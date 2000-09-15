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Раздел: Фоторепортажи  
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Как спасали животных во время урагана «Флоренс». Фото

Как спасали животных во время урагана «Флоренс». ФотоПодборка трогательных кадров.

На побережье Северной Каролины и других штатов продолжает бушевать ураган «Флоренс». По последним данным, погибло 32 человека, около 900 000 домов и предприятий остались без электроэнергии, передает Хроника.инфо со ссылкой на loveopium.

Ураган и его последствия опасны не только для людей, но и для животных. В США появилось множество «Ноевых ковчегов»: люди на лодках вывозят собак и кошек из водной ловушки, которую устроил ураган «Флоренс».

Как спасали животных во время урагана «Флоренс». Фото
Как спасали животных во время урагана «Флоренс». Фото
Как спасали животных во время урагана «Флоренс». Фото
Как спасали животных во время урагана «Флоренс». Фото
Как спасали животных во время урагана «Флоренс». Фото
Как спасали животных во время урагана «Флоренс». Фото
Как спасали животных во время урагана «Флоренс». Фото
Как спасали животных во время урагана «Флоренс». Фото
Как спасали животных во время урагана «Флоренс». Фото
Как спасали животных во время урагана «Флоренс». Фото
Как спасали животных во время урагана «Флоренс». Фото
Как спасали животных во время урагана «Флоренс». Фото
Как спасали животных во время урагана «Флоренс». Фото
Как спасали животных во время урагана «Флоренс». Фото
Как спасали животных во время урагана «Флоренс». Фото
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 Теги: ураган, животные

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Сегодня, 21:52 » Автор: Анна Мартынова
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