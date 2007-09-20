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Полезные идеи применения покрышек на даче. Фото

Полезные идеи применения покрышек на даче. ФотоЕсли много покрышек, то самое время сделать клумбы.

Старые покрышки – это вовсе не бесполезный мусор, а превосходный строительный материал, который можно пустить на благое дело, пишет Хроника.инфо со ссылкой на novate.ru

И сейчас речь идет вовсе не о правильной раздельной утилизации отходов, а о том, что можно сделать из нескольких, на первый взгляд, ненужных покрышек на дачном участке.

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Вот парочка примеров, которые стоит взять на заметку каждому хозяину.

Полезные идеи применения покрышек на даче. Фото
Полезные идеи применения покрышек на даче. Фото
Полезные идеи применения покрышек на даче. Фото
Полезные идеи применения покрышек на даче. Фото
Полезные идеи применения покрышек на даче. Фото
Полезные идеи применения покрышек на даче. Фото
Полезные идеи применения покрышек на даче. Фото
Полезные идеи применения покрышек на даче. Фото
Полезные идеи применения покрышек на даче. Фото
Полезные идеи применения покрышек на даче. Фото
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 Теги: дача, покрышки

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Сегодня, 12:25 » Автор: Татьяна Ларина
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