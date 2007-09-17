Раздел: Фоторепортажи
Фотограф снимает природу в зеркале. Фото
Стена отражает песок, океан, чаек и отдыхающих.
Отражение - это как вселенная, маленькая планета, с различными домами, цветами, настроениями и светом, увлекательное взаимодействие природы и цивилизации, или гравитации между жизнью и смертью. Так описывает свой проект фотограф Себастьян Магнани.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ubr.ua.
Через круглое зеркало он сочетает небо и землю, создавая невероятные композиции. По его словам, это также ключ к саморазвитию, само отражение, что всегда является важной составляющей прогресса, - сообщает Bored Banda.
Архитектурное бюро Gjøde & Partnere Arkitekter превратило кусок публичного пляжа в австралийском Перте в «необитаемый остров». Для этого его обнесли 72-метровой полукруглой фанерной стеной с зеркальным покрытием на вогнутой стороне.
Читайте также: Фотограф снимает захватывающие пейзажи гор и мегаполисов. Фото
Стена отражает песок, океан, чаек и отдыхающих, создавая ощущение изоляции от внешнего мира. По словам авторов проекта, они установили зеркала таким образом, чтобы те отражали впечатляющие закаты, которыми знаменит пляж.
Отражение - это как вселенная, маленькая планета, с различными домами, цветами, настроениями и светом, увлекательное взаимодействие природы и цивилизации, или гравитации между жизнью и смертью. Так описывает свой проект фотограф Себастьян Магнани.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ubr.ua.
Через круглое зеркало он сочетает небо и землю, создавая невероятные композиции. По его словам, это также ключ к саморазвитию, само отражение, что всегда является важной составляющей прогресса, - сообщает Bored Banda.
Архитектурное бюро Gjøde & Partnere Arkitekter превратило кусок публичного пляжа в австралийском Перте в «необитаемый остров». Для этого его обнесли 72-метровой полукруглой фанерной стеной с зеркальным покрытием на вогнутой стороне.
Читайте также: Фотограф снимает захватывающие пейзажи гор и мегаполисов. Фото
Стена отражает песок, океан, чаек и отдыхающих, создавая ощущение изоляции от внешнего мира. По словам авторов проекта, они установили зеркала таким образом, чтобы те отражали впечатляющие закаты, которыми знаменит пляж.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
487
0
Также советуем посмотреть
- Порошенко рассказал, как Кремль вмешивается в украинские выборы
- Футболист провалился в яму на стадионе
- Житель Энергодара забыл, где оставил свой автомобиль
- Россиянин попросил убежища в Украине: названа причина
- Веселые анекдоты для хорошего субботнего настроения
- Уморительные кадры, сделанные на американских горках
- Упитанный кот из британского супермаркета умилил Сеть
- Когда что-то пошло не так: забавные свадебные снимки
- Забавный енот-воришка стал звездой Сети
- Королева пародий Instagram стала звездой Сети
- Забавные снимки из жизни неудачников
- Талант фотографа: отец случайно сделал из дочери интернет-звезду
- Забавные животные, угодившие в курьезные ситуации
- Смех до упаду: «чудики» в общественном транспорте
- Сутки в ООС: 18 обстрелов, трое раненых
- Потешные питомцы, которым все равно, где спать
- Веселые ситуации, которые могут произойти лишь на борту самолета
- Забавные фотки людей, не готовых к "покатушкам" на американских горках
- Стало известно, как собираются поделить имущество украинских церквей
- Копы «спасли» день рождения мальчика, оставшегося без гостей
- Герои этих веселых фоток не смогли "победить" сонливость
- Украинские депутаты просят патриарха Варфоломея отложить вопрос об автокефалии
- Забавные твиты, в которых многие узнают себя
- Дело Вороненкова: появились новые подробности
- Совсем не смутился: воришку-енота застали на месте «преступления»
- Хуг заявил о регрессе в разведении сил на Донбассе
- Виступ Порошенко у Раді був всеохопним
- Американские студенты забавно разыграли McDonald's
- В «ЛНР» снова проблемы с мобильной связью
- На пляже в Новой Зеландии засняли морское «НЛО»
Оставьте свой комментарий