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Раздел: Фоторепортажи  
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Путешественники назвали лучшие альтернативы популярным городам. Фото

Путешественники назвали лучшие альтернативы популярным городам. ФотоОни заслуживают внимания.

Сервис для путешественников Мomondo составил список бюджетных и не банальных направлений, которые с легкостью могут заменить всем известные маршруты, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фрешер.

Роттердам вместо Амстердама

Путешественники назвали лучшие альтернативы популярным городам. Фото


Ньюкасл вместо Лондона

Путешественники назвали лучшие альтернативы популярным городам. Фото


Севилья вместо Барселоны

Путешественники назвали лучшие альтернативы популярным городам. Фото


Оломоуц вместо Праги

Путешественники назвали лучшие альтернативы популярным городам. Фото


Трогир вместо Дубровника

Путешественники назвали лучшие альтернативы популярным городам. Фото


Нант вместо Парижа

Путешественники назвали лучшие альтернативы популярным городам. Фото


Эвора вместо Лиссабона

Путешественники назвали лучшие альтернативы популярным городам. Фото


Неаполь вместо Рима

Путешественники назвали лучшие альтернативы популярным городам. Фото


Дрезден вместо Берлина

Путешественники назвали лучшие альтернативы популярным городам. Фото


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Измир вместо Стамбула

Путешественники назвали лучшие альтернативы популярным городам. Фото
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 Теги: туризм, города

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Вчера, 23:52 » Автор: Анна Мартынова
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