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Насекомые в макроснимках американского фотографа. Фото
У них необычная красота.
Данай Вульф (Danae Wolf) - фотограф из США, специализирующийся на макросъёмке насекомых и растений. Этим летом Дана работала над проектом под названием «Ранние пташки» («Early Risers»). Это серия фотографий насекомых и пауков, проснувшихся с восходом солнца, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фотоискусство.
«Я создаю макрофотографии насекомых, пауков и других беспозвоночных, чтобы люди могли больше узнать и более глубоко понять этих удивительных существ» - рассказывает фотограф.
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Данай Вульф (Danae Wolf) - фотограф из США, специализирующийся на макросъёмке насекомых и растений. Этим летом Дана работала над проектом под названием «Ранние пташки» («Early Risers»). Это серия фотографий насекомых и пауков, проснувшихся с восходом солнца, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фотоискусство.
«Я создаю макрофотографии насекомых, пауков и других беспозвоночных, чтобы люди могли больше узнать и более глубоко понять этих удивительных существ» - рассказывает фотограф.
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