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Эксперты составили рейтинг самых богатых людей в истории. Фото
У них были почти все богатства мира.
Мы хотим вспомнить еще 10 примеров невероятного богатства в истории человечества. Так у кого было больше денег - у Джона Рокфеллера или Чингисхана? Ответ на этот простой вопрос может быть очень и очень сложным, так как жили эти люди в абсолютно разных финансовых системах. На протяжении всей истории человеческой цивилизации имелись свои богачи, которые владели огромным состоянием. Но как сопоставить доллары и соболиные шкурки или среднеазиатские динары и современные биткоины, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фрешер.
Этот рейтинг самых богатых людей мира основан на исследованиях ведущих экономистов, историков и финансистов и представляет собой попытку сопоставления состояния различных исторических персон. Несмотря на всю трудность такого сравнения, этот список более-менее точно ранжирует самых состоятельных людей в истории и наглядно показывает степень их экономического влияния.
1. Чингисхан
Жил: 1162-1227.
Страна: Монгольская империя.
Богатство: много земли, очень много земли.
Чингисхан, несомненно, является одним из самых успешных военных лидеров всех времен. Как лидер Монгольской империи, которая на пике своего развития простиралась от Китая до Европы, он контролировал крупнейшую империю в истории. Тем не менее, несмотря на большую военную мощь, Чингисхан никогда не копил богатство и был весьма щедрым правителем. Ключом его успеха называют тот факт, что он всегда делился со своими полководцами и отдавал им территории, сравнимые по площади со средней европейской страной.
2. Билл Гейтс
Жил: 1955 - настоящее время.
Страна: Соединенные Штаты Америки.
Богатство: 78 900 000 000 долларов.
Самый богатый живой человек, Билл Гейтс владеет состоянием, которое пересчитывают по крайней мере раз в год. В этом году Forbes оценивает чистый капитал основателя Microsoft в 78 900 000 000 долларов. Это на восемь миллиардов больше, чем у соучредителя Zara Амансио Ортега, который числится вторым по богатству в мире.
3. Алан Руфус
Жил: 1040-1093.
Страна: Англия.
Богатство: 194 000 000 000 долларов.
Племянник Вильгельма Завоевателя Руфус присоединился к дяде в ходе нормандского завоевания. Он умер, владея состоянием в 11 000 фунтов, что в пересчете на современные деньги равняется 194 миллиардам долларов.
4. Джон Д. Рокфеллер-старший
Жил: 1839-1937.
Страна: Соединенные Штаты Америки.
Богатство: 341 000 000 000 долларов.
Рокфеллер начал инвестировать в нефтяную промышленность в 1863 году, и к 1880 году его компания Standard Oil контролировала 90% американского производства нефти. Как было сказано в некрологе Рокфеллера в New York Times, его состояние на момент смерти оценивалось в 1,5 миллиарда долларов на основе 1918 федеральной налоговой декларации.
5. Эндрю Карнеги
Жил: 1835-1919.
Страна: Соединенные Штаты Америки.
Богатство: 372 миллиарда долларов.
Эндрю Карнеги может считаться самым богатым американцем всех времен. Этот шотландский иммигрант раскачал компанию JP Morgan до стоимости в 480 миллионов долларов в 1901 году, что соответствует примерно чуть более 2,1% от ВВП США.
6. Иосиф Сталин
Жил: 1878-1953.
Страна: СССР.
Богатство: полный контроль страны с 9,6% мирового ВВП.
Сталин является особой фигурой в современной экономической истории: диктатор с абсолютной властью, который также контролировал одну из крупнейших экономик в мире. Хотя практически невозможно отделить богатство Сталина от богатства Советского Союза, уникальное сочетание экономической мощи и полного контроля над СССР делают Сталина одним из самых богатых людей всех времен.
7. Великий Акбар
Жил: 1542-1605.
Страна: Индия.
Богатство: империя с 25% мирового ВВП.
Индийский император из династии Великих Моголов, Акбар управлял империей, которая создавала около одной четверти мирового ВВП. Принадлежность к индийской элите накладывала на Акбара свои правила поведения, поэтому слава о роскошной жизни баловня судьбы надолго пережила его самого.
8. Император Шензонг
Жил: 1048-1085.
Страна: Китай.
Богатство: империя с 25 до 30% от мирового ВВП.
Китай династии Сун (960-1279) был одной из самых экономически мощных империй всех времен. По словам профессора Рональда А. Эдвардса, историка в области китайской экономики, Китай того времени производил от 25 до 30% всей продукции в то время. Император имел огромный набор инструментов для контроля над экономикой, именно поэтому он и вошел в наш рейтинг.
9. Август Цезарь
Жил: 63 г. до н.э. - 14 г. н.э.
Страна: Рим.
Богатство: 4,6 триллиона долларов.
Не только Август Цезарь стоял во главе империи, на которую приходилось от 25 до 30% от общего объема производства в мире. Но только ему удалось контролировать богатство, эквивалентное одной пятой от общего капитала Римской империи. На нынешние деньги эта сумма будет равна 4,6 триллиона долларов.
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10. Манса Муса
Год: 1280-1337.
Страна: Мали.
Богатство: богаче, чем кто-либо мог описать.
Манса Мусу, царя Тимбукту, часто называют самым богатым человеком в истории. Профессор истории Ричард Смит описывает царство Мусы как крупнейшее предприятие по добыче золота в мировой истории. Но насколько богат был сам Муса? Многие вспоминают его паломничество в Мекку, когда его щедрые пожертвования вызвали экономический кризис в Европе, а караваны верблюдов, доверху груженых золотом, тянулись от горизонта до горизонта.
