Раздел: Фоторепортажи
Осень-зима 2018/2019: названы самые актуальные цвета сезона. Фото
На какие цвета стоит обратить внимание.
Осень традиционно тяготеет к глубоким и насыщенным оттенкам, но в этом сезоне кроме ожидаемых бургунди, бутылочного и всей палитры бежевого и рыжего, на подиумах появился неоновый лайм, футуристические цвета и эксцентричная фуксия, передает Хроника.инфо со ссылкой на uainfo.org.
Красная груша
Оттенок красной груши обладает необходимой для осени глубиной, но при этом не такой темный и драматичный как знакомая уже всем марсала. Эксперты называют его идеальным для романтичных октябрьских дней.
Дерзкая фуксия
Фуксия получила в этом сезоне новую жизнь. Причем, подиумные примеры показывают, что фуксия одинаково хороша и в вечернем образе, и в повседневном.
По следам сурикатов
Теплый коричневый оттенок, который напоминает о тоне шерсти южноафриканских сурикатов, в этом сезоне был особо любим модными брендами.
Лаймовый сок
Взбодрить меланхоличное осеннее настроение поможет оттенок Limelight. Начинать носить его можно уже сейчас – он особенно хорош на фоне загорелой кожи.
Саргассово море
Саргассово море – это море без берегов, ограниченное течениями с разных сторон, а оттенок его воды один из самых красивых и насыщенных.
Металлический мир
Металлик, который часто ассоциируется с ретрофутуризмом и исследованиями космоса, в этом сезоне с одной стороны тяготеет к диско-настроению 1980-х, а с другой – выступает как символ свободы.
Оливковый привкус
Приглушенные оттенки создают особую осеннюю атмосферу не только в гардеробе, но и в настроении. Если бутылочный или темно-бежевый уже имеется в шкафу, то добавить к нему можно оливковый привкус. Этот цвет выглядит более элегантно, чем близкий ему хаки, и отлично сочетается со всей теплой палитрой.
Пыльная роза
Приглушенный оттенок пыльной розы все привыкли видеть в весенне-летних коллекциях, но кто сказал, что он не подоходит для осени?
Легкие сумерки
Серый – еще один постоянный гость осенних коллекций, но в этом году он больше напоминает о легких сумерках, чем об оттенке мокрого асфальта.
Читайте также: Люди из разных стран показали свои спальни. Фото
Сила ультрафиолета
Естественно, что не обошлось на подиумах и без ультрафиолета, который и вовсе был назван главным цветом 2018-го года. Его эксцентричность отлично гармонирует с подчеркнуто женственными вещами.
Осень традиционно тяготеет к глубоким и насыщенным оттенкам, но в этом сезоне кроме ожидаемых бургунди, бутылочного и всей палитры бежевого и рыжего, на подиумах появился неоновый лайм, футуристические цвета и эксцентричная фуксия, передает Хроника.инфо со ссылкой на uainfo.org.
Красная груша
Оттенок красной груши обладает необходимой для осени глубиной, но при этом не такой темный и драматичный как знакомая уже всем марсала. Эксперты называют его идеальным для романтичных октябрьских дней.
Дерзкая фуксия
Фуксия получила в этом сезоне новую жизнь. Причем, подиумные примеры показывают, что фуксия одинаково хороша и в вечернем образе, и в повседневном.
По следам сурикатов
Теплый коричневый оттенок, который напоминает о тоне шерсти южноафриканских сурикатов, в этом сезоне был особо любим модными брендами.
Лаймовый сок
Взбодрить меланхоличное осеннее настроение поможет оттенок Limelight. Начинать носить его можно уже сейчас – он особенно хорош на фоне загорелой кожи.
Саргассово море
Саргассово море – это море без берегов, ограниченное течениями с разных сторон, а оттенок его воды один из самых красивых и насыщенных.
Металлический мир
Металлик, который часто ассоциируется с ретрофутуризмом и исследованиями космоса, в этом сезоне с одной стороны тяготеет к диско-настроению 1980-х, а с другой – выступает как символ свободы.
Оливковый привкус
Приглушенные оттенки создают особую осеннюю атмосферу не только в гардеробе, но и в настроении. Если бутылочный или темно-бежевый уже имеется в шкафу, то добавить к нему можно оливковый привкус. Этот цвет выглядит более элегантно, чем близкий ему хаки, и отлично сочетается со всей теплой палитрой.
Пыльная роза
Приглушенный оттенок пыльной розы все привыкли видеть в весенне-летних коллекциях, но кто сказал, что он не подоходит для осени?
Легкие сумерки
Серый – еще один постоянный гость осенних коллекций, но в этом году он больше напоминает о легких сумерках, чем об оттенке мокрого асфальта.
Читайте также: Люди из разных стран показали свои спальни. Фото
Сила ультрафиолета
Естественно, что не обошлось на подиумах и без ультрафиолета, который и вовсе был назван главным цветом 2018-го года. Его эксцентричность отлично гармонирует с подчеркнуто женственными вещами.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
427
0
Также советуем посмотреть
- Прикольные фотки, способные развеселить в любую погоду
- Забавные способы решить повседневные проблемы
- Прикольные фотки людей, которым незнакома удача
- Потешные комиксы, которые оценят все владельцы собак
- Смешные СМСки, которые могли отправить только родители
- Путин знатно оконфузился во время выступления
- Поднимаем настроение: десятка отличных анекдотов
- Немец отдал в бюро находок 2,5 кг золота, найденные в шкафу
- Киевляне продолжают шутить над ночной непогодой
- Сеть насмешило фото, сделанное в супермаркете в Крыму
- Наглый осьминог оставил водолаза без камеры
- Пять минут смеха: свежие анекдоты на утро воскресенья
- Незваный гость: турист возмутил слонов «визитом» в их вольер
- Сутки в зоне ООС: боевики 28 раз обстреливали позиции ВСУ
- В Cети популярность набирает странное фото
- Порошенко рассказал, как Кремль вмешивается в украинские выборы
- Футболист провалился в яму на стадионе
- Житель Энергодара забыл, где оставил свой автомобиль
- Россиянин попросил убежища в Украине: названа причина
- Веселые анекдоты для хорошего субботнего настроения
- Уморительные кадры, сделанные на американских горках
- Упитанный кот из британского супермаркета умилил Сеть
- Когда что-то пошло не так: забавные свадебные снимки
- Забавный енот-воришка стал звездой Сети
- Королева пародий Instagram стала звездой Сети
- Забавные снимки из жизни неудачников
- Талант фотографа: отец случайно сделал из дочери интернет-звезду
- Забавные животные, угодившие в курьезные ситуации
- Смех до упаду: «чудики» в общественном транспорте
- Сутки в ООС: 18 обстрелов, трое раненых
Оставьте свой комментарий