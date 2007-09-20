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Стильные решения, которые преобразят ванную комнату. Фото

Стильные решения, которые преобразят ванную комнату. ФотоРазнообразие современной плитки дает волю фантазии

Суперсовременная и просторная, светлая и пестрящая разнообразием цветов, небольшая, но уютная, маленькая, но при этом очень яркая и контрастная – ванная комната. И какой она будет, зависит только от ваших вкусов и предпочтений, пишет Хроника.инфо со ссылкой на novate.ru

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А чтобы облегчить задачу, производитель предлагает огромное разнообразие плитки на любой вкус и цвет от самой скромной до ультрамодной, устоять перед которой не в силах даже самые привередливые люди.

Стильные решения, которые преобразят ванную комнату. Фото
Стильные решения, которые преобразят ванную комнату. Фото
Стильные решения, которые преобразят ванную комнату. Фото
Стильные решения, которые преобразят ванную комнату. Фото
Стильные решения, которые преобразят ванную комнату. Фото
Стильные решения, которые преобразят ванную комнату. Фото
Стильные решения, которые преобразят ванную комнату. Фото
Стильные решения, которые преобразят ванную комнату. Фото
Стильные решения, которые преобразят ванную комнату. Фото
Стильные решения, которые преобразят ванную комнату. Фото
Стильные решения, которые преобразят ванную комнату. Фото
Стильные решения, которые преобразят ванную комнату. Фото
Стильные решения, которые преобразят ванную комнату. Фото
Стильные решения, которые преобразят ванную комнату. Фото
Стильные решения, которые преобразят ванную комнату. Фото
Стильные решения, которые преобразят ванную комнату. Фото
Стильные решения, которые преобразят ванную комнату. Фото
Стильные решения, которые преобразят ванную комнату. Фото
Стильные решения, которые преобразят ванную комнату. Фото
Стильные решения, которые преобразят ванную комнату. Фото
Стильные решения, которые преобразят ванную комнату. Фото
Стильные решения, которые преобразят ванную комнату. Фото
Стильные решения, которые преобразят ванную комнату. Фото
Стильные решения, которые преобразят ванную комнату. Фото
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 Теги: ванная комната, дизайн

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Сегодня, 10:26 » Автор: Татьяна Ларина
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