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Фотограф снимает природу в зеркале. Фото

Фотограф снимает природу в зеркале. ФотоСтена отражает песок, океан, чаек и отдыхающих.

Отражение - это как вселенная, маленькая планета, с различными домами, цветами, настроениями и светом, увлекательное взаимодействие природы и цивилизации, или гравитации между жизнью и смертью. Так описывает свой проект фотограф Себастьян Магнани.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ubr.ua.

Через круглое зеркало он сочетает небо и землю, создавая невероятные композиции. По его словам, это также ключ к саморазвитию, само отражение, что всегда является важной составляющей прогресса, - сообщает Bored Banda.

Архитектурное бюро Gjøde & Partnere Arkitekter превратило кусок публичного пляжа в австралийском Перте в «необитаемый остров». Для этого его обнесли 72-метровой полукруглой фанерной стеной с зеркальным покрытием на вогнутой стороне.

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Стена отражает песок, океан, чаек и отдыхающих, создавая ощущение изоляции от внешнего мира. По словам авторов проекта, они установили зеркала таким образом, чтобы те отражали впечатляющие закаты, которыми знаменит пляж.

Фотограф снимает природу в зеркале. Фото
Фотограф снимает природу в зеркале. Фото
Фотограф снимает природу в зеркале. Фото
Фотограф снимает природу в зеркале. Фото
Фотограф снимает природу в зеркале. Фото
Фотограф снимает природу в зеркале. Фото
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 Теги: Фотограф, природа, Фото

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Сегодня, 21:20 » Автор: Едгар Букмирза
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