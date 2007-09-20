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Comic Con в Киеве в ярких снимках. Фото

Comic Con в Киеве в ярких снимках. ФотоЭто всеукраинский фестиваль поп-культуры.

22-23 сентября столица превратилась в иной мир - жители города переоделись в персонажей кино, аниме, комиксов и мультфильмов. А все потому что на Арт-заводе платформа стартовал всеукраинский фестиваль поп-культуры Comic Con, передает Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.

Открытие феста запомнится яркими эмоциями, крутыми костюмами и впечатляющим гримом. Даже не верится, что все косплееры - это простые жители города, которые с понедельника выйдут на свою привычную работу и вернутся к обычному течению жизни. Ведь на фестивале казалось, что ты находишься среди профессиональных аниматоров. Каждый человек соответствовал образу, который он выбрал, вел себя так, как его герой в том или ином сюжете. Информатор тоже побывал на Comic Con и попытался уловить самые яркие образы первого дня.

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Какими образами запомнился прошлый Comic Con, который проходил в Украинском доме смотрите здесь.

Comic Con в Киеве в ярких снимках. Фото
Comic Con в Киеве в ярких снимках. Фото
Comic Con в Киеве в ярких снимках. Фото
Comic Con в Киеве в ярких снимках. Фото
Comic Con в Киеве в ярких снимках. Фото
Comic Con в Киеве в ярких снимках. Фото
Comic Con в Киеве в ярких снимках. Фото
Comic Con в Киеве в ярких снимках. Фото
Comic Con в Киеве в ярких снимках. Фото
Comic Con в Киеве в ярких снимках. Фото
Comic Con в Киеве в ярких снимках. Фото
Comic Con в Киеве в ярких снимках. Фото
Comic Con в Киеве в ярких снимках. Фото
Comic Con в Киеве в ярких снимках. Фото
Comic Con в Киеве в ярких снимках. Фото
Comic Con в Киеве в ярких снимках. Фото
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 Теги: Киев, Comic Con

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Сегодня, 17:46 » Автор: Анна Мартынова
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