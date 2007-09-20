Раздел: Фоторепортажи
Стильные решения, которые преобразят ванную комнату. Фото
Разнообразие современной плитки дает волю фантазии
Суперсовременная и просторная, светлая и пестрящая разнообразием цветов, небольшая, но уютная, маленькая, но при этом очень яркая и контрастная – ванная комната. И какой она будет, зависит только от ваших вкусов и предпочтений, пишет Хроника.инфо со ссылкой на novate.ru
Читайте также: Особенности интерьера ванных комнат в разных странах. Фото
А чтобы облегчить задачу, производитель предлагает огромное разнообразие плитки на любой вкус и цвет от самой скромной до ультрамодной, устоять перед которой не в силах даже самые привередливые люди.
Суперсовременная и просторная, светлая и пестрящая разнообразием цветов, небольшая, но уютная, маленькая, но при этом очень яркая и контрастная – ванная комната. И какой она будет, зависит только от ваших вкусов и предпочтений, пишет Хроника.инфо со ссылкой на novate.ru
Читайте также: Особенности интерьера ванных комнат в разных странах. Фото
А чтобы облегчить задачу, производитель предлагает огромное разнообразие плитки на любой вкус и цвет от самой скромной до ультрамодной, устоять перед которой не в силах даже самые привередливые люди.
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