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Раздел: Фоторепортажи  
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Осень-зима 2018/2019: названы самые актуальные цвета сезона. Фото

Осень-зима 2018/2019: названы самые актуальные цвета сезона. ФотоНа какие цвета стоит обратить внимание.

Осень традиционно тяготеет к глубоким и насыщенным оттенкам, но в этом сезоне кроме ожидаемых бургунди, бутылочного и всей палитры бежевого и рыжего, на подиумах появился неоновый лайм, футуристические цвета и эксцентричная фуксия, передает Хроника.инфо со ссылкой на uainfo.org.

Красная груша

Осень-зима 2018/2019: названы самые актуальные цвета сезона. Фото
Осень-зима 2018/2019: названы самые актуальные цвета сезона. Фото


Оттенок красной груши обладает необходимой для осени глубиной, но при этом не такой темный и драматичный как знакомая уже всем марсала. Эксперты называют его идеальным для романтичных октябрьских дней.

Дерзкая фуксия

Осень-зима 2018/2019: названы самые актуальные цвета сезона. Фото
Осень-зима 2018/2019: названы самые актуальные цвета сезона. Фото


Фуксия получила в этом сезоне новую жизнь. Причем, подиумные примеры показывают, что фуксия одинаково хороша и в вечернем образе, и в повседневном.

По следам сурикатов

Осень-зима 2018/2019: названы самые актуальные цвета сезона. Фото
Осень-зима 2018/2019: названы самые актуальные цвета сезона. Фото


Теплый коричневый оттенок, который напоминает о тоне шерсти южноафриканских сурикатов, в этом сезоне был особо любим модными брендами.

Лаймовый сок

Осень-зима 2018/2019: названы самые актуальные цвета сезона. Фото
Осень-зима 2018/2019: названы самые актуальные цвета сезона. Фото


Взбодрить меланхоличное осеннее настроение поможет оттенок Limelight. Начинать носить его можно уже сейчас – он особенно хорош на фоне загорелой кожи.

Саргассово море

Осень-зима 2018/2019: названы самые актуальные цвета сезона. Фото
Осень-зима 2018/2019: названы самые актуальные цвета сезона. Фото


Саргассово море – это море без берегов, ограниченное течениями с разных сторон, а оттенок его воды один из самых красивых и насыщенных.

Металлический мир

Осень-зима 2018/2019: названы самые актуальные цвета сезона. Фото
Осень-зима 2018/2019: названы самые актуальные цвета сезона. Фото


Металлик, который часто ассоциируется с ретрофутуризмом и исследованиями космоса, в этом сезоне с одной стороны тяготеет к диско-настроению 1980-х, а с другой – выступает как символ свободы.

Оливковый привкус

Осень-зима 2018/2019: названы самые актуальные цвета сезона. Фото
Осень-зима 2018/2019: названы самые актуальные цвета сезона. Фото


Приглушенные оттенки создают особую осеннюю атмосферу не только в гардеробе, но и в настроении. Если бутылочный или темно-бежевый уже имеется в шкафу, то добавить к нему можно оливковый привкус. Этот цвет выглядит более элегантно, чем близкий ему хаки, и отлично сочетается со всей теплой палитрой.

Пыльная роза

Осень-зима 2018/2019: названы самые актуальные цвета сезона. Фото
Осень-зима 2018/2019: названы самые актуальные цвета сезона. Фото


Приглушенный оттенок пыльной розы все привыкли видеть в весенне-летних коллекциях, но кто сказал, что он не подоходит для осени?

Легкие сумерки

Осень-зима 2018/2019: названы самые актуальные цвета сезона. Фото
Осень-зима 2018/2019: названы самые актуальные цвета сезона. Фото


Серый – еще один постоянный гость осенних коллекций, но в этом году он больше напоминает о легких сумерках, чем об оттенке мокрого асфальта.

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Сила ультрафиолета

Осень-зима 2018/2019: названы самые актуальные цвета сезона. Фото
Осень-зима 2018/2019: названы самые актуальные цвета сезона. Фото


Естественно, что не обошлось на подиумах и без ультрафиолета, который и вовсе был назван главным цветом 2018-го года. Его эксцентричность отлично гармонирует с подчеркнуто женственными вещами.
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 Теги: цвет, осень

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Сегодня, 22:32 » Автор: Анна Мартынова
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