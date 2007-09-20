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Насекомые в макроснимках американского фотографа. Фото

Насекомые в макроснимках американского фотографа. ФотоУ них необычная красота.

Данай Вульф (Danae Wolf) - фотограф из США, специализирующийся на макросъёмке насекомых и растений. Этим летом Дана работала над проектом под названием «Ранние пташки» («Early Risers»). Это серия фотографий насекомых и пауков, проснувшихся с восходом солнца, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фотоискусство.

«Я создаю макрофотографии насекомых, пауков и других беспозвоночных, чтобы люди могли больше узнать и более глубоко понять этих удивительных существ» - рассказывает фотограф.

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Насекомые в макроснимках американского фотографа. Фото
Насекомые в макроснимках американского фотографа. Фото
Насекомые в макроснимках американского фотографа. Фото
Насекомые в макроснимках американского фотографа. Фото
Насекомые в макроснимках американского фотографа. Фото
Насекомые в макроснимках американского фотографа. Фото
Насекомые в макроснимках американского фотографа. Фото
Насекомые в макроснимках американского фотографа. Фото
Насекомые в макроснимках американского фотографа. Фото
Насекомые в макроснимках американского фотографа. Фото
Насекомые в макроснимках американского фотографа. Фото
Насекомые в макроснимках американского фотографа. Фото
Насекомые в макроснимках американского фотографа. Фото
Насекомые в макроснимках американского фотографа. Фото
Насекомые в макроснимках американского фотографа. Фото
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 Теги: фотограф, макро

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Сегодня, 19:52 » Автор: Анна Мартынова
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