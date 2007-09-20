Раздел: Фоторепортажи
Полезные идеи применения покрышек на даче. Фото
Если много покрышек, то самое время сделать клумбы.
Старые покрышки – это вовсе не бесполезный мусор, а превосходный строительный материал, который можно пустить на благое дело, пишет Хроника.инфо со ссылкой на novate.ru
И сейчас речь идет вовсе не о правильной раздельной утилизации отходов, а о том, что можно сделать из нескольких, на первый взгляд, ненужных покрышек на дачном участке.
Читайте также: Необычные идеи использования старых покрышек. Фото
Вот парочка примеров, которые стоит взять на заметку каждому хозяину.
Старые покрышки – это вовсе не бесполезный мусор, а превосходный строительный материал, который можно пустить на благое дело, пишет Хроника.инфо со ссылкой на novate.ru
И сейчас речь идет вовсе не о правильной раздельной утилизации отходов, а о том, что можно сделать из нескольких, на первый взгляд, ненужных покрышек на дачном участке.
Читайте также: Необычные идеи использования старых покрышек. Фото
Вот парочка примеров, которые стоит взять на заметку каждому хозяину.
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