скважина заварена:
5. Полет Феликса Баумгартнер: самый высокий прыжок в истории
14 октября 2012 года австрийский парашютист Феликс Баумгартнер совершил самый высокий прыжок в истории, прыгнув с 39-километровой высоты (39,45 тыс. метров). На эту отметку 43-летний спортсмен поднялся за 2 часа 16 минут в специальной капсуле. Во время падения, Феликс превысил скорость звука, достигнув скорости 1357,6 километров в час.
Он прыгал в скафандре и впервые без помощи летательной техники находился в свободном падении на протяжении 4 минут 19 секунд. Это «звездное» время могло стать для Баумгартнера смертельным в случае разгерметизации, но, к счастью, эксперимент закончился успешно. За экстремальным прыжком, который транслировался в прямом эфире, наблюдали около 8 миллионов человек. Подробнее читайте в статье «Прыжок из стратосферы».
6. Гаррет Макнамар: покорение самой большой волны
Самая большая волна, высотой в 10-этажный дом, покорилась гавайскому сёрфингисту Гаррету Макнамару. Он «оседлал» 30-метровую стену из воды у португальского побережья близ небольшого города Назара 29 января 2013 года. Гаррет Макнамар покоряет «100-футовый шторм»:
Гигантский вал сформировался над подводным каньоном, который славится своей репутацией «генератора» самых высоких в мире волн. Это не первый мировой рекорд, установленный 45-летним спортсменом. В 2013 году Гаррет покорил свой же мировой рекорд, установленный в ноябре 2011 года на том же португальском побережье. Тогда гавайский смельчак покорил волну высотой 24 метра.
Гаррет Макнамар покоряет «100-футовый шторм»:
Читайте также: Портреты диких кошек от талантливых фотографов. Фото
7. Бурдж Халифа: покорение самого высокого небоскреба мира
В то время, как все главные природные вершины покорены, французский скалолаз Ален Робер взялся за вершины, созданные человеком. И вошел в Книгу рекордов Гинесса в качестве покорителя небоскребов. На счету «Человека-паука» более 70 восхождений на самые высокие строения в мире, среди которых Эмпайр-Стейт-Билдинг (Нью-Йорк), Эйфелева башня (Париж), Башни Петронас (Куала-Лумпур), Тайбэй 101 (Тайбэй) и главное здание МГУ (Москва).
Ален Робер по прозвищу Человек-паук покоряет самое высокое в мире здание Бурдж-Халифу (828 м):
Альпинисту первому удалось взобраться и на самое высокое строение мира, 828-метровый небоскреб Бурдж-Халифа. На восхождение, которое произошло 28 марта 2011 года, ушло больше 6 часов. Ален Робер знаменит тем, что совершает свои трюки без снаряжения, но в этот раз выполнил требование организаторов и воспользовался страховкой. Также читайте статью «Kingdom Tower - жизнь на высоте 1 км».
Перед вами подборка из семи самых известных покорений, совершенных человеком, передает Хроника.инфо со ссылкой на loveopium.
1. Марианская впадина: максимальная глубина
Батискаф «Триест» был сконструирован швейцарским ученым Огюстом Пикаром с учетом его предыдущей разработки FNRS-2, первого в мире батискафа. Триест - это имя итальянского города, где были произведены основные работы по его созданию. С 1953 по 1957 год на нем было совершено несколько погружений в Средиземном море, в том числе на нем был установлен рекорд глубины на тот момент 3 150 метров. В 1958 году этот аппарат был куплен ВМС США. После покупки его доработали - была установлена более прочная и долговечная гондола. Несмотря на покупку, основным пилотом и техником аппарата в 1958-1960 годах оставался Жак Пикар, сын конструктора аппарата Огюста.