Мы хотим вспомнить еще 10 примеров невероятного богатства в истории человечества. Так у кого было больше денег - у Джона Рокфеллера или Чингисхана? Ответ на этот простой вопрос может быть очень и очень сложным, так как жили эти люди в абсолютно разных финансовых системах. На протяжении всей истории человеческой цивилизации имелись свои богачи, которые владели огромным состоянием. Но как сопоставить доллары и соболиные шкурки или среднеазиатские динары и современные биткоины, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фрешер.
Этот рейтинг самых богатых людей мира основан на исследованиях ведущих экономистов, историков и финансистов и представляет собой попытку сопоставления состояния различных исторических персон. Несмотря на всю трудность такого сравнения, этот список более-менее точно ранжирует самых состоятельных людей в истории и наглядно показывает степень их экономического влияния.
1. Чингисхан
Жил: 1162-1227.
Страна: Монгольская империя.
Богатство: много земли, очень много земли.
Чингисхан, несомненно, является одним из самых успешных военных лидеров всех времен. Как лидер Монгольской империи, которая на пике своего развития простиралась от Китая до Европы, он контролировал крупнейшую империю в истории. Тем не менее, несмотря на большую военную мощь, Чингисхан никогда не копил богатство и был весьма щедрым правителем. Ключом его успеха называют тот факт, что он всегда делился со своими полководцами и отдавал им территории, сравнимые по площади со средней европейской страной.
2. Билл Гейтс
Жил: 1955 - настоящее время.
Страна: Соединенные Штаты Америки.
Богатство: 78 900 000 000 долларов.
Самый богатый живой человек, Билл Гейтс владеет состоянием, которое пересчитывают по крайней мере раз в год. В этом году Forbes оценивает чистый капитал основателя Microsoft в 78 900 000 000 долларов. Это на восемь миллиардов больше, чем у соучредителя Zara Амансио Ортега, который числится вторым по богатству в мире.
3. Алан Руфус
Жил: 1040-1093.
Страна: Англия.
Богатство: 194 000 000 000 долларов.
Племянник Вильгельма Завоевателя Руфус присоединился к дяде в ходе нормандского завоевания. Он умер, владея состоянием в 11 000 фунтов, что в пересчете на современные деньги равняется 194 миллиардам долларов.
4. Джон Д. Рокфеллер-старший
Жил: 1839-1937.
Страна: Соединенные Штаты Америки.
Богатство: 341 000 000 000 долларов.
Рокфеллер начал инвестировать в нефтяную промышленность в 1863 году, и к 1880 году его компания Standard Oil контролировала 90% американского производства нефти. Как было сказано в некрологе Рокфеллера в New York Times, его состояние на момент смерти оценивалось в 1,5 миллиарда долларов на основе 1918 федеральной налоговой декларации.
5. Эндрю Карнеги
Жил: 1835-1919.
Страна: Соединенные Штаты Америки.
Богатство: 372 миллиарда долларов.
Эндрю Карнеги может считаться самым богатым американцем всех времен. Этот шотландский иммигрант раскачал компанию JP Morgan до стоимости в 480 миллионов долларов в 1901 году, что соответствует примерно чуть более 2,1% от ВВП США.
6. Иосиф Сталин
Жил: 1878-1953.
Страна: СССР.
Богатство: полный контроль страны с 9,6% мирового ВВП.
Сталин является особой фигурой в современной экономической истории: диктатор с абсолютной властью, который также контролировал одну из крупнейших экономик в мире. Хотя практически невозможно отделить богатство Сталина от богатства Советского Союза, уникальное сочетание экономической мощи и полного контроля над СССР делают Сталина одним из самых богатых людей всех времен.
7. Великий Акбар
Жил: 1542-1605.
Страна: Индия.
Богатство: империя с 25% мирового ВВП.
Индийский император из династии Великих Моголов, Акбар управлял империей, которая создавала около одной четверти мирового ВВП. Принадлежность к индийской элите накладывала на Акбара свои правила поведения, поэтому слава о роскошной жизни баловня судьбы надолго пережила его самого.
8. Император Шензонг
Жил: 1048-1085.
Страна: Китай.
Богатство: империя с 25 до 30% от мирового ВВП.
Китай династии Сун (960-1279) был одной из самых экономически мощных империй всех времен. По словам профессора Рональда А. Эдвардса, историка в области китайской экономики, Китай того времени производил от 25 до 30% всей продукции в то время. Император имел огромный набор инструментов для контроля над экономикой, именно поэтому он и вошел в наш рейтинг.
9. Август Цезарь
Жил: 63 г. до н.э. - 14 г. н.э.
Страна: Рим.
Богатство: 4,6 триллиона долларов.
Не только Август Цезарь стоял во главе империи, на которую приходилось от 25 до 30% от общего объема производства в мире. Но только ему удалось контролировать богатство, эквивалентное одной пятой от общего капитала Римской империи. На нынешние деньги эта сумма будет равна 4,6 триллиона долларов.
Читайте также: Питомцы-хулиганы, способные довести хозяина до истерики
10. Манса Муса
Год: 1280-1337.
Страна: Мали.
Богатство: богаче, чем кто-либо мог описать.
Манса Мусу, царя Тимбукту, часто называют самым богатым человеком в истории. Профессор истории Ричард Смит описывает царство Мусы как крупнейшее предприятие по добыче золота в мировой истории. Но насколько богат был сам Муса? Многие вспоминают его паломничество в Мекку, когда его щедрые пожертвования вызвали экономический кризис в Европе, а караваны верблюдов, доверху груженых золотом, тянулись от горизонта до горизонта.
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