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Раздел: Фоторепортажи  
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Уникальный дом, в который никто не заходил уже 30 лет. Фото

Уникальный дом, в который никто не заходил уже 30 лет. Фото Здесь чувствуется дух истории.

В Шотландии, вблизи города Леннокстаун, можно увидеть интересный дом. Примечателен он тем, в нем уже 30 лет никто не живет, но все, что оставили прежние хозяева - мебель, техника, картины, книги, видеокассеты и журналы - осталось нетронутым. Судя по матрасам на полу, единственными, кто ночевал в доме за это время, были сквоттеры, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

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Уникальный дом, в который никто не заходил уже 30 лет. Фото
Уникальный дом, в который никто не заходил уже 30 лет. Фото
Уникальный дом, в который никто не заходил уже 30 лет. Фото
Уникальный дом, в который никто не заходил уже 30 лет. Фото
Уникальный дом, в который никто не заходил уже 30 лет. Фото
Уникальный дом, в который никто не заходил уже 30 лет. Фото
Уникальный дом, в который никто не заходил уже 30 лет. Фото
Уникальный дом, в который никто не заходил уже 30 лет. Фото
Уникальный дом, в который никто не заходил уже 30 лет. Фото
Уникальный дом, в который никто не заходил уже 30 лет. Фото
Уникальный дом, в который никто не заходил уже 30 лет. Фото
Уникальный дом, в который никто не заходил уже 30 лет. Фото
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 Теги: дом, история

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Сегодня, 14:36 » Автор: Анна Мартынова
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