Жан Пикар (в центре) и лейтенант Дон Уолш во время рекордного погружения. Марианская впадина, 23 января 1960 года:
Самая глубокая впадина из известных на Земле была названа в честь близлежащих Марианских островов. Ее глубину впервые измерили в 1875 году с помощью британского корабля «Челленджер», чьим именем и была названа глубочайшая точка желоба. Жаку Пикару и Дону Уолшу первыми удалось совершить погружение в бездну 23 января 1960 года. На батискафе «Триест» они достигли отметки в 10 911 м.
Только спустя 52 года, 26 марта 2012 года, их рекорд повторил Джеймс Кэмерон, который в одиночку опустился в «Бездну Челленджер». Канадский кинорежиссер совершил погружение на батискафе Deepsea Challenger, во время которого произвел киносъемку в формате 3D, легшую в основу документального фильма National Geographic.
После погружения Кэмерон опубликовал такой твит: «Только что достиг самой глубокой точки океана. Достижение дна никогда не было столь приятным. Не могу дождаться, чтобы поделиться увиденным с вами».
2. Эверест: самая высокая вершина
Самая высокая точка Земли покорилась человеку раньше самой низкой на 7 лет. 60 лет назад, 29 мая 1953 года, впервые в истории на гору Джомолунгма высотой 8 848 метров ступила нога человека. Честь стать первооткрывателями выпала новозеландцу Эдмунду Хиллари и шерпе Тенцингу Норгею. На «крыше мира» они провели всего 15 минут, но эти «15 минут славы» навсегда вписали их имена в историю. Хиллари и Норгей покорили вершину в ходе девятой по счету британской экспедиции на вершину Эвереста. К слову, Джомолунгма обязана англичанам также своим более распространённым названием, которое вершина получила в честь валлийского географа и геодезиста Джорджа Эвереста.
Новозеландец Эдмунд Хиллари (слева) и шерпа Тенцинг Норгей - первые люди на Земле, покорившие Эверест. Фото 1953 года:
Почти двухметрового роста новозеландец Эдмунд Хиллари сфотографировал малорослого шерпа на снежном куполе с поднятым ледорубом, украшенным флажками ООН, Великобритании, Непала и Индии. Восходители пользовались кислородными приборами, 29 мая 1953 года. Подробнее читайте в статье «Покорение Эвереста». (Фото Edmund Hillary | Royal Geographical Society via Associated Press):
3. Луна: самая отдаленное от Земли место, где был человек
Экипаж корабля «Аполлон-11», в ходе полета которого в июле 1969 года земляне впервые совершили посадку на Луну. Слева направо: Нил Армстронг (слева), Базз Олдрин (справа) и Майкл Коллинз. Во время посадки Нила и Базза на поверхность спутника Майкл пилотировал командный модуль на орбите Луны:
21 июля 1969 года в 02 часа 56 минут 20 секунд по Гринвичу Нил Армстронг совершил маленький шаг, ставший гигантским скачком для всего человечества, спустившись по лестнице из спускаемого аппарата «Аполлон 11» на лунную поверхность. Вторым гостем спутника Земли стал Эдвин Олдрин, который присоединился к капитану полета через 15 минут.
В общей сложности они бороздили лунные просторы в течение 2 часов 31 минуты и 40 секунд. За это время астронавты установили американский флаг и приборы, необходимые для научных экспериментов, а также собрали образцы лунного грунта. Спустя 21 час и 36 минут, проведенных на поверхности Луны и внутри прилунившегося модуля, экипаж покинул единственный астрономический объект вне нашей планеты, на который ступила нога человека. Всего в рамках программы полетов на Луну «Аполлон» на поверхности спутника Земли побывало 12 астронавтов.
Э. Олдрин на поверхности Луны, 20 июля 1969 года. Также читайте статьи «Нил Армстронг - первый человек на Луне» и «Другая сторона Луны»:
4. Кольская сверхглубокая: самая глубокая скважина, сделанная человеком
24 мая 1970 года началось бурение самой глубокой «дыры» из всех, когда-либо сделанных человеком. В рамках советской научной программы в Мурманской области (в 10 км от города Заполярный) была пробурена скважина, достигшая рекордной отметки в 12 262 метра в 1990 году.
