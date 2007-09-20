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Фотограф показал, как выглядят 200 калорий в разных продуктах. Фото
Из-за различной пищевой ценности количество продуктов отличается.
Все мы прекрасно знаем, что разные продукты питания обладают различной калорийностью, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BigPicture.
Но многие ли могут представить, как в реальности выглядит эта разница? Самым любознательным и тем, кто следит за питанием, безусловно, будет интересно исследование, демонстрирующее различные продукты в количестве, содержащем одинаковое число калорий - 200.
Для наглядности сравнения все фото сделаны одной и той же камерой на одинаковых тарелках диаметром 26 см и мисках диаметром 16 см.
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Пожалуйста, имейте в виду, что данный проект обращает внимание только на количество калорий (которых, кстати, взрослому человеку требуется потреблять в среднем 2000-2500 ежедневно!) и не затрагивает другие не менее важные показатели, составляющие питательную ценность продукта.
Все мы прекрасно знаем, что разные продукты питания обладают различной калорийностью, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BigPicture.
Но многие ли могут представить, как в реальности выглядит эта разница? Самым любознательным и тем, кто следит за питанием, безусловно, будет интересно исследование, демонстрирующее различные продукты в количестве, содержащем одинаковое число калорий - 200.
Для наглядности сравнения все фото сделаны одной и той же камерой на одинаковых тарелках диаметром 26 см и мисках диаметром 16 см.
Читайте также: Самые крупные и необычные рыбы, пойманные известным рыбаком. Фото
Пожалуйста, имейте в виду, что данный проект обращает внимание только на количество калорий (которых, кстати, взрослому человеку требуется потреблять в среднем 2000-2500 ежедневно!) и не затрагивает другие не менее важные показатели, составляющие питательную ценность продукта.
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