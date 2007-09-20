Раздел: Фоторепортажи
Подводные обитатели в необычных портретах. Фото
Они словно улыбаются.
Они напоминают людям коров, улиток и даже попугаев, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фотоискусство.
Обыкновенный рогатый кузовок
Эта рыбка живет в Индийском, Тихом и Атлантическом океанах. Увидеть ее можно около коралловых рифов или в лагунах со спокойной водой.
Обыкновенный рогатый кузовок не вырастает больше 40−46 см в длину. Его легко узнать благодаря необычной форме тела и сразу четырем «рогам». Два рогоподобных выроста размещены на голове, еще два - под хвостом. Они служат рыбке для защиты - так ее труднее проглотить.
Молодые кузовики обычно плавают стайками, а вот взрослые особи необычайно пугливы и держатся поодиночке.
Phyllopteryx taeniolatus
Этот вид рыб состоит в родстве с морскими коньками. Отличает Phyllopteryx taeniolatus большое количество шипов и лентовидных придатков на теле. «Ленточки» помогают рыбке прятаться среди водорослей.
Увидеть это замечательное создание можно в Индийском океане у южного побережья Австралии и у северных берегов Тасмании. Встречается рыбка на коралловых рифах на глубине от 3 до 50 метров.
Рак-богомол
Раков-богомолов еще называют ротоногими. По строению ножек эти существа напоминают богомолов. Так они и получили свое название. Первая пара ножек помогает ракам ориентироваться и ощущать. Пары ног со второй по пятую - хватательные. Ими рак хватает и удерживает добычу.
Известно, что у раков-богомолов одна из самых сложных зрительных систем из когда-либо изученных. У людей три типа цветочувствительных колбочек в глазах, а у раков-богомолов их сразу шестнадцать.
Tylodina perversa
Этот вид морской улитки не может не вызывать улыбку. У моллюска есть «домик», но состоит он не из карбоната кальция, а в основном из белка.
Обитает Tylodina perversa в северо-восточной Атлантике, включая Британские острова и Средиземное море.
Рыба-попугай
Семейство рыб-попугаев объединяет около 10 родов и 100 видов. Некоторые рыбы достигают 1.3 м в длину.
Обитают рыбы-попугаи в тропической зоне Тихого и Индийского океанов.
Свое название рыбы получили за «клюв»: челюстная кость с плотно расположенными многочисленными зубами формой напоминает клюв попугая.
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У некоторых видов имеются еще и наружные клыки, они представляют опасность для купальщиков. Но выглядит максимально позитивно.
Они напоминают людям коров, улиток и даже попугаев, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фотоискусство.
Обыкновенный рогатый кузовок
Эта рыбка живет в Индийском, Тихом и Атлантическом океанах. Увидеть ее можно около коралловых рифов или в лагунах со спокойной водой.
Обыкновенный рогатый кузовок не вырастает больше 40−46 см в длину. Его легко узнать благодаря необычной форме тела и сразу четырем «рогам». Два рогоподобных выроста размещены на голове, еще два - под хвостом. Они служат рыбке для защиты - так ее труднее проглотить.
Молодые кузовики обычно плавают стайками, а вот взрослые особи необычайно пугливы и держатся поодиночке.
Phyllopteryx taeniolatus
Этот вид рыб состоит в родстве с морскими коньками. Отличает Phyllopteryx taeniolatus большое количество шипов и лентовидных придатков на теле. «Ленточки» помогают рыбке прятаться среди водорослей.
Увидеть это замечательное создание можно в Индийском океане у южного побережья Австралии и у северных берегов Тасмании. Встречается рыбка на коралловых рифах на глубине от 3 до 50 метров.
Рак-богомол
Раков-богомолов еще называют ротоногими. По строению ножек эти существа напоминают богомолов. Так они и получили свое название. Первая пара ножек помогает ракам ориентироваться и ощущать. Пары ног со второй по пятую - хватательные. Ими рак хватает и удерживает добычу.
Известно, что у раков-богомолов одна из самых сложных зрительных систем из когда-либо изученных. У людей три типа цветочувствительных колбочек в глазах, а у раков-богомолов их сразу шестнадцать.
Tylodina perversa
Этот вид морской улитки не может не вызывать улыбку. У моллюска есть «домик», но состоит он не из карбоната кальция, а в основном из белка.
Обитает Tylodina perversa в северо-восточной Атлантике, включая Британские острова и Средиземное море.
Рыба-попугай
Семейство рыб-попугаев объединяет около 10 родов и 100 видов. Некоторые рыбы достигают 1.3 м в длину.
Обитают рыбы-попугаи в тропической зоне Тихого и Индийского океанов.
Свое название рыбы получили за «клюв»: челюстная кость с плотно расположенными многочисленными зубами формой напоминает клюв попугая.
Читайте также: Питомцы-хулиганы, способные довести хозяина до истерики
У некоторых видов имеются еще и наружные клыки, они представляют опасность для купальщиков. Но выглядит максимально позитивно.
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