Настоящие принцы, которые все еще в поисках своих «принцесс». Фото

Они - завидные холостяки.



Признайтесь, вы же мечтали встретить принца? Правда, когда узнали о скорой свадьбе принца Гарри, потеряли всякую надежду примерить корону. Не спешите расстраиваться - холостяков голубых кровей хватит на всех, передает



ШЕЙХ ХАМДАН БИН МОХАММЕД БИН РАШИД, ПРИНЦ ДУБАЯ







Вот кто должен играть Аладдина! Принц Дубая Хамдан «горячее, чем обжигающее солнце Эмиратов» - так о нем говорят поклонницы. Принц увлекается экстремальными видами спорта, пишет стихи о родине и даже ведет Instagram. И все еще не женат! Ну не мечта ли? Кстати, он самый популярный принц в Instagram - у него почти 6 млн. подписчиков. Кажется, пора в отпуск - и вы определенно знаете куда.



ЙОЗЕФ ВЕНЦЕЛЬ МАКСИМИЛЛИАН МАРИЯ ФОН УНД ЦУ ЛИХТЕНШТЕЙН, ГРАФ РИТБЕРГ

или просто принц Йозеф Венцель







Этому молодому человеку с внушающим доверие именем всего 22 года. Йозеф - старший ребенок Алоиза, регента и наследного князя Лихтенштейна, и его жены, принцессы Софии Баварской, герцогини в Баварии. В 2013 году он проходил среднеобразовательную программу в Англии в Малверн-колледже, а через год решил взять перерыв в учебе и отправился путешествовать по Америке - отчаянный парень.



ПРИНЦ АЗИМ, БРУНЕЙ







Известный тусовщик, которого знает весь светский мир, третий в очереди на престол. На вечеринках по случаю дня рождения Азима выступали Майкл Джексон, Мэрайя Кэри и другие знаменитости, а еще он знаком со всем Голливудом. Но принц тратит деньги не только на развлечения, он активно занимается благотворительными проектами, а несколько лет назад даже основал собственный фонд



ПРИНЦ ЛОРЕНЦО БОРГЕЗЕ







Его знает вся Италия: не только из-за королевского происхождения, но и из-за участия в шоу «Холостяк». Правда, даму сердца принц, который больше похож на героя какого-нибудь романтичного фильма, так и не нашел. В настоящее время он живет в Нью-Йорке, развивая собственную линию косметики по уходу за животными.



СЕБАСТЬЕН АНРИ МАРИЯ ГИЙОМ ФИЛИПП, ПРИНЦ ГРЕЦИИ И ДАНИИ

или просто принц Филипп







Филипп - младший сын греческого короля Константина II и его супруги Анны-Марии Датской. После череды неудачных отношений с моделями он решил заняться карьерой, и, говорят, его очень сложно соблазнить. Он закончил Джорджтаунский университет, а затем остался жить в Нью-Йорке. Сейчас 32-летний красавец занимается развитием благотворительного фонда Анны-Марии.



ХУССЕЙН ИБН АБДАЛЛА, ПРИНЦ ИОРДАНИИ







У 22-ленего Хуссейна миллион подписчиков в Instagram, и самые активные его поклонницы каждый день умоляют этого иорданского красавца жениться на них. Перед ним действительно непросто устоять: сногсшибательная улыбка, идеальное тело и головокружительное многомиллионное состояние. А еще он стал самым молодым из тех, кто когда-либо возглавлял заседание Совета безопасности ООН.



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ПРИНЦ АРТУР ЧАТТО







18-летний троюродный брат Уильяма и Гарри только начинает завоевывать сердца поклонниц по всему миру. И если всего пару лет назад его можно было увидеть щуплым парнишкой на официальных мероприятиях, или поддерживающим шлейф Кейт на свадьбе, то сегодня он мечта каждой девушки. Кстати, Артур, мышцам которого могут позавидовать его старшие братья, 23-й претендент на британский престол. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Признайтесь, вы же мечтали встретить принца? Правда, когда узнали о скорой свадьбе принца Гарри, потеряли всякую надежду примерить корону. Не спешите расстраиваться - холостяков голубых кровей хватит на всех, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф ШЕЙХ ХАМДАН БИН МОХАММЕД БИН РАШИД, ПРИНЦ ДУБАЯВот кто должен играть Аладдина! Принц Дубая Хамдан «горячее, чем обжигающее солнце Эмиратов» - так о нем говорят поклонницы. Принц увлекается экстремальными видами спорта, пишет стихи о родине и даже ведет Instagram. И все еще не женат! Ну не мечта ли? Кстати, он самый популярный принц в Instagram - у него почти 6 млн. подписчиков. Кажется, пора в отпуск - и вы определенно знаете куда.ЙОЗЕФ ВЕНЦЕЛЬ МАКСИМИЛЛИАН МАРИЯ ФОН УНД ЦУ ЛИХТЕНШТЕЙН, ГРАФ РИТБЕРГили просто принц Йозеф ВенцельЭтому молодому человеку с внушающим доверие именем всего 22 года. Йозеф - старший ребенок Алоиза, регента и наследного князя Лихтенштейна, и его жены, принцессы Софии Баварской, герцогини в Баварии. В 2013 году он проходил среднеобразовательную программу в Англии в Малверн-колледже, а через год решил взять перерыв в учебе и отправился путешествовать по Америке - отчаянный парень.ПРИНЦ АЗИМ, БРУНЕЙИзвестный тусовщик, которого знает весь светский мир, третий в очереди на престол. На вечеринках по случаю дня рождения Азима выступали Майкл Джексон, Мэрайя Кэри и другие знаменитости, а еще он знаком со всем Голливудом. Но принц тратит деньги не только на развлечения, он активно занимается благотворительными проектами, а несколько лет назад даже основал собственный фондПРИНЦ ЛОРЕНЦО БОРГЕЗЕЕго знает вся Италия: не только из-за королевского происхождения, но и из-за участия в шоу «Холостяк». Правда, даму сердца принц, который больше похож на героя какого-нибудь романтичного фильма, так и не нашел. В настоящее время он живет в Нью-Йорке, развивая собственную линию косметики по уходу за животными.СЕБАСТЬЕН АНРИ МАРИЯ ГИЙОМ ФИЛИПП, ПРИНЦ ГРЕЦИИ И ДАНИИили просто принц ФилиппФилипп - младший сын греческого короля Константина II и его супруги Анны-Марии Датской. После череды неудачных отношений с моделями он решил заняться карьерой, и, говорят, его очень сложно соблазнить. Он закончил Джорджтаунский университет, а затем остался жить в Нью-Йорке. Сейчас 32-летний красавец занимается развитием благотворительного фонда Анны-Марии.ХУССЕЙН ИБН АБДАЛЛА, ПРИНЦ ИОРДАНИИУ 22-ленего Хуссейна миллион подписчиков в Instagram, и самые активные его поклонницы каждый день умоляют этого иорданского красавца жениться на них. Перед ним действительно непросто устоять: сногсшибательная улыбка, идеальное тело и головокружительное многомиллионное состояние. А еще он стал самым молодым из тех, кто когда-либо возглавлял заседание Совета безопасности ООН.ПРИНЦ АРТУР ЧАТТО18-летний троюродный брат Уильяма и Гарри только начинает завоевывать сердца поклонниц по всему миру. И если всего пару лет назад его можно было увидеть щуплым парнишкой на официальных мероприятиях, или поддерживающим шлейф Кейт на свадьбе, то сегодня он мечта каждой девушки. Кстати, Артур, мышцам которого могут позавидовать его старшие братья, 23-й претендент на британский престол.



