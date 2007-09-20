» » Девушка показала знаки Зодиака с помощью "чудес" макияжа. Фото
Раздел: Фоторепортажи  
0

Девушка показала знаки Зодиака с помощью "чудес" макияжа. Фото

Девушка показала знаки Зодиака с помощью "чудес" макияжа. ФотоИранская художница с помощью одного лишь макияжа сделала знаки зодиака сексуальными

Талантливая и невероятно красивая Сетаре Хоссейни (Setareh Hosseini) из Ирана создала новые образы для всех 12 знаков зодиака, выделив с помощью макияжа одну присущую каждому знаку черту, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Вigpicture.

Читайте также: Невероятные перевоплощения с помощью "чудес" макияжа. Фото

Девушка, которая сейчас живет и работает в Канаде, использовала свое лицо и тело в качестве холста.

Девушка показала знаки Зодиака с помощью "чудес" макияжа. Фото
Девушка показала знаки Зодиака с помощью "чудес" макияжа. Фото
Девушка показала знаки Зодиака с помощью "чудес" макияжа. Фото
Девушка показала знаки Зодиака с помощью "чудес" макияжа. Фото
Девушка показала знаки Зодиака с помощью "чудес" макияжа. Фото
Девушка показала знаки Зодиака с помощью "чудес" макияжа. Фото
Девушка показала знаки Зодиака с помощью "чудес" макияжа. Фото
Девушка показала знаки Зодиака с помощью "чудес" макияжа. Фото
Девушка показала знаки Зодиака с помощью "чудес" макияжа. Фото
Девушка показала знаки Зодиака с помощью "чудес" макияжа. Фото
Девушка показала знаки Зодиака с помощью "чудес" макияжа. Фото
Девушка показала знаки Зодиака с помощью "чудес" макияжа. Фото
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: знаки зодиака, макияж

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 09:25 » Автор: Татьяна Ларина
     21
     0

Похожие новости по теме

Девушка с помощью макияжа превращает себя в известных киноперсонажей. Фото Девушка с помощью макияжа превращает себя в известных киноперсонажей. Фото

Это настоящее искусство.

Девушка с помощью макияжа превращает себя в героев мультиков. Фото Девушка с помощью макияжа превращает себя в героев мультиков. Фото

Она невероятно талантлива.

Эта девушка с помощью макияжа может превратиться в любого персонажа. Фото Эта девушка с помощью макияжа может превратиться в любого персонажа. Фото

Косметика творит настоящие чудеса.

Невероятные перевоплощения с помощью Невероятные перевоплощения с помощью "чудес" макияжа. Фото

Естественность или яркий макияж?

Знаки зодиака в необычных образах. Фото Знаки зодиака в необычных образах. Фото

Иранская художница с помощью макияжа создала образы знаков зодиака

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх