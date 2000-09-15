Как спасали животных во время урагана «Флоренс». Фото

Подборка трогательных кадров.



На побережье Северной Каролины и других штатов продолжает бушевать ураган «Флоренс». По последним данным, погибло 32 человека, около 900 000 домов и предприятий остались без электроэнергии, передает



Ураган и его последствия опасны не только для людей, но и для животных. В США появилось множество «Ноевых ковчегов»: люди на лодках вывозят собак и кошек из водной ловушки, которую устроил ураган «Флоренс».































Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter На побережье Северной Каролины и других штатов продолжает бушевать ураган «Флоренс». По последним данным, погибло 32 человека, около 900 000 домов и предприятий остались без электроэнергии, передает Хроника.инфо со ссылкой на loveopium Ураган и его последствия опасны не только для людей, но и для животных. В США появилось множество «Ноевых ковчегов»: люди на лодках вывозят собак и кошек из водной ловушки, которую устроил ураган «Флоренс».



