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Подводные обитатели в необычных портретах. Фото

Подводные обитатели в необычных портретах. ФотоОни словно улыбаются.

Они напоминают людям коров, улиток и даже попугаев, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фотоискусство.

Обыкновенный рогатый кузовок

Подводные обитатели в необычных портретах. Фото


Эта рыбка живет в Индийском, Тихом и Атлантическом океанах. Увидеть ее можно около коралловых рифов или в лагунах со спокойной водой.

Подводные обитатели в необычных портретах. Фото


Обыкновенный рогатый кузовок не вырастает больше 40−46 см в длину. Его легко узнать благодаря необычной форме тела и сразу четырем «рогам». Два рогоподобных выроста размещены на голове, еще два - под хвостом. Они служат рыбке для защиты - так ее труднее проглотить.

Подводные обитатели в необычных портретах. Фото


Молодые кузовики обычно плавают стайками, а вот взрослые особи необычайно пугливы и держатся поодиночке.

Подводные обитатели в необычных портретах. Фото


Phyllopteryx taeniolatus
Этот вид рыб состоит в родстве с морскими коньками. Отличает Phyllopteryx taeniolatus большое количество шипов и лентовидных придатков на теле. «Ленточки» помогают рыбке прятаться среди водорослей.

Подводные обитатели в необычных портретах. Фото


Увидеть это замечательное создание можно в Индийском океане у южного побережья Австралии и у северных берегов Тасмании. Встречается рыбка на коралловых рифах на глубине от 3 до 50 метров.

Подводные обитатели в необычных портретах. Фото


Рак-богомол
Раков-богомолов еще называют ротоногими. По строению ножек эти существа напоминают богомолов. Так они и получили свое название. Первая пара ножек помогает ракам ориентироваться и ощущать. Пары ног со второй по пятую - хватательные. Ими рак хватает и удерживает добычу.

Подводные обитатели в необычных портретах. Фото


Известно, что у раков-богомолов одна из самых сложных зрительных систем из когда-либо изученных. У людей три типа цветочувствительных колбочек в глазах, а у раков-богомолов их сразу шестнадцать.

Подводные обитатели в необычных портретах. Фото


Tylodina perversa
Этот вид морской улитки не может не вызывать улыбку. У моллюска есть «домик», но состоит он не из карбоната кальция, а в основном из белка.

Подводные обитатели в необычных портретах. Фото


Обитает Tylodina perversa в северо-восточной Атлантике, включая Британские острова и Средиземное море.

Подводные обитатели в необычных портретах. Фото


Рыба-попугай
Семейство рыб-попугаев объединяет около 10 родов и 100 видов. Некоторые рыбы достигают 1.3 м в длину.

Подводные обитатели в необычных портретах. Фото


Обитают рыбы-попугаи в тропической зоне Тихого и Индийского океанов.

Подводные обитатели в необычных портретах. Фото


Свое название рыбы получили за «клюв»: челюстная кость с плотно расположенными многочисленными зубами формой напоминает клюв попугая.

Подводные обитатели в необычных портретах. Фото


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У некоторых видов имеются еще и наружные клыки, они представляют опасность для купальщиков. Но выглядит максимально позитивно.

Подводные обитатели в необычных портретах. Фото

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 Теги: подводные, портреты

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Сегодня, 19:12 » Автор: Анна Мартынова
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