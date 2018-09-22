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Атмосферные снимки Днепра из Instagram. Фото
Осенний Днепр напоминает сонную лощину
Субботний Днепр напоминает сонную лощину, купающуюся в ласковых лучах солнца. Пожелтевшая листва устилает городские улочки пестрым ковром, а в воздухе действительно пахнет осенью. Засыпающая природа вдохновляет красочным пейзажем, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.
Самое время сделать паузу и оглядеться: природа дарит силы и вдохновение для новых свершений. Пускай легкая хандара не пугает вас. Наслаждайтесь теплыми напитками, пледами и объятьями - осень идеально подходит для этого.
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Царящая вокруг красота делает каждого из нас мечтательным романтиком. Ведь как иначе объяснить изобилие красивых фото в Instagram, которые сделали жители Днепра? Информатор подготовил для вас подборку самых завораживающих снимков.
Субботний Днепр напоминает сонную лощину, купающуюся в ласковых лучах солнца. Пожелтевшая листва устилает городские улочки пестрым ковром, а в воздухе действительно пахнет осенью. Засыпающая природа вдохновляет красочным пейзажем, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.
Самое время сделать паузу и оглядеться: природа дарит силы и вдохновение для новых свершений. Пускай легкая хандара не пугает вас. Наслаждайтесь теплыми напитками, пледами и объятьями - осень идеально подходит для этого.
Читайте также: Атмосферные снимки Днепра из Instagram. Фото
Царящая вокруг красота делает каждого из нас мечтательным романтиком. Ведь как иначе объяснить изобилие красивых фото в Instagram, которые сделали жители Днепра? Информатор подготовил для вас подборку самых завораживающих снимков.
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