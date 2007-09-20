Раздел: Фоторепортажи
Comic Con в Киеве в ярких снимках. Фото
Это всеукраинский фестиваль поп-культуры.
22-23 сентября столица превратилась в иной мир - жители города переоделись в персонажей кино, аниме, комиксов и мультфильмов. А все потому что на Арт-заводе платформа стартовал всеукраинский фестиваль поп-культуры Comic Con, передает Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.
Открытие феста запомнится яркими эмоциями, крутыми костюмами и впечатляющим гримом. Даже не верится, что все косплееры - это простые жители города, которые с понедельника выйдут на свою привычную работу и вернутся к обычному течению жизни. Ведь на фестивале казалось, что ты находишься среди профессиональных аниматоров. Каждый человек соответствовал образу, который он выбрал, вел себя так, как его герой в том или ином сюжете. Информатор тоже побывал на Comic Con и попытался уловить самые яркие образы первого дня.
Читайте также: Настоящие принцы, которые все еще в поисках своих «принцесс». Фото
Какими образами запомнился прошлый Comic Con, который проходил в Украинском доме смотрите здесь.
22-23 сентября столица превратилась в иной мир - жители города переоделись в персонажей кино, аниме, комиксов и мультфильмов. А все потому что на Арт-заводе платформа стартовал всеукраинский фестиваль поп-культуры Comic Con, передает Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.
Открытие феста запомнится яркими эмоциями, крутыми костюмами и впечатляющим гримом. Даже не верится, что все косплееры - это простые жители города, которые с понедельника выйдут на свою привычную работу и вернутся к обычному течению жизни. Ведь на фестивале казалось, что ты находишься среди профессиональных аниматоров. Каждый человек соответствовал образу, который он выбрал, вел себя так, как его герой в том или ином сюжете. Информатор тоже побывал на Comic Con и попытался уловить самые яркие образы первого дня.
Читайте также: Настоящие принцы, которые все еще в поисках своих «принцесс». Фото
Какими образами запомнился прошлый Comic Con, который проходил в Украинском доме смотрите здесь.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
307
0
Также советуем посмотреть
- Путин знатно оконфузился во время выступления
- Поднимаем настроение: десятка отличных анекдотов
- Немец отдал в бюро находок 2,5 кг золота, найденные в шкафу
- Киевляне продолжают шутить над ночной непогодой
- Сеть насмешило фото, сделанное в супермаркете в Крыму
- Наглый осьминог оставил водолаза без камеры
- Пять минут смеха: свежие анекдоты на утро воскресенья
- Незваный гость: турист возмутил слонов «визитом» в их вольер
- Сутки в зоне ООС: боевики 28 раз обстреливали позиции ВСУ
- В Cети популярность набирает странное фото
- Порошенко рассказал, как Кремль вмешивается в украинские выборы
- Футболист провалился в яму на стадионе
- Житель Энергодара забыл, где оставил свой автомобиль
- Россиянин попросил убежища в Украине: названа причина
- Веселые анекдоты для хорошего субботнего настроения
- Уморительные кадры, сделанные на американских горках
- Упитанный кот из британского супермаркета умилил Сеть
- Когда что-то пошло не так: забавные свадебные снимки
- Забавный енот-воришка стал звездой Сети
- Королева пародий Instagram стала звездой Сети
- Забавные снимки из жизни неудачников
- Талант фотографа: отец случайно сделал из дочери интернет-звезду
- Забавные животные, угодившие в курьезные ситуации
- Смех до упаду: «чудики» в общественном транспорте
- Сутки в ООС: 18 обстрелов, трое раненых
- Потешные питомцы, которым все равно, где спать
- Веселые ситуации, которые могут произойти лишь на борту самолета
- Забавные фотки людей, не готовых к "покатушкам" на американских горках
- Стало известно, как собираются поделить имущество украинских церквей
- Копы «спасли» день рождения мальчика, оставшегося без гостей
Оставьте свой комментарий