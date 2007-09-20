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В Полтаве прошел красочный парад вышиванок. Фото

В Полтаве прошел красочный парад вышиванок. ФотоПолтавчане прошли праздничным шествием от Соборной площади до парка "Победа"

22 сентября, в рамках арт-проекта "Полтава вышитая", тысячи полтавчан прошли в вышиванках праздничным шествием по улицам города, от Белой беседки в парке "Победа", пишет Хроника.инфо со ссылкой на Depo.Полтава .

Среди прочих в мероприятии приняли участие секретарь горсовета Александр Шамота и депутаты городского и областного советов.

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Праздничные мероприятия пройдут в парке "Победа" до самого вечера. Гостей ждут: фестиваль полтавской кухни; детская развлекательная зона "Детская страна"; ярмарка местных производителей; фестивале народного творчества и молодежных уличных культур.

В Полтаве прошел красочный парад вышиванок. Фото
В Полтаве прошел красочный парад вышиванок. Фото
В Полтаве прошел красочный парад вышиванок. Фото
В Полтаве прошел красочный парад вышиванок. Фото
В Полтаве прошел красочный парад вышиванок. Фото
В Полтаве прошел красочный парад вышиванок. Фото
В Полтаве прошел красочный парад вышиванок. Фото
В Полтаве прошел красочный парад вышиванок. Фото
В Полтаве прошел красочный парад вышиванок. Фото
В Полтаве прошел красочный парад вышиванок. Фото
В Полтаве прошел красочный парад вышиванок. Фото
В Полтаве прошел красочный парад вышиванок. Фото
В Полтаве прошел красочный парад вышиванок. Фото
В Полтаве прошел красочный парад вышиванок. Фото
В Полтаве прошел красочный парад вышиванок. Фото
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 Теги: Полтава, вышиванка

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Сегодня, 16:30 » Автор: Татьяна Ларина
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