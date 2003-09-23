» » Самые крупные и необычные рыбы, пойманные известным рыбаком. Фото
Раздел: Фоторепортажи  
0

Самые крупные и необычные рыбы, пойманные известным рыбаком. Фото

Самые крупные и необычные рыбы, пойманные известным рыбаком. Фото Этот мужчина переловил сотни различных видов рыб.

Лишь один раз их увидев, можно навсегда потерять всякое желание даже подходить к реке. Но для седовласого Джереми Уэйда, который ведет на Animal Planet передачу «Речные монстры», это всего лишь рыбки. И да, он действительно отпускает на волю все, что поймал, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BigPicture.

1. Двухметровая 50-килограммовая панцирная щука, пойманная в реке Тринити в Техасе.

Самые крупные и необычные рыбы, пойманные известным рыбаком. Фото


2. 68-килограммовая арапайма, пойманная в озере Рио Мадериа в Бразилии.

Самые крупные и необычные рыбы, пойманные известным рыбаком. Фото


3. Огромная шестижаберная акула, пойманная в южной части африканской реки Замбези.

Самые крупные и необычные рыбы, пойманные известным рыбаком. Фото


4. Электрический угорь из реки Амазонка, который может вырастать до 2,4 м в длину и весить до 19 кг.

Самые крупные и необычные рыбы, пойманные известным рыбаком. Фото


5. Пресноводная рыба-пила, которая вырастает до 6 метров в длину и весит до 180 кг.

Самые крупные и необычные рыбы, пойманные известным рыбаком. Фото


6. Огромный сиамский карп из реки Меконг. И это еще не взрослая особь. Он может вырастать до 3 метров и весить до 300 кг, что делает его одной из самых больших пресноводных рыб на нашей планете.

Самые крупные и необычные рыбы, пойманные известным рыбаком. Фото


7. Большой пресноводный скат. Эта 180-килограммовая рыба стала самой большой, которую Джереми Уэйду удавалось поймать.

Самые крупные и необычные рыбы, пойманные известным рыбаком. Фото


8. Терапон-голиаф – отдаленный родственник пираньи, найденный в реке Конго в самом сердце Африки.

Самые крупные и необычные рыбы, пойманные известным рыбаком. Фото


9. 73-килограммовый сом из Северной Индии. Эта рыбка была 1,5 м от головы до хвоста, 1 метр в обхвате и с размахом хвоста в 1,1 м.

Самые крупные и необычные рыбы, пойманные известным рыбаком. Фото


10. Протоптер. Крупнейшая особь может достигать 2 метров в длину.

Самые крупные и необычные рыбы, пойманные известным рыбаком. Фото


11. Сом вунду, который может достигать 1,5 метра в длину, а максимальный вес его составлял 54 кг.

Самые крупные и необычные рыбы, пойманные известным рыбаком. Фото


12. Новозеландский угорь, который может достигать 1,5 метра в длину.

Самые крупные и необычные рыбы, пойманные известным рыбаком. Фото


13. Нильский окунь. Может вырасти до 1,8 м в длину и до 225 кг весом.

Самые крупные и необычные рыбы, пойманные известным рыбаком. Фото


14. Черная пиранья - крупнейшая из 40 известных видов пираньи.

Самые крупные и необычные рыбы, пойманные известным рыбаком. Фото


15. Похожий на какую-то доисторическую рыбу сом из реки Ориноко, известный в этих местах под названием кую-кую. Он может достигать метра в длину и 18 кг веса. В задней части тела рыбы есть отростки, поддерживающие хвостовой плавник, из-за чего она и похожа на рыбу-броненосца из другой эпохи.

Самые крупные и необычные рыбы, пойманные известным рыбаком. Фото


16. Краснобрюхий паку относится к роду пираний, но в отличие от своих собратьев питается в основном насекомыми и растительностью. Использует свои большие, похожие на человеческие зубы для растрескивания орехов, семян и разрубания морских трав и других источников пищи.

Самые крупные и необычные рыбы, пойманные известным рыбаком. Фото


17. Короткохвостый речной скат. Обычно вырастает до 1,5 м в диаметре, а весит более 200 кг.

Самые крупные и необычные рыбы, пойманные известным рыбаком. Фото


18. Обыкновенный сом весом 74 кг и длиной 2,2 м.

Самые крупные и необычные рыбы, пойманные известным рыбаком. Фото


19. Белый осётр - крупнейшая и самая примитивная пресноводная рыба Северной Америки. Самый большой в истории осетр был более 6 м в длину и весил почти 800 кг.

Самые крупные и необычные рыбы, пойманные известным рыбаком. Фото


20. Японская большая саламандра, вторая крупнейшая в мире после китайской. Вырастает до 1,5 м в длину.

Самые крупные и необычные рыбы, пойманные известным рыбаком. Фото


Читайте также: Художник проиллюстрировал эмоциональные состояния людей. Фото

21. Близкий родственник пираньи - скумбриевидный гидролик, которого часто называют рыбой-вампиром из-за его длинных клыков, которые могут быть до 15 см в длину. Обитает эта прекрасная рыбка в реке Ориноко в Венесуэле.

Самые крупные и необычные рыбы, пойманные известным рыбаком. Фото
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: рыба, улов

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 07:33 » Автор: Евгений Шевченко
     69
     0

Похожие новости по теме

Самые опасные монстры морских пучин. Фото Самые опасные монстры морских пучин. Фото

Вы даже не представляете, какими ужасными могут быть рыбы.

Подводные монстры: самые большие рыбы в мире. Фото Подводные монстры: самые большие рыбы в мире. Фото

Водоемы Земли скрывают настоящих гигантов – пресноводных и морских рыб, поражающих своими размерами.

Гигантские рыбы, обитающие в морских глубинах. Фото Гигантские рыбы, обитающие в морских глубинах. Фото

Морские пучины скрывают от наших глаз своих интересных и необычных обитателей.

Самые страшные и необычные обитатели рек. Фото Самые страшные и необычные обитатели рек. Фото

Эти рыбы стали героями программы "Речные монстры".

Жуткие рыбы, которым наверняка не обрадуются рыбаки. Фото Жуткие рыбы, которым наверняка не обрадуются рыбаки. Фото

Они могут быть очень опасными.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх