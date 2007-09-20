Десять вокзалов, на которых стоит побывать. Фото

Здесь есть на что посмотреть.



Доставайте свои камеры, вы прибываете на конечную станцию. Красивые башенки обрамляют купол, нависающий над большим залом, отделанным мрамором, стеклом и позолотой. Нет, это не еще один европейский собор, это центральный вокзал Бельгии, Антверпен. Подобно ему, многие из самых красивых вокзалов мира были построены в конце XIX века, в золотую эру, когда путешествие на поезде было чем-то новым и интригующим. Тогда вокзалы были не просто транспортными узлами, но были символами целых империй, архитектурными и инженерными ноу-хау, на которые сегодня стремятся посмотреть даже те, кто не собирается на поезд. Итак, перед вами 10 самых красивых железнодорожных вокзалов мира, передает



Центральный вокзал Антверпена, Бельгия







1. Когда постройка этого роскошного, в стиле необарокко, здания была в 1905 году завершена, его стали критиковать за излишнюю расточительность. Еще бы! В оформлении было использовано более 20 различных видов камня и мрамора. Однако как бы там ни было, устоять перед этим эклектичным роскошным сооружением с возвышающимся над ним огромным арочным куполом сложно. (Фото: Roger Price)







2. Самый красивый вид на сводчатый стеклянный потолок открывается с оригинальной (сохранившейся и после большой реконструкции) верхней платформы. (Фото: blenchi)



Вокзал Сент-Панкрас, Лондон







3. Неоготический фасад вокзала из красного кирпича начал собирать восторженные отзывы с тех самых пор, как только был открыт в 1868 году. Затем последовали несколько лет запустения, и лишь во второй половине XX века вокзал получил огромные инвестиции в размере 800 миллионов фунтов стерлингов, на которые был полностью отреставрирован. (Фото: David McKelvey)







4. Так, его стеклянная крыша избавилась от огромного количества грязи и обломков кирпичей, а более 8000 испорченных стекол были восстановлены. Станция снова стала выглядеть так, как ей и положено, а именно как одна из самых красивых викторианских достопримечательностей Лондона. (Фото: Susan Allen)



Вокзал Сиркеджи, Стамбул







5. Построенное в 1890 году в качестве конечной станции поезда Orient-Express, идущего из Парижа, это здание в османском стиле модерн особенно привлекательно своим фасадом. Полоски красного кирпича окружают широкий вход, а красочные витражи на окнах создают брызги цвета внутри здания. Несмотря на то что этот главный вход теперь уже не используется, люди частенько останавливаются перед ним, чтобы полюбоваться строением, а может, и застать случайное выступление Дервишей, кружащихся внутри большого зала. (Фото: dayjolly)







6. Фото: Özgür Gürgey



Железнодорожный вокзал Аточа, Мадрид







7. С открытием нового терминала в 1992 году местные жители решили преобразовать старую станцию, украсив ее красивым тропическим садом из пальмовых деревьев, достигающих высокой стеклянной крыши, и небольшим бассейном для черепах. (Фото: Bruce Morrison)







8. Позднее к ним добавили ночной клуб и несколько хороших кафе. Билета на поезд здесь не купишь - нужно пройти к новой станции, а вот для того, чтобы подождать свой поезд, лучшего места не придумаешь. (Фото: Tory Fink)



Юнион-Стейшн, Лос-Анджелес







9. В работе над проектом этого здания отец и сын, Джон и Дональд Паркинсоны, использовали смешение испанского колониального стиля и современного на тот момент стиля ар-деко. Высокий белый колониальный потолок вокзала напоминает старую Калифорнию, в то время как его главный зал ожидания роскошно декорирован окрашенной древесиной по стенам и разноцветными мраморными вставками на полу. (Фото: Mark Peacock)







10. В солнечный день, кроме того, можно прогуляться на открытом воздухе во дворе, среди окруженных заботой роз и фонтанов, декорированных мозаикой. (Фото: Chris Panagakis)



Железнодорожный вокзал Сан-Бенту, Порту, Португалия







11. Внешне напоминающий парижскую архитектуру XIX века, с мансардной крышей и каменным фасадом, этот вокзал, конечно, красив и снаружи. (Фото: qitsuk)







12. Однако, попав внутрь, вы вряд ли сможете сдержать восторженный возглас. Еще бы! Стены большого главного зала покрыты 20 000 великолепными, знаменитыми на весь мир плитками азулежу, на роспись которых художник Хорхе Колако потратил 11 лет своей жизни. Синие и белые узоры изображают историю перевозок. (Фото: G524_persoon2)



