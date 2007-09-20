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Фотограф показал, как выглядят 200 калорий в разных продуктах. Фото

Фотограф показал, как выглядят 200 калорий в разных продуктах. Фото Из-за различной пищевой ценности количество продуктов отличается.

Все мы прекрасно знаем, что разные продукты питания обладают различной калорийностью, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BigPicture.

Но многие ли могут представить, как в реальности выглядит эта разница? Самым любознательным и тем, кто следит за питанием, безусловно, будет интересно исследование, демонстрирующее различные продукты в количестве, содержащем одинаковое число калорий - 200.

Для наглядности сравнения все фото сделаны одной и той же камерой на одинаковых тарелках диаметром 26 см и мисках диаметром 16 см.

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Пожалуйста, имейте в виду, что данный проект обращает внимание только на количество калорий (которых, кстати, взрослому человеку требуется потреблять в среднем 2000-2500 ежедневно!) и не затрагивает другие не менее важные показатели, составляющие питательную ценность продукта.

Фотограф показал, как выглядят 200 калорий в разных продуктах. Фото
Фотограф показал, как выглядят 200 калорий в разных продуктах. Фото
Фотограф показал, как выглядят 200 калорий в разных продуктах. Фото
Фотограф показал, как выглядят 200 калорий в разных продуктах. Фото
Фотограф показал, как выглядят 200 калорий в разных продуктах. Фото
Фотограф показал, как выглядят 200 калорий в разных продуктах. Фото
Фотограф показал, как выглядят 200 калорий в разных продуктах. Фото
Фотограф показал, как выглядят 200 калорий в разных продуктах. Фото
Фотограф показал, как выглядят 200 калорий в разных продуктах. Фото
Фотограф показал, как выглядят 200 калорий в разных продуктах. Фото
Фотограф показал, как выглядят 200 калорий в разных продуктах. Фото
Фотограф показал, как выглядят 200 калорий в разных продуктах. Фото
Фотограф показал, как выглядят 200 калорий в разных продуктах. Фото
Фотограф показал, как выглядят 200 калорий в разных продуктах. Фото
Фотограф показал, как выглядят 200 калорий в разных продуктах. Фото
Фотограф показал, как выглядят 200 калорий в разных продуктах. Фото
Фотограф показал, как выглядят 200 калорий в разных продуктах. Фото
Фотограф показал, как выглядят 200 калорий в разных продуктах. Фото
Фотограф показал, как выглядят 200 калорий в разных продуктах. Фото
Фотограф показал, как выглядят 200 калорий в разных продуктах. Фото
Фотограф показал, как выглядят 200 калорий в разных продуктах. Фото
Фотограф показал, как выглядят 200 калорий в разных продуктах. Фото
Фотограф показал, как выглядят 200 калорий в разных продуктах. Фото
Фотограф показал, как выглядят 200 калорий в разных продуктах. Фото
Фотограф показал, как выглядят 200 калорий в разных продуктах. Фото
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 Теги: калории, фото

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Сегодня, 08:30 » Автор: Евгений Шевченко
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