Раздел: Фоторепортажи
Льды Аляски в инопланетных пейзажах. Фото
Работы Рёта Каджита.
«Ледяные образования» – фотопроект об абстрактной и эфемерной красоте природы. Рёта Каджита работает над ним с 2010 года, изучая уникальные ледяные узоры в отдалённых районах Аляски, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фотоискусство.
Японский фотограф Рёта Каджита (Ryota Kajita) исследует необычайную красоту льда. Переехав на Аляску, он последние восемь лет отправляется в отдалённые районы штата на поиски сложных узоров, созданных природой, прихватив свою среднеформатную фотокамеру.
Пока многие из нас наслаждаются чудесами зимы, Каджита возводит свою любовь на новый уровень. Для него это способ исследовать искусность и изящество природы. Его фотографии свидетельствуют о мимолётном характере окружающей среды и о проницательной наблюдательности фотографа.
«Узоры загадочны и дивны, хрупки и эфемерны. Они бесшумно формируются, быстро изменяются и исчезают, – пишет Каджита. – Каждый рисунок уникален, каждый сезон ледовых образований индивидуален. Проводя время на льду последние восемь лет, я ощущаю динамичность циклов сезонов, а также переменчивость климата».
Читайте также: Красавица сделала 30 пластических операций ради возлюбленного. Фото
Разнообразие запечатлённых узоров удивительно – от льдинок, укрытых нежными снежинками, до пузырьков воздуха, похожих на замороженных медуз. «Ледяные образования» – это призыв замедлиться и понаблюдать за мелкими деталями, что нас окружают. Это напоминание о том, что искусство повсюду, если присмотреться.
«Ледяные образования» – фотопроект об абстрактной и эфемерной красоте природы. Рёта Каджита работает над ним с 2010 года, изучая уникальные ледяные узоры в отдалённых районах Аляски, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фотоискусство.
Японский фотограф Рёта Каджита (Ryota Kajita) исследует необычайную красоту льда. Переехав на Аляску, он последние восемь лет отправляется в отдалённые районы штата на поиски сложных узоров, созданных природой, прихватив свою среднеформатную фотокамеру.
Пока многие из нас наслаждаются чудесами зимы, Каджита возводит свою любовь на новый уровень. Для него это способ исследовать искусность и изящество природы. Его фотографии свидетельствуют о мимолётном характере окружающей среды и о проницательной наблюдательности фотографа.
«Узоры загадочны и дивны, хрупки и эфемерны. Они бесшумно формируются, быстро изменяются и исчезают, – пишет Каджита. – Каждый рисунок уникален, каждый сезон ледовых образований индивидуален. Проводя время на льду последние восемь лет, я ощущаю динамичность циклов сезонов, а также переменчивость климата».
Читайте также: Красавица сделала 30 пластических операций ради возлюбленного. Фото
Разнообразие запечатлённых узоров удивительно – от льдинок, укрытых нежными снежинками, до пузырьков воздуха, похожих на замороженных медуз. «Ледяные образования» – это призыв замедлиться и понаблюдать за мелкими деталями, что нас окружают. Это напоминание о том, что искусство повсюду, если присмотреться.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
507
0
Также советуем посмотреть
- Прикольные фотки людей, которым незнакома удача
- Потешные комиксы, которые оценят все владельцы собак
- Смешные СМСки, которые могли отправить только родители
- Путин знатно оконфузился во время выступления
- Поднимаем настроение: десятка отличных анекдотов
- Немец отдал в бюро находок 2,5 кг золота, найденные в шкафу
- Киевляне продолжают шутить над ночной непогодой
- Сеть насмешило фото, сделанное в супермаркете в Крыму
- Наглый осьминог оставил водолаза без камеры
- Пять минут смеха: свежие анекдоты на утро воскресенья
- Незваный гость: турист возмутил слонов «визитом» в их вольер
- Сутки в зоне ООС: боевики 28 раз обстреливали позиции ВСУ
- В Cети популярность набирает странное фото
- Порошенко рассказал, как Кремль вмешивается в украинские выборы
- Футболист провалился в яму на стадионе
- Житель Энергодара забыл, где оставил свой автомобиль
- Россиянин попросил убежища в Украине: названа причина
- Веселые анекдоты для хорошего субботнего настроения
- Уморительные кадры, сделанные на американских горках
- Упитанный кот из британского супермаркета умилил Сеть
- Когда что-то пошло не так: забавные свадебные снимки
- Забавный енот-воришка стал звездой Сети
- Королева пародий Instagram стала звездой Сети
- Забавные снимки из жизни неудачников
- Талант фотографа: отец случайно сделал из дочери интернет-звезду
- Забавные животные, угодившие в курьезные ситуации
- Смех до упаду: «чудики» в общественном транспорте
- Сутки в ООС: 18 обстрелов, трое раненых
- Потешные питомцы, которым все равно, где спать
- Веселые ситуации, которые могут произойти лишь на борту самолета
Оставьте свой комментарий