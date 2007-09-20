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Раздел: Фоторепортажи  
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Художница создает удивительные рисунки с помощью живых муравьев. Фото

Художница создает удивительные рисунки с помощью живых муравьев. ФотоСоздание таких композиций занимает определенное время.

Художница рисует картины и завершает их с помощью муравьев. Своим искусством она делится на своей странице в Instagram.

Секрет уникальных композиций в маленьких порциях сахара, которые Янта Найкер (так зовут художницу) излагает в форме элементов, которых не хватает в картине. Так, муравьи занимают периметр рассыпанного сахара, образуя необходимые формы, – пишет Хроника.инфо со ссылкой на УНН.

По словам художницы, создание таких композиций занимает определенное время, и часто требует нескольких попыток.

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«Муравьи двигаются и бегут очень быстро, поэтому я должна успеть сделать фото, как можно быстрее», - делится с читателями Янта.

Художница создает удивительные рисунки с помощью живых муравьев. Фото
Художница создает удивительные рисунки с помощью живых муравьев. Фото
Художница создает удивительные рисунки с помощью живых муравьев. Фото
Художница создает удивительные рисунки с помощью живых муравьев. Фото
Художница создает удивительные рисунки с помощью живых муравьев. Фото
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 Теги: Художница, рисунки, Фото

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Вчера, 22:44 » Автор: Едгар Букмирза
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