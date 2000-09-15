Раздел: Фоторепортажи
Как спасали животных во время урагана «Флоренс». Фото
Подборка трогательных кадров.
На побережье Северной Каролины и других штатов продолжает бушевать ураган «Флоренс». По последним данным, погибло 32 человека, около 900 000 домов и предприятий остались без электроэнергии, передает Хроника.инфо со ссылкой на loveopium.
Ураган и его последствия опасны не только для людей, но и для животных. В США появилось множество «Ноевых ковчегов»: люди на лодках вывозят собак и кошек из водной ловушки, которую устроил ураган «Флоренс».
На побережье Северной Каролины и других штатов продолжает бушевать ураган «Флоренс». По последним данным, погибло 32 человека, около 900 000 домов и предприятий остались без электроэнергии, передает Хроника.инфо со ссылкой на loveopium.
Ураган и его последствия опасны не только для людей, но и для животных. В США появилось множество «Ноевых ковчегов»: люди на лодках вывозят собак и кошек из водной ловушки, которую устроил ураган «Флоренс».
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
675
0
Также советуем посмотреть
- Забавные фотки людей, не готовых к "покатушкам" на американских горках
- Стало известно, как собираются поделить имущество украинских церквей
- Копы «спасли» день рождения мальчика, оставшегося без гостей
- Герои этих веселых фоток не смогли "победить" сонливость
- Украинские депутаты просят патриарха Варфоломея отложить вопрос об автокефалии
- Забавные твиты, в которых многие узнают себя
- Дело Вороненкова: появились новые подробности
- Совсем не смутился: воришку-енота застали на месте «преступления»
- Хуг заявил о регрессе в разведении сил на Донбассе
- Виступ Порошенко у Раді був всеохопним
- Американские студенты забавно разыграли McDonald's
- В «ЛНР» снова проблемы с мобильной связью
- На пляже в Новой Зеландии засняли морское «НЛО»
- Спичрайтеры Порошенко с задачей справились
- Американец стал звездой Сети, прокатившись по шоссе на гидроцикле
- Чем руководствуется защита Кернеса
- Чересчур придирчивая невеста насмешила Сеть
- Скукоживается: соцсети потешаются над свежей фоткой Путина
- YES: без важких компромісів
- Путин в образе матрешки «украсил» обложку Time
- «ЛНР» отжала Ровеньковский пивзавод у владельца
- Боевики обстреляли позиции ВСУ вблизи Крымского, Водяного и Гнутово
- Попытка принца Гарри поцеловать девушку закончилась конфузом
- Про угорські паспорти на Закарпатті
- Сеть насмешили размышления российской чиновницы о мужчинах и женщинах
- В чем причина «разборок» НАБУ и САП
- Американцам удалось заснять подлетевший к ним «НЛО»
- Справа Седлецької: куди поспішає ЄСПЛ
- Принц Гарри повеселил мир, "украв" пирожки
- Перекрыт канал поставки комплектующих военной техники
Оставьте свой комментарий