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Атмосферные снимки Днепра из Instagram. Фото

Атмосферные снимки Днепра из Instagram. ФотоОсенний Днепр напоминает сонную лощину

Субботний Днепр напоминает сонную лощину, купающуюся в ласковых лучах солнца. Пожелтевшая листва устилает городские улочки пестрым ковром, а в воздухе действительно пахнет осенью. Засыпающая природа вдохновляет красочным пейзажем, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.

Самое время сделать паузу и оглядеться: природа дарит силы и вдохновение для новых свершений. Пускай легкая хандара не пугает вас. Наслаждайтесь теплыми напитками, пледами и объятьями - осень идеально подходит для этого.

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Царящая вокруг красота делает каждого из нас мечтательным романтиком. Ведь как иначе объяснить изобилие красивых фото в Instagram, которые сделали жители Днепра? Информатор подготовил для вас подборку самых завораживающих снимков.

Атмосферные снимки Днепра из Instagram. Фото
Атмосферные снимки Днепра из Instagram. Фото
Атмосферные снимки Днепра из Instagram. Фото
Атмосферные снимки Днепра из Instagram. Фото
Атмосферные снимки Днепра из Instagram. Фото
Атмосферные снимки Днепра из Instagram. Фото
Атмосферные снимки Днепра из Instagram. Фото
Атмосферные снимки Днепра из Instagram. Фото
Атмосферные снимки Днепра из Instagram. Фото
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 Теги: Днепр, город

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Сегодня, 16:55 » Автор: Татьяна Ларина
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