» » Эти девушки явно перестарались в спортивном зале. Фото
Раздел: Фоторепортажи  
0

Эти девушки явно перестарались в спортивном зале. Фото

Эти девушки явно перестарались в спортивном зале. ФотоТяжело проверить, но это девушки

Ваша подруга "ударилась" в спорт? Тогда будьте бдительны! Вскоре она сможет случайно вас раздавить, и даже не заметить, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

Читайте также: Перестарались: забавные строительные ляпы

Но шутки-шутками, а если серьезно, то спорт - это очень хорошо. Но все должно быть в меру.

Эти девушки явно перестарались в спортивном зале. Фото
Эти девушки явно перестарались в спортивном зале. Фото
Эти девушки явно перестарались в спортивном зале. Фото
Эти девушки явно перестарались в спортивном зале. Фото
Эти девушки явно перестарались в спортивном зале. Фото
Эти девушки явно перестарались в спортивном зале. Фото
Эти девушки явно перестарались в спортивном зале. Фото
Эти девушки явно перестарались в спортивном зале. Фото
Эти девушки явно перестарались в спортивном зале. Фото
Эти девушки явно перестарались в спортивном зале. Фото
Эти девушки явно перестарались в спортивном зале. Фото
Эти девушки явно перестарались в спортивном зале. Фото
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: девушки, спортзал

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 14:08 » Автор: Татьяна Ларина
     40
     0

Похожие новости по теме

Эти девушки явно переборщили со спортом. Фото Эти девушки явно переборщили со спортом. Фото

Девушки спортсменки, которые удивят вас своими формами.

Спорт и экстрим на грани безумия. Фото Спорт и экстрим на грани безумия. Фото

У кого-то при виде подобных фотографий подкашиваются колени, и сердце уходит в пятки.

Хай-дайвинг – спорт для отважных духом. Фото Хай-дайвинг – спорт для отважных духом. Фото

Прыжки с 27-метровой высоты.

Спорт под водой. Фото Спорт под водой. Фото

Подборка уникальных фотографий Аликса Мартинеза.

Родео – спорт, в котором робким духом места нет. Фото Родео – спорт, в котором робким духом места нет. Фото

Настоящая схватка человека с животными.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх