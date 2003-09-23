Раздел: Фоторепортажи
Самые крупные и необычные рыбы, пойманные известным рыбаком. Фото
Этот мужчина переловил сотни различных видов рыб.
Лишь один раз их увидев, можно навсегда потерять всякое желание даже подходить к реке. Но для седовласого Джереми Уэйда, который ведет на Animal Planet передачу «Речные монстры», это всего лишь рыбки. И да, он действительно отпускает на волю все, что поймал, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BigPicture.
1. Двухметровая 50-килограммовая панцирная щука, пойманная в реке Тринити в Техасе.
2. 68-килограммовая арапайма, пойманная в озере Рио Мадериа в Бразилии.
3. Огромная шестижаберная акула, пойманная в южной части африканской реки Замбези.
4. Электрический угорь из реки Амазонка, который может вырастать до 2,4 м в длину и весить до 19 кг.
5. Пресноводная рыба-пила, которая вырастает до 6 метров в длину и весит до 180 кг.
6. Огромный сиамский карп из реки Меконг. И это еще не взрослая особь. Он может вырастать до 3 метров и весить до 300 кг, что делает его одной из самых больших пресноводных рыб на нашей планете.
7. Большой пресноводный скат. Эта 180-килограммовая рыба стала самой большой, которую Джереми Уэйду удавалось поймать.
8. Терапон-голиаф – отдаленный родственник пираньи, найденный в реке Конго в самом сердце Африки.
9. 73-килограммовый сом из Северной Индии. Эта рыбка была 1,5 м от головы до хвоста, 1 метр в обхвате и с размахом хвоста в 1,1 м.
10. Протоптер. Крупнейшая особь может достигать 2 метров в длину.
11. Сом вунду, который может достигать 1,5 метра в длину, а максимальный вес его составлял 54 кг.
12. Новозеландский угорь, который может достигать 1,5 метра в длину.
13. Нильский окунь. Может вырасти до 1,8 м в длину и до 225 кг весом.
14. Черная пиранья - крупнейшая из 40 известных видов пираньи.
15. Похожий на какую-то доисторическую рыбу сом из реки Ориноко, известный в этих местах под названием кую-кую. Он может достигать метра в длину и 18 кг веса. В задней части тела рыбы есть отростки, поддерживающие хвостовой плавник, из-за чего она и похожа на рыбу-броненосца из другой эпохи.
16. Краснобрюхий паку относится к роду пираний, но в отличие от своих собратьев питается в основном насекомыми и растительностью. Использует свои большие, похожие на человеческие зубы для растрескивания орехов, семян и разрубания морских трав и других источников пищи.
17. Короткохвостый речной скат. Обычно вырастает до 1,5 м в диаметре, а весит более 200 кг.
18. Обыкновенный сом весом 74 кг и длиной 2,2 м.
19. Белый осётр - крупнейшая и самая примитивная пресноводная рыба Северной Америки. Самый большой в истории осетр был более 6 м в длину и весил почти 800 кг.
20. Японская большая саламандра, вторая крупнейшая в мире после китайской. Вырастает до 1,5 м в длину.
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21. Близкий родственник пираньи - скумбриевидный гидролик, которого часто называют рыбой-вампиром из-за его длинных клыков, которые могут быть до 15 см в длину. Обитает эта прекрасная рыбка в реке Ориноко в Венесуэле.
Лишь один раз их увидев, можно навсегда потерять всякое желание даже подходить к реке. Но для седовласого Джереми Уэйда, который ведет на Animal Planet передачу «Речные монстры», это всего лишь рыбки. И да, он действительно отпускает на волю все, что поймал, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BigPicture.
1. Двухметровая 50-килограммовая панцирная щука, пойманная в реке Тринити в Техасе.
2. 68-килограммовая арапайма, пойманная в озере Рио Мадериа в Бразилии.
3. Огромная шестижаберная акула, пойманная в южной части африканской реки Замбези.
4. Электрический угорь из реки Амазонка, который может вырастать до 2,4 м в длину и весить до 19 кг.
5. Пресноводная рыба-пила, которая вырастает до 6 метров в длину и весит до 180 кг.
6. Огромный сиамский карп из реки Меконг. И это еще не взрослая особь. Он может вырастать до 3 метров и весить до 300 кг, что делает его одной из самых больших пресноводных рыб на нашей планете.
7. Большой пресноводный скат. Эта 180-килограммовая рыба стала самой большой, которую Джереми Уэйду удавалось поймать.
8. Терапон-голиаф – отдаленный родственник пираньи, найденный в реке Конго в самом сердце Африки.
9. 73-килограммовый сом из Северной Индии. Эта рыбка была 1,5 м от головы до хвоста, 1 метр в обхвате и с размахом хвоста в 1,1 м.
10. Протоптер. Крупнейшая особь может достигать 2 метров в длину.
11. Сом вунду, который может достигать 1,5 метра в длину, а максимальный вес его составлял 54 кг.
12. Новозеландский угорь, который может достигать 1,5 метра в длину.
13. Нильский окунь. Может вырасти до 1,8 м в длину и до 225 кг весом.
14. Черная пиранья - крупнейшая из 40 известных видов пираньи.
15. Похожий на какую-то доисторическую рыбу сом из реки Ориноко, известный в этих местах под названием кую-кую. Он может достигать метра в длину и 18 кг веса. В задней части тела рыбы есть отростки, поддерживающие хвостовой плавник, из-за чего она и похожа на рыбу-броненосца из другой эпохи.
16. Краснобрюхий паку относится к роду пираний, но в отличие от своих собратьев питается в основном насекомыми и растительностью. Использует свои большие, похожие на человеческие зубы для растрескивания орехов, семян и разрубания морских трав и других источников пищи.
17. Короткохвостый речной скат. Обычно вырастает до 1,5 м в диаметре, а весит более 200 кг.
18. Обыкновенный сом весом 74 кг и длиной 2,2 м.
19. Белый осётр - крупнейшая и самая примитивная пресноводная рыба Северной Америки. Самый большой в истории осетр был более 6 м в длину и весил почти 800 кг.
20. Японская большая саламандра, вторая крупнейшая в мире после китайской. Вырастает до 1,5 м в длину.
Читайте также: Художник проиллюстрировал эмоциональные состояния людей. Фото
21. Близкий родственник пираньи - скумбриевидный гидролик, которого часто называют рыбой-вампиром из-за его длинных клыков, которые могут быть до 15 см в длину. Обитает эта прекрасная рыбка в реке Ориноко в Венесуэле.
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