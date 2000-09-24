Раздел: Фоторепортажи
Путешественники назвали лучшие альтернативы популярным городам. Фото
Они заслуживают внимания.
Сервис для путешественников Мomondo составил список бюджетных и не банальных направлений, которые с легкостью могут заменить всем известные маршруты, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фрешер.
Роттердам вместо Амстердама
Ньюкасл вместо Лондона
Севилья вместо Барселоны
Оломоуц вместо Праги
Трогир вместо Дубровника
Нант вместо Парижа
Эвора вместо Лиссабона
Неаполь вместо Рима
Дрезден вместо Берлина
Читайте также: Люди из разных стран показали свои спальни. Фото
Измир вместо Стамбула
Сервис для путешественников Мomondo составил список бюджетных и не банальных направлений, которые с легкостью могут заменить всем известные маршруты, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фрешер.
Роттердам вместо Амстердама
Ньюкасл вместо Лондона
Севилья вместо Барселоны
Оломоуц вместо Праги
Трогир вместо Дубровника
Нант вместо Парижа
Эвора вместо Лиссабона
Неаполь вместо Рима
Дрезден вместо Берлина
Читайте также: Люди из разных стран показали свои спальни. Фото
Измир вместо Стамбула
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