Вокзал Чхатрапати–Шиваджи, Мумбай, Индия







13. Британский архитектор Ф.В. Стивенс прислушивался в работе над этим проектом к местным мастерам для того, чтобы разбавить викторианскую неоготику индийскими архитектурными традициями. Первоначально названный в честь королевы Виктории, вокзал вскоре стал важным культурным и историческим символом Мумбая, а также транспортным узлом, который используют до трех миллионов пассажиров ежедневно. Здание декорировано множеством сложных элементов, подсмотренных на монгольских и индуистских дворцах, разбросанных по всему континенту. Обратите внимание на символические детали на вершине колонн, обрамляющих вход: восседающий на одной из них лев символизирует Великобританию, а тигр - Индию. (Фото: Chris Guy)







14. Фото: georges



Станция Саутерн-Кросс, Мельбурн







15. Носивший ранее название Спенсер Стрит, этот вокзал стал называться Саутерн-Кросс после сложной модернизации в 2005 году. Его волнистая крыша простирается на целый квартал и напоминает плавающее по воздуху одеяло, установленное на Y-образных колоннах. (Фото: Jes)







16. Форма крыши предусматривает и вентиляцию: в ней есть специальные отверстия, куда уходит застоявшийся в помещении воздух. В западной части станции, кроме того, обратите внимание на красочную настенную роспись, посвященную истории транспорта: она была впервые установлена в 1978 году, затем удалена и восстановлена снова после реконструкции. (Фото: macinate)



Станция Канадзава, Канадзава, Япония







17. Первое время местные жители были несколько встревожены слишком современным дизайном входа на вокзал Канадзава. Деревянные колонны ручной работы и стеклянный купол в виде зонтика как бы сталкивались с традиционной архитектурой старого городского дворца (лучше всего сохранившегося во время войны), в котором в 2005 году разместился сам вокзал. Однако вскоре станция стала так популярна среди фотографов и туристов, что полюбилась и скептикам, вдруг увидевшим всю красоту постройки. (Фото: Todd Fong)







18. Полюбовавшись центральным футуристическим входом, обогните вокзал и пройдите до его конца, где вы найдете фонтан, который к тому же еще и показывает время. Это Япония. (Фото: かがみ～)



Центральный вокзал, Нью-Йорк







19. Этот, наверное, самый кинематографичный вокзал был построен в начале XX века и полон ослепительных архитектурных деталей. Начиная гигантскими часами Тиффани на одном из фасадов и заканчивая куполообразным золотисто-лазурным потолком, окрашенным астрономическими фигурами и россыпью звезд. (Фото: gigi_nyc)



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20. Приходите сюда рано утром, когда вокзал еще не будет переполнен людьми, отдохните, потягивая коктейли в одном из местных баров, или возьмите аудиогид, чтобы обнаружить и менее известные элементы декора. (Фото: Jessie Leong) Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Доставайте свои камеры, вы прибываете на конечную станцию. Красивые башенки обрамляют купол, нависающий над большим залом, отделанным мрамором, стеклом и позолотой. Нет, это не еще один европейский собор, это центральный вокзал Бельгии, Антверпен. Подобно ему, многие из самых красивых вокзалов мира были построены в конце XIX века, в золотую эру, когда путешествие на поезде было чем-то новым и интригующим. Тогда вокзалы были не просто транспортными узлами, но были символами целых империй, архитектурными и инженерными ноу-хау, на которые сегодня стремятся посмотреть даже те, кто не собирается на поезд. Итак, перед вами 10 самых красивых железнодорожных вокзалов мира, передает Хроника.инфо со ссылкой на bigpicture 1. Когда постройка этого роскошного, в стиле необарокко, здания была в 1905 году завершена, его стали критиковать за излишнюю расточительность. Еще бы! В оформлении было использовано более 20 различных видов камня и мрамора. Однако как бы там ни было, устоять перед этим эклектичным роскошным сооружением с возвышающимся над ним огромным арочным куполом сложно. (Фото: Roger Price)2. Самый красивый вид на сводчатый стеклянный потолок открывается с оригинальной (сохранившейся и после большой реконструкции) верхней платформы. (Фото: blenchi)3. Неоготический фасад вокзала из красного кирпича начал собирать восторженные отзывы с тех самых пор, как только был открыт в 1868 году. Затем последовали несколько лет запустения, и лишь во второй половине XX века вокзал получил огромные инвестиции в размере 800 миллионов фунтов стерлингов, на которые был полностью отреставрирован. (Фото: David McKelvey)4. Так, его стеклянная крыша избавилась от огромного количества грязи и обломков кирпичей, а более 8000 испорченных стекол были восстановлены. Станция снова стала выглядеть так, как ей и положено, а именно как одна из самых красивых викторианских достопримечательностей Лондона. (Фото: Susan Allen)5. Построенное в 1890 году в качестве конечной станции поезда Orient-Express, идущего из Парижа, это здание в османском стиле модерн особенно привлекательно своим фасадом. Полоски красного кирпича окружают широкий вход, а красочные витражи на окнах создают брызги цвета внутри здания. Несмотря на то что этот главный вход теперь уже не используется, люди частенько останавливаются перед ним, чтобы полюбоваться строением, а может, и застать случайное выступление Дервишей, кружащихся внутри большого зала. (Фото: dayjolly)6. Фото: Özgür Gürgey7. С открытием нового терминала в 1992 году местные жители решили преобразовать старую станцию, украсив ее красивым тропическим садом из пальмовых деревьев, достигающих высокой стеклянной крыши, и небольшим бассейном для черепах. (Фото: Bruce Morrison)8. Позднее к ним добавили ночной клуб и несколько хороших кафе. Билета на поезд здесь не купишь - нужно пройти к новой станции, а вот для того, чтобы подождать свой поезд, лучшего места не придумаешь. (Фото: Tory Fink)9. В работе над проектом этого здания отец и сын, Джон и Дональд Паркинсоны, использовали смешение испанского колониального стиля и современного на тот момент стиля ар-деко. Высокий белый колониальный потолок вокзала напоминает старую Калифорнию, в то время как его главный зал ожидания роскошно декорирован окрашенной древесиной по стенам и разноцветными мраморными вставками на полу. (Фото: Mark Peacock)10. В солнечный день, кроме того, можно прогуляться на открытом воздухе во дворе, среди окруженных заботой роз и фонтанов, декорированных мозаикой. (Фото: Chris Panagakis)Железнодорожный вокзал Сан-Бенту, Порту, Португалия11. Внешне напоминающий парижскую архитектуру XIX века, с мансардной крышей и каменным фасадом, этот вокзал, конечно, красив и снаружи. (Фото: qitsuk)12. Однако, попав внутрь, вы вряд ли сможете сдержать восторженный возглас. Еще бы! Стены большого главного зала покрыты 20 000 великолепными, знаменитыми на весь мир плитками азулежу, на роспись которых художник Хорхе Колако потратил 11 лет своей жизни. Синие и белые узоры изображают историю перевозок. (Фото: G524_persoon2)13. Британский архитектор Ф.В. Стивенс прислушивался в работе над этим проектом к местным мастерам для того, чтобы разбавить викторианскую неоготику индийскими архитектурными традициями. Первоначально названный в честь королевы Виктории, вокзал вскоре стал важным культурным и историческим символом Мумбая, а также транспортным узлом, который используют до трех миллионов пассажиров ежедневно. Здание декорировано множеством сложных элементов, подсмотренных на монгольских и индуистских дворцах, разбросанных по всему континенту. Обратите внимание на символические детали на вершине колонн, обрамляющих вход: восседающий на одной из них лев символизирует Великобританию, а тигр - Индию. (Фото: Chris Guy)14. Фото: georges15. Носивший ранее название Спенсер Стрит, этот вокзал стал называться Саутерн-Кросс после сложной модернизации в 2005 году. Его волнистая крыша простирается на целый квартал и напоминает плавающее по воздуху одеяло, установленное на Y-образных колоннах. (Фото: Jes)16. Форма крыши предусматривает и вентиляцию: в ней есть специальные отверстия, куда уходит застоявшийся в помещении воздух. В западной части станции, кроме того, обратите внимание на красочную настенную роспись, посвященную истории транспорта: она была впервые установлена в 1978 году, затем удалена и восстановлена снова после реконструкции. (Фото: macinate)17. Первое время местные жители были несколько встревожены слишком современным дизайном входа на вокзал Канадзава. Деревянные колонны ручной работы и стеклянный купол в виде зонтика как бы сталкивались с традиционной архитектурой старого городского дворца (лучше всего сохранившегося во время войны), в котором в 2005 году разместился сам вокзал. Однако вскоре станция стала так популярна среди фотографов и туристов, что полюбилась и скептикам, вдруг увидевшим всю красоту постройки. (Фото: Todd Fong)18. Полюбовавшись центральным футуристическим входом, обогните вокзал и пройдите до его конца, где вы найдете фонтан, который к тому же еще и показывает время. Это Япония. (Фото: かがみ～)19. Этот, наверное, самый кинематографичный вокзал был построен в начале XX века и полон ослепительных архитектурных деталей. Начиная гигантскими часами Тиффани на одном из фасадов и заканчивая куполообразным золотисто-лазурным потолком, окрашенным астрономическими фигурами и россыпью звезд. (Фото: gigi_nyc)20. Приходите сюда рано утром, когда вокзал еще не будет переполнен людьми, отдохните, потягивая коктейли в одном из местных баров, или возьмите аудиогид, чтобы обнаружить и менее известные элементы декора. (Фото: Jessie Leong)