Кольская сверхглубокая скважина. Буровая первого этапа (глубина 7 600 м), 1974 год:
Грандиозный проект продлился до 1992 года. Только на первые 7 км бурения потребовалось порядка 7 лет. В 1983 году бур впервые вошел в земные породы на 12 км. Позже из-за аварий и технических трудностей работу пришлось приостановить. Только в 1990 году был поставлен окончательный мировой рекорд бурения. С помощью Кольской сверхглубокой ученые хотели изучить древнейшие породы нашей планеты на примере гранитного Балтийского щита.
Кольская сверхглубокая иногда называют «колодцем в ад». Существуют легенда на глубине около 12 тысяч метров, микрофоны ученых записали крики и стоны людей. Это конечно миф, хотя в ходе бурения действительно происходили явления, объяснения которым ученые найти не могли.
Кольская сверхглубокая. Фотография 2007 года. На данный момент объект заброшен, здание фактически разрушено, а сама скважина заварена:
5. Полет Феликса Баумгартнер: самый высокий прыжок в истории
14 октября 2012 года австрийский парашютист Феликс Баумгартнер совершил самый высокий прыжок в истории, прыгнув с 39-километровой высоты (39,45 тыс. метров). На эту отметку 43-летний спортсмен поднялся за 2 часа 16 минут в специальной капсуле. Во время падения, Феликс превысил скорость звука, достигнув скорости 1357,6 километров в час.
Он прыгал в скафандре и впервые без помощи летательной техники находился в свободном падении на протяжении 4 минут 19 секунд. Это «звездное» время могло стать для Баумгартнера смертельным в случае разгерметизации, но, к счастью, эксперимент закончился успешно. За экстремальным прыжком, который транслировался в прямом эфире, наблюдали около 8 миллионов человек. Подробнее читайте в статье «Прыжок из стратосферы».
6. Гаррет Макнамар: покорение самой большой волны
Самая большая волна, высотой в 10-этажный дом, покорилась гавайскому сёрфингисту Гаррету Макнамару. Он «оседлал» 30-метровую стену из воды у португальского побережья близ небольшого города Назара 29 января 2013 года. Гаррет Макнамар покоряет «100-футовый шторм»:
Гигантский вал сформировался над подводным каньоном, который славится своей репутацией «генератора» самых высоких в мире волн. Это не первый мировой рекорд, установленный 45-летним спортсменом. В 2013 году Гаррет покорил свой же мировой рекорд, установленный в ноябре 2011 года на том же португальском побережье. Тогда гавайский смельчак покорил волну высотой 24 метра.
Гаррет Макнамар покоряет «100-футовый шторм»:
Читайте также: Портреты диких кошек от талантливых фотографов. Фото
7. Бурдж Халифа: покорение самого высокого небоскреба мира
В то время, как все главные природные вершины покорены, французский скалолаз Ален Робер взялся за вершины, созданные человеком. И вошел в Книгу рекордов Гинесса в качестве покорителя небоскребов. На счету «Человека-паука» более 70 восхождений на самые высокие строения в мире, среди которых Эмпайр-Стейт-Билдинг (Нью-Йорк), Эйфелева башня (Париж), Башни Петронас (Куала-Лумпур), Тайбэй 101 (Тайбэй) и главное здание МГУ (Москва).
Ален Робер по прозвищу Человек-паук покоряет самое высокое в мире здание Бурдж-Халифу (828 м):
Альпинисту первому удалось взобраться и на самое высокое строение мира, 828-метровый небоскреб Бурдж-Халифа. На восхождение, которое произошло 28 марта 2011 года, ушло больше 6 часов. Ален Робер знаменит тем, что совершает свои трюки без снаряжения, но в этот раз выполнил требование организаторов и воспользовался страховкой. Также читайте статью «Kingdom Tower - жизнь на высоте 1 км».
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