Раздел: Фоторепортажи
Художница создает удивительные рисунки с помощью живых муравьев. Фото
Создание таких композиций занимает определенное время.
Художница рисует картины и завершает их с помощью муравьев. Своим искусством она делится на своей странице в Instagram.
Секрет уникальных композиций в маленьких порциях сахара, которые Янта Найкер (так зовут художницу) излагает в форме элементов, которых не хватает в картине. Так, муравьи занимают периметр рассыпанного сахара, образуя необходимые формы, – пишет Хроника.инфо со ссылкой на УНН.
По словам художницы, создание таких композиций занимает определенное время, и часто требует нескольких попыток.
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«Муравьи двигаются и бегут очень быстро, поэтому я должна успеть сделать фото, как можно быстрее», - делится с читателями Янта.
Художница рисует картины и завершает их с помощью муравьев. Своим искусством она делится на своей странице в Instagram.
Секрет уникальных композиций в маленьких порциях сахара, которые Янта Найкер (так зовут художницу) излагает в форме элементов, которых не хватает в картине. Так, муравьи занимают периметр рассыпанного сахара, образуя необходимые формы, – пишет Хроника.инфо со ссылкой на УНН.
По словам художницы, создание таких композиций занимает определенное время, и часто требует нескольких попыток.
Читайте также: Американская художница создает удивительные картины из конфет. Фото
«Муравьи двигаются и бегут очень быстро, поэтому я должна успеть сделать фото, как можно быстрее», - делится с читателями Янта.
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