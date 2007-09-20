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Американский фотограф нашел способ показать красоту небес. Фото

Американский фотограф нашел способ показать красоту небес. ФотоЕе работы впечатляют.

Мелисса Винсент (Melissa Vincent) родилась и выросла в Миссисипи. Она в равных частях фотограф, путешественник, рассказчик, инстаграммер, повар и знаток коктейлей. Девушка начала вести свой инстаграм в апреле 2011 года, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фотоискусство.

Сейчас Мелисса уже давно вышла за рамки социальной сети. Ее концептуальные снимки с выдержкой высоко оценивают такие издательства, как National Geographic и Time Magazine.

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Для обработки своих фотографий она использует только стандартные мобильные приложения. Её пейзажные снимки с необычными небесами всегда очень сказочные и завораживающие. Главная отличительная черта фотографии Мелиссы - игра с цветами и выдержкой, благодаря которой она и создает сказочную атмосферу на своих снимках.

Американский фотограф нашел способ показать красоту небес. Фото
Американский фотограф нашел способ показать красоту небес. Фото
Американский фотограф нашел способ показать красоту небес. Фото
Американский фотограф нашел способ показать красоту небес. Фото
Американский фотограф нашел способ показать красоту небес. Фото
Американский фотограф нашел способ показать красоту небес. Фото
Американский фотограф нашел способ показать красоту небес. Фото
Американский фотограф нашел способ показать красоту небес. Фото
Американский фотограф нашел способ показать красоту небес. Фото
Американский фотограф нашел способ показать красоту небес. Фото
Американский фотограф нашел способ показать красоту небес. Фото
Американский фотограф нашел способ показать красоту небес. Фото
Американский фотограф нашел способ показать красоту небес. Фото
Американский фотограф нашел способ показать красоту небес. Фото
Американский фотограф нашел способ показать красоту небес. Фото
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 Теги: фотограф, небо

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Сегодня, 21:12 » Автор: Анна Мартынова